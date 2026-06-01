「もしも」に備える、新しい安心のカタチ。「Pastool Go Out燃えにくいポーチ」を6月1日より発売
株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、発火時に炎が燃え広がりにくい難燃性生地を使用した「Pastool Go Out燃えにくいバッテリーポーチ」「Pastool Go Out燃えにくいハンディファンポーチ」を2026年6月1日（月）より全国発売します。
https://www.cogit.co.jp/news/20333
モバイルバッテリーやハンディファンの持ち歩きに、不安を感じたことはありませんか？
そんな“もしも”に備えるための専用ポーチが登場しました。
もしもの発火対策に！JIS規格 難燃性試験クリア。JIS L 1091 A-2難燃性生地使用の専用ポーチ。
一般的なポーチでは発火時に燃え広がる可能性がありますが、本品は炎が広がりにくく、リスク軽減をサポート。内側にはガラス繊維＋アルミコーティング、外側にはガラス繊維＋シリコンコーティングを採用した二層の難燃性生地でしっかりガードします。面ファスナー仕様で出し入れもスムーズ。
さらにカラビナ付きで、バッグに取り付けて持ち運びもラクラク。
旅行や出張、飛行機や電車での移動時など、日常から長距離移動まで幅広く活躍します。
安心を持ち歩く、新しい習慣を。発火対策始めましょう。
【商品情報】
Pastool Go Out燃えにくいバッテリーポーチ
価格：1,628円（税込）
‹サイズ›約13cm×約18cm
商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/20310
Pastool Go Out燃えにくいハンディファンポーチ
価格：1,848円（税込）
‹サイズ›約16cm×約27cm
商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/20321
販売先：全国のバラエティショップ・専門店など
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会社名：株式会社コジット
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