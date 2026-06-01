にんにくカゴは従来モデルの1.5倍！「ROOMMATE(R) BIGサイズ!黒にんにく発酵器 ＜黒王＞」を発売
ダイアモンドヘッド株式会社
ROOMMATE(R) BIGサイズ!黒にんにく発酵器 ＜黒王＞ RM-1400H
ROOMMATE(R) BIGサイズ!黒にんにく発酵器 ＜黒王＞ RM-1400H
黒にんにく発酵器シリーズにニューモデル登場！
にんにくをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。
大きくなって新登場！
にんにくカゴの容量が従来モデルに比べ約1.5倍
最大発酵容量2.0～3.0kg（サイズによって異なります）
［個数目安］Mサイズ24～27個 Lサイズ21～24個
にんにく以外にも様々な調理に対応！
プリセットされたメニューを選ぶだけの簡単調理
［ヨーグルト、甘酒、納豆、パン生地発酵、黒にんにく、低温調理］
ご家庭で簡単に
手作りの黒にんにくをご家庭で簡単に。
製品仕様
定格：AC100V 50/60Hz
消費電力：73W
重量：約2.85kg
コード長さ：約1.12m
外形寸法：約W28×D27×H32mm（ハンドル含む）
最大発酵量：約2.0～3.0kg（サイズによって異なる）
お問い合わせ先：
ROOMMATE(R) OVER TIME(R)
ダイアモンドヘッド株式会社
https://roommate.life/(https://roommate.life/contact/)