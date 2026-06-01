【リニューアルオープン】エニタイムフィットネス西調布店（東京都調布市）2026年6月1日（月）＜24時間年中無休のフィットネスジム＞

株式会社Fast Fitness Japanエニタイムフィットネス西調布店

24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、2026年6月1日（月）、東京都調布市に西調布店をリニューアルオープンしました。

エニタイムフィットネスは、「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」の実現に向け、フィットネス機会の更なる創出となる出店を進めております。

■店舗概要

店舗名：エニタイムフィットネス西調布店

住所：〒182-0035 東京都調布市上石原1-48-1

店舗HP：https://www.anytimefitness.co.jp/nishichofu/

詳細はこちら :https://www.anytimefitness.co.jp/nishichofu/■エニタイムフィットネスとは

エニタイムフィットネスは、米国発祥で現在、世界30の国と地域で5,500店舗以上を展開しているフィットネスジム・フランチャイズです。日本では2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとしてさまざまな地域に出店。2025年6月に全国1,200店舗となり、2026年1月に会員数110万人突破しました。

ＦＣ本部 ：株式会社Fast Fitness Japan

代表者 ：代表取締役社長 井上 耕平

東京本社 ：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング 10F

ＵＲＬ ：http://www.anytimefitness.co.jp/

お問い合わせはこちら :https://www.anytimefitness.co.jp/contact/