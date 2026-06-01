にんにくカゴは従来モデルの1.5倍！「ROOMMATE(R) BIGサイズ!黒にんにく発酵器 ＜黒王＞」を発売

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ダイアモンドヘッド株式会社



ROOMMATE(R) BIGサイズ!黒にんにく発酵器 ＜黒王＞ RM-1400H

黒にんにく発酵器シリーズにニューモデル登場！　


　にんにくをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。






大きくなって新登場！


　にんにくカゴの容量が従来モデルに比べ約1.5倍


　最大発酵容量2.0～3.0kg（サイズによって異なります）


　［個数目安］Mサイズ24～27個　Lサイズ21～24個





にんにく以外にも様々な調理に対応！


　プリセットされたメニューを選ぶだけの簡単調理


　［ヨーグルト、甘酒、納豆、パン生地発酵、黒にんにく、低温調理］


　






ご家庭で簡単に


　手作りの黒にんにくをご家庭で簡単に。








製品仕様


　定格：AC100V 50/60Hz


　消費電力：73W


　重量：約2.85kg


　コード長さ：約1.12m


　外形寸法：約W28×D27×H32mm（ハンドル含む）


　最大発酵量：約2.0～3.0kg（サイズによって異なる）






お問い合わせ先：


ROOMMATE(R) OVER TIME(R)


ダイアモンドヘッド株式会社


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