にんにくカゴは従来モデルの1.5倍！「ROOMMATE(R) BIGサイズ!黒にんにく発酵器 ＜黒王＞」を発売

ダイアモンドヘッド株式会社

黒にんにく発酵器シリーズにニューモデル登場！

ROOMMATE(R) BIGサイズ!黒にんにく発酵器 ＜黒王＞ RM-1400H

にんにくをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。

大きくなって新登場！

にんにくカゴの容量が従来モデルに比べ約1.5倍

最大発酵容量2.0～3.0kg（サイズによって異なります）

［個数目安］Mサイズ24～27個 Lサイズ21～24個

にんにく以外にも様々な調理に対応！

プリセットされたメニューを選ぶだけの簡単調理

［ヨーグルト、甘酒、納豆、パン生地発酵、黒にんにく、低温調理］

ご家庭で簡単に

手作りの黒にんにくをご家庭で簡単に。

製品仕様

定格：AC100V 50/60Hz

消費電力：73W

重量：約2.85kg

コード長さ：約1.12m

外形寸法：約W28×D27×H32mm（ハンドル含む）

最大発酵量：約2.0～3.0kg（サイズによって異なる）

お問い合わせ先：

ROOMMATE(R) OVER TIME(R)

ダイアモンドヘッド株式会社

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