大反響のTCGに待望の新弾が登場！「ハリー・ポッター カードゲーム」ブースターパック第2弾が2026年8月29日(土)に発売決定！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社ムービック（本社：東京都豊島区）は、発売以来多くの反響を呼んでいる『ハリー・ポッター カードゲーム』につきまして、待望の第2弾となる新商品を2026年8月29日(土)に発売いたします。

■商品情報

本商品は、「ハリー・ポッターの魔法の世界をカードゲームで発見しよう！」をコンセプトに、映画の名シーンやキャラクターたちを美麗なカードで表現。コレクションとしても、対戦ゲームとしても楽しめる本格的なトレーディングカードゲームです。

■Harry Potter カードゲーム ブースターパック 『ハリー・ポッターと賢者の石』Part.2

Part1に続いて、映画第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』の後半の名シーンを中心に収録。お気に入りのキャラクターや呪文を集めて、自分だけのデッキを強化しよう。

発売日：2026年8月29日（土）

価格：1パック（５枚入り）：440円（税込）／1BOX（12パック入り）：5,280円（税込）

販売店舗： 全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通販、TCG専門店、

ハリー・ポッター公式ショップ等、各種量販店

■発売元

株式会社ムービック

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

■関連URL

Harry Potter カードゲーム 公式HP

https://tcg.movic.jp/harrypotter/

ムービック・カードゲーム総合 Xアカウント

https://x.com/movic_tcg

■権利表記：

「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、１つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了します。さらに、フルキャストや単独ナレーターによるオーディオブックが文字で綴られた物語に命を吹き込み、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界6カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、そしてキングス・クロス、ニューヨーク、シカゴ、赤坂と原宿にある「ハリー・ポッター ショップ」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://www.warnerbros.co.jp/harrypotter/

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。