北海道利尻郡利尻富士町で「LUUP」の電動キックボードがご利用可能に

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、自治体・企業・団体が主体となり「LUUP」を地域に導入・運営いただけるサービス「LUUP for Community」の一環として、2026年6月1日（月）～9月30日（水）の期間限定で、北海道利尻郡利尻富士町にてマイクロモビリティシェア「LUUP」を活用した実証実験を実施することをお知らせします。

背景

Luupは“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、2020年よりマイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。電動・小型・一人乗りのマイクロモビリティを包括的に取り扱うことで、ファースト・ラストワンマイルの移動手段を確立し、全ての人が自由に移動できる未来を目指しています。

北海道の稚内市から西へ52kmの日本海に位置する利尻島は、独立峰である標高1,721mの利尻山を中心としたほぼ円形の離島です。島の東側にある利尻富士町は、空港とフェリーターミナルを有し、利尻島の玄関口となっています。

この町には、日本名水百選の甘露泉水、姫沼、オタトマリ沼、「白い恋人」のパッケージで有名な沼浦展望台など、多様な観光スポットが点在しています。登山、トレッキング、サイクリング、SUP、バードウォッチングといった豊富なアクティビティを求めて、毎年多くの観光客が訪れる自然豊かな島です。

一方で、町内の観光地や飲食店が広範囲に分散しているため、公共交通機関だけでは観光客の周遊ニーズを十分に満たせていませんでした。特にレンタカーを利用しない観光客にとって、短距離の二次交通やちょっとした移動手段が限られていることが課題となっていました。

LUUPを導入することにより、地域内をシームレスに繋ぎ、観光客がより自由かつ快適に島内を回遊できる環境を整えます。今回の実証実験を通じて、利用状況やニーズを把握しながら、観光地や飲食店への立ち寄り促進と地域内回遊の向上を図るとともに、利尻富士町の地域特性に適した持続可能な二次交通としての可能性を検証してまいります。

利尻富士町観光協会 工藤明夫会長のコメント

利尻富士町は、雄大な「利尻山」がそびえ立ち、本州では標高2,000mの場所でしか咲かないような高山植物が平地で観賞でき、国の天然記念物「クマゲラ」を含め320種を超える野鳥が生息するなど、大自然を五感で感じられる独立峰の離島です。

近年は観光客の増加に伴う移動手段の不足により「二次交通」の確保が課題となっている中で、LUUPの導入により地域全体の回遊性や利便性の向上につながることを期待しています。

また、利尻島は全国のサイクリストが絶景を求めて来島される全国屈指のサイクリングスポットでもあります。全長約60kmの「利尻・彩くるロード」や複数のショートコースをご利用いただきながら、車よりも細やかに、歩くよりも快適に移動できるLUUP観光を楽しんでいただければ幸いです。

「LUUP」サービス概要

・内容

マイクロモビリティシェア

・詳細

スマートフォンアプリ「LUUP」を用いて、電動キックボードに乗車し、ポートからポートへの移動ができます。

・提供期間

2026年6月1日（月）8時30分～9月30日（水）

・ご利用料金

30分500円（税込）

※一部地域では料金が異なります

・車両台数：

-電動キックボード：6台

・ポート数：

3ポート

-海の駅おしどまり（鴛泊港フェリーターミナル）

-利尻空港

-利尻富士温泉保養施設

詳細はLUUPアプリからご覧ください。

・ご利用可能時間

24時間

・保険について

電動キックボードに乗車中の事故における、対物賠償、対人賠償、ご自身のお怪我が補償の対象となります。https://support.luup.sc/hc/ja/articles/360051962573

「LUUP for Community」とは

自治体・企業・団体が主体となって、日本全国どこでも「LUUP」を導入・運営いただけるサービスです。各地域の短距離移動課題に寄り添い、それらを解決するための手段としてご活用いただくことで、事業やまちの価値向上に貢献します。地域の施設や観光スポット、ホテル等を中心としたまちやコミュニティ内にて「LUUP」を導入・運営いただき、移動課題が解決されることで、各施設には集客や送客を、ユーザーにはより多くの選択肢や自由な移動体験を提供することが可能になります。

Luupは車両や各種必要となる機能を提供し、導入先の皆さまには導入費用をお支払いいただいた上で、充電などの簡単なオペレーションを現地で担っていただきます。東京23区や大阪市など、LUUPの展開エリアであれば通常通りポート設置のご案内となりますが、そのようなエリアから離れている場合は基本的にお申し込みいただけます。

詳細およびお申し込みについては、特設サイト（https://lp.luup.sc/LfC/Luup_for_Community）をご覧ください。

【会社概要（URL：https://luup.sc/(https://luup.sc/)）】

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST7階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。



【本件に関するお問合せ先】

・サービスに関するお問合せ：https://support.luup.sc/hc/ja/requests/new