「サボリーノ」と「CANDY TUNE」のコラボレーション第2弾が2026年6月1日(月)よりスタート！限定ノベルティが当たるキャンペーンも同時開催！毎日の朝を助ける新ビジュアルに注目

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー（本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村 和重）は、タイパコスメシリーズ『サボリーノ』とアイドルグループ「CANDY TUNE」とのコラボレーション第2弾を実施します。限定ノベルティが当たる「毎日１分*、お肌をTUNE UP!キャンペーン」を2026年6月1日(月)より開始いたします。

本キャンペーンは、「毎日を頑張る人々と、そのお肌を応援したい」という第1弾の時からの共通の想いより再び実現しました。限定ノベルティが当たるキャンペーンのほか、「CANDY TUNE」のメンバーの皆様にご登場いただいたコラボレーション動画も公開、本コラボではサボリーノを活用した様々な方の朝に寄り添ったスキンケアを提案します。

■キャンペーン概要

『サボリーノ』の対象製品をご購入いただいたレシートでご応募いただくと、本キャンペーンのためだけに制作された「CANDY TUNE」限定ノベルティが抽選で合計150名に当たります。

【実施期間】

2026年6月1日(月)10:00 ～ 2026年6月30日(火)18:00

【景品及び当選者数】

A賞：オリジナルボイスチャーム 合計50名様

B賞：オリジナルアクリルスタンド 合計100名様

※景品はお選びいただけません。

A賞：オリジナルボイスチャームB賞：オリジナルアクリルスタンド

【対象商品】

サボリーノ 目ざまシート N

サボリーノ 目ざまシート 完熟果実の高保湿タイプ N

サボリーノ 目ざまシート 爽やか果実のすっきりタイプ N

サボリーノ 目ざまシート ボタニカルタイプ N

サボリーノ お疲れさマスク N

サボリーノ 目ざまシート ビタットC

サボリーノ お疲れさマスク ビタットA

サボリーノ お疲れさマスク アンドブラック サラサラ

サボリーノ お疲れさマスク アンドブラック しっとり

【応募方法】

対象商品をお買い上げいただいたレシートを撮影し、キャンペーン特設サイトの応募フォームにアクセスしご応募ください。パソコンまたはスマートフォンよりご応募いただけます。

※1レシートにつき1口応募となります。

※1レシートで複数購入の場合も1口応募となります。

※応募方法の詳細は下記特設サイトでご確認ください。



キャンペーン特設サイト：https://www.bcl-brand.jp/shop/pages/sb2026no2_collabocp.aspx

■毎日の朝をお助けする新プロモーション動画を順次公開予定

本キャンペーンに合わせ、「CANDY TUNE」の新プロモーション動画をBCLカンパニー公式YouTubeチャンネル他にて公開。朝のお助けをイメージした“パジャマヒーロー風”衣装やシートマスクに乗ったユニークな内容に注目です。 さらに、各メンバーが登場する縦型動画をCANDY TUNE公式SNSアカウントより期間限定で順次公開いたします。

BCLカンパニー公式YouTubeチャンネル：https://youtu.be/LJkaFKHOVwY

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LJkaFKHOVwY ]

「CANDY TUNE」プロフィール

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より「原宿から世界へ」をコンセプトに、2023年3月に結成された村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未からなる7人組アイドルグループ。「カワイイ」を軸としたファッション性の高いビジュアルと、エネルギッシュなパフォーマンスが特徴で、国内外問わず人気を博している。

サボリーノとは

サボリーノは、2015年の誕生以来、ベストコスメ150冠獲得、累計販売枚数12億枚を達成した実績を持つタイパコスメブランドです。（2025年8月時点）2024年のリニューアルでは新たにブランドメッセージ「がんばらなくても いいジブン」を掲げ、「日々のスキンケアを諦めたくない」という声に応え、洗顔からスキンケア、保湿下地までを1つで完結する「朝用マスク」を中心に、忙しい毎日をサポートし、心にゆとりを生み出す商品を提供し続けています。

【サボリーノ 公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c10/

【サボリーノ公式X】

https://x.com/saborino_jp

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)

[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/shop/default.aspx(https://www.bcl-brand.jp/shop/default.aspx)

[公式instagram］@bcl_company_official

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製品に関するお問い合わせ： 0120-303-820(#)