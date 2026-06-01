「もしも」に備える、新しい安心のカタチ。「Pastool Go Out燃えにくいポーチ」を6月1日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、発火時に炎が燃え広がりにくい難燃性生地を使用した「Pastool Go Out燃えにくいバッテリーポーチ」「Pastool Go Out燃えにくいハンディファンポーチ」を2026年6月1日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/20333

モバイルバッテリーやハンディファンの持ち歩きに、不安を感じたことはありませんか？

そんな“もしも”に備えるための専用ポーチが登場しました。

もしもの発火対策に！JIS規格 難燃性試験クリア。JIS L 1091 A-2難燃性生地使用の専用ポーチ。

一般的なポーチでは発火時に燃え広がる可能性がありますが、本品は炎が広がりにくく、リスク軽減をサポート。内側にはガラス繊維＋アルミコーティング、外側にはガラス繊維＋シリコンコーティングを採用した二層の難燃性生地でしっかりガードします。面ファスナー仕様で出し入れもスムーズ。

さらにカラビナ付きで、バッグに取り付けて持ち運びもラクラク。

旅行や出張、飛行機や電車での移動時など、日常から長距離移動まで幅広く活躍します。

安心を持ち歩く、新しい習慣を。発火対策始めましょう。

【商品情報】

Pastool Go Out燃えにくいバッテリーポーチ

価格：1,628円（税込）

‹サイズ›約13cm×約18cm

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/20310

Pastool Go Out燃えにくいハンディファンポーチ

価格：1,848円（税込）

‹サイズ›約16cm×約27cm

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/20321

販売先：全国のバラエティショップ・専門店など

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【お問い合わせ先】

会社名：株式会社コジット

所在地：大阪府大阪市西区西本町1-12－20

担当者：向川

e-mail：press@cogit.co.jp