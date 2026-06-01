ガクシー、渡辺パイプ創設の「渡辺パイプスポーツ奨学金」の運営を開始

株式会社ガクシー

日本最大級の奨学金プラットフォームを運営する株式会社ガクシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松原良輔、以下 ガクシー）は、渡辺パイプ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：渡辺圭祐、以下 渡辺パイプ）と連携し、スポーツ系の部活動およびサークルに所属する大学3年生を対象とした給付奨学金「渡辺パイプスポーツ奨学金」の制度設計・運営を開始しました。本取り組みを通じてガクシーは、スポーツに打ち込む学生が競技と将来準備を両立できる環境づくりを支援するとともに、奨学金を起点とした新たな企業と学生の関係構築モデルの実現を目指します。

◼️「渡辺パイプスポーツ奨学金」創設の背景

ガクシー：企業の想いを、奨学金という仕組みに

渡辺パイプは、一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）や公益社団法人日本ラクロス協会とのパートナーシップ締結など、スポーツ競技および学生スポーツの発展に向け支援しています。こうした取り組みを通じ、スポーツに真摯に向き合う学生たちが、競技活動と将来のキャリア形成を両立していくことの重要性を強く認識しています。一方で、大学3年生は競技活動と就職活動の時期が重なり、将来への不安や経済的・時間的負担を抱えるケースも少なくありません。

そのような背景から、スポーツに打ち込む学生が安心して競技活動と就職活動を両立できる環境を創ること目的に、この度「渡辺パイプスポーツ奨学金」を創設いたしました。

ガクシーは本奨学金において、募集設計、選考プロセス構築、給付管理、広報設計、学生コミュニケーションまでを一貫して担い、企業の想いを奨学金という形で社会に実装しています。

◼️「渡辺パイプスポーツ奨学金」の特徴

◼️今後の展望

- 返還不要の給付支援1人あたり50万円を給付し、経済的負担を軽減することで競技活動と就職活動の両立を支援- スポーツ経験を社会につなぐ機会創出説明会や交流機会を通じ、スポーツで培った力を社会で活かす機会を創出- 企業と学生をつなぐ新しい奨学金モデル企業の社会貢献と人材支援を両立する新たな取り組みとして展開

ガクシーは、渡辺パイプとともに本奨学金を通じて、学生の可能性を広げると同時に、企業による新たな人材支援のあり方を社会に提示してまいります。スポーツで培われた力が、次の時代を支える力となるよう、継続的な支援を進めてまいります。

◼️実施概要

◼️渡辺パイプ株式会社 代表取締役社長 渡辺圭祐氏 コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51780/table/91_1_5752c0761d33e6cb380aeb1770593a7f.jpg?v=202606011151 ]

私自身、学生時代に柔道に打ち込み、多くの学びや経験を得ました。日々の厳しい練習や試合を通じて培った粘り強さや礼節、仲間と支え合う大切さ、そして目標に向かって努力を積み重ねる姿勢は、今でも大きな財産となっており、スポーツには人として成長する力があると感じています。

一方で、競技に真剣に取り組む学生ほど、競技活動と就職活動の両立に悩みや不安を抱えている現状もあると感じています。だからこそ、スポーツに打ち込む学生が、安心して就職活動に臨める環境を後押ししたいという想いから、本奨学金を創設いたしました。

当社はこれまでも、大学スポーツや競技スポーツへの支援を行ってまいりました。今後も、競技に真摯に向き合う学生たちの挑戦を支え、スポーツを通じた人材育成や社会貢献につながる取り組みを継続してまいります。

◼️株式会社ガクシー 代表取締役 松原良輔氏 コメント

学生時代にソフトテニスへ打ち込み、努力を積み重ねることや、仲間とともに目標へ向かうことの大切さを学びました。スポーツを通じて得た経験は、社会に出た今でも、自分自身の大きな支えとなっています。

ガクシーはこれまで、「諦めなくていい社会の実現」を掲げ、奨学金を通じて学生の進学・挑戦・将来選択を支援してまいりました。今回の取り組みでは、渡辺パイプ様が長年続けてこられたスポーツ支援の想いを、奨学金という形で社会に実装できることを大変嬉しく思います。

今後も当社の制度設計力と発信力を活かし、学生の可能性を広げるとともに、企業と学生をつなぐ新しい奨学金の形を社会に広げてまいります。本取り組みが、スポーツに打ち込む学生たちの新たな挑戦や未来の選択肢を広げるきっかけになることを願っています。

■渡辺パイプ株式会社 会社概要

会 社 名：渡辺パイプ株式会社

所 在 地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館12F

電 話 番 号：03-6478-1330（代）

代 表 者：代表取締役社長 渡辺 圭祐

従 業 員 数：6,433名（2026年4月現在 グループ合計）

ホームページ：https://www.sedia-system.co.jp/

事 業 内 容

［ 水と住まいの事業 ］

・管工機材の販売

配管材、バルブ類、ポンプ、衛生器具、給排水金具ほか

・住宅設備機器の販売

住設機器、建材、空調機器、厨房機器、給湯機器ほか

・電設資材の販売 電気工事材料、電線、照明器具、配電機器ほか

［ グリーン事業 ］

・温室の設計・施工、販売

各種温室の設計・施工、各種ビニールハウスおよび

部品・資材、各種被覆資材、灌水装置、自動カーテン装置、

天窓・側窓開閉装置、冷暖房装置、温室環境制御装置、

養液栽培システムほか

◼️株式会社ガクシーについて

株式会社ガクシーは、『諦めなくていい社会の実現』を目指して若者の可能性を広げる新しいお金の流れを創造する事業を行っています。日本最大級の奨学金情報サイト「ガクシー」、奨学金運営管理システム「ガクシーAgent」、企業向け奨学金設立支援サービス「シン・奨学金」を展開しています。これらの事業を通じて、教育格差の是正・貧困の撲滅といった社会課題を解決してまいります。

会社概要

会社名： 株式会社ガクシー

代表者： 代表取締役 松原良輔

設立日： 2019年3月1日

所在地： 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTAビジネスエアポート渋谷南平台3F

資本金： 100,000,000円（2026年1月時点）

事業内容・サービス：奨学金プラットフォーム「ガクシー」の運営／オリジナル奨学金設立支援「シン・奨学金」／奨学金DX推進事業「ガクシーAgent」

URL：https://gaxi.co.jp