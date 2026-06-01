海外渡航時の“通信準備”をもっとシンプルに 「スカイベリー eSIM(R)」個人向けクレジットカード決済に対応

a2network株式会社

a2network株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：門田朗人）は、海外利用向け通信サービス「スカイベリーeSIM(R)」において、2026年6月1日より、クレジットカード決済への対応を開始いたします。 これにより、個人のお客様にもご利用いただけるようになるほか、連携の各種カードにてポイント・マイル等の付与対象としてご活用いただけます。

■海外渡航時の“通信準備”をもっとシンプルに

近年、eSIM対応端末の普及により、海外渡航時の通信手段としてeSIMを利用する人が増えています。当社がこれまで1台で国内・海外そのまま利用できるサブスク型通信サービス「スカイベリー(R)WiFi」を提供する中で見えてきたのが、海外渡航時における“通信準備の煩雑さ”でした。

従来の海外向けeSIMサービスでは、渡航先ごとにeSIMを購入・設定する必要があり、

乗り継ぎや複数国を移動する場合には、国ごとにeSIMを切り替える必要があるなど、

“毎回通信を準備する手間”が課題となっていました。

そこで当社は、海外へ行くたびにeSIMを購入・設定する手間を減らし、

より簡単に海外通信を利用できるサービスとして、サブスク型eSIM「スカイベリーeSIM(R)」を開始しました。サブスク型サービスとして、あらかじめ準備いただくことで、海外へ行くたびに通信準備をする必要がなく、スムーズな海外通信環境をご利用いただけます。

■「スカイベリー eSIM(R)」とは

WiFi端末の持ち運び不要で利用できる、世界94の国と地域対応のサブスク型eSIMサービスです。

渡航のたびにeSIMを購入・設定する必要がなく、国を跨ぐ移動や乗り継ぎ時でも、端末の電源を入れるだけで現地ネットワークへ接続できるシームレスな通信環境を提供しています。

また、各国で複数のネットワーク接続先を確保することで、単一回線に依存しない安定した通信品質を実現。海外出張やビジネス利用など、安定した通信が求められるシーンでも安心して利用いただけます。

料金プランは、利用スタイルに合わせて選べる「月額コース」と「使った時だけコース」の2種類を用意。海外利用がない月は基本料金が発生しないため、出張頻度や用途に応じた柔軟な運用が可能です。

さらに、対象国では無制限プランにも対応しており、オンライン会議や大容量通信が必要な場面でも、通信容量を気にすることなく利用できます。加えて、電話・メール・チャットによる日本語サポート体制を整備しており、海外利用時の設定や通信トラブルにも対応。海外渡航時の“通信の不安”を軽減し、安心して利用できる通信環境を提供しています。

スカイベリー eSIM(R) 詳細はこちら(https://jp.skyberry.me/esim/top)

■ a2networkについて

a2network株式会社は、ビジネスを通して社会に貢献したいという想いを込めた当社の信条に基づき、MVNO（仮想移動体通信)事業者として、人々の生活に不可欠な通信サービスを提供しています。

日本も世界もボーダーレスで利用できるモバイルWiFi「スカイベリー(R)」や、「ベリーeSIM(R)」1つのキャリアに依存せず途切れない通信を提供する通信冗長化ソリューション「スカイベリーpro(R)」のサービスを展開しています。規模を追い求めないでユニークさを競うことで、生活インフラである通信に携わるMVNO事業者として、サービスを提供し続けています。

【a2network株式会社、会社概要】

■ 会社名 ：a2network株式会社

■ 代表者 ：門田 朗人

■ 設 立 ：2005年11月9日

■ 所在地 ： 153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8-1 アルコタワー7階

■ URL ：https://www.a2network.jp/

■ 事業内容 ：仮想移動体通信事業（MVNO）

仮想移動体通信事業者支援事業（MVNE）