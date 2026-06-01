「第31回さざ波フェスタ2026」にて今年もアキッパの公式駐車場運営が決定

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2026年7月19日(日)に熊本県天草市で開催される「第31回さざ波フェスタ2026」にて、昨年に引き続き公式駐車場運営をおこなうことが決定しました。2026年6月1日(月)より予約受付を開始します。

本イベントにて会場周辺の駐車場を完全予約制として貸し出すことで、当日は安心して来場できる環境を整えるほか、交通分散を促すことで周辺の渋滞緩和に努めます。

アキッパは全国のイベントでの駐車場運営を通じて、スムーズな移動をサポートし、地域の交通課題解決の貢献に努めます。

「第31回さざ波フェスタ2026」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/sazanamifesta(https://www.akippa.com/event/sazanamifesta)

イベントの様子

「第31回さざ波フェスタ2026」は、熊本県天草市有明町の四郎ヶ浜ビーチで開催される夏の一大イベントです。サンドアートの展示やステージイベント、飲食店の出店など1日中楽しめるプログラムが展開され、祭りのクライマックスには、海の上の台船から25分間に約1,000発の花火が打ち上げられ、色鮮やかに夏の夜空を彩ります。

一方で、例年多くの来場者が車でアクセスするため、会場周辺では駐車待ちの車による交通渋滞の発生が大きな課題となっていました。こうした交通問題を解消するため、アキッパでは昨年より公式駐車場運営のサポートを担っています。（※）

アキッパを活用した昨年の運用では、周辺道路の混雑がほとんど見られず、現場では「今年は周辺道路が混雑していない」との声をいただくなど、イベント時の混雑緩和に貢献することができました。

この実績を評価していただき、本年も継続して運営をおこなうことが決定しました。

アキッパは熊本県内においても「第37回やつしろ全国花火競技大会」をはじめ、これまで全国各地の様々なイベントで駐車場運営のノウハウを蓄積してきました。本年もそのノウハウを活かして、運営側の負担を軽減するとともに、来場者の皆様のさらなる利便性向上に取り組みます。

今後も「困りごと解決企業」として、全国の自治体やイベント主催者と連携し、様々な駐車場問題の解決に取り組んでまいります。

※ 昨年のプレスリリースはこちら

さざ波フェスタ2025の花火大会にてアキッパでの公式駐車場運営が決定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000518.000016205.html

■公式駐車場について

予約開始日時：

2026年6月1日(月) 10:00～

利用可能日：

2026年7月19日(日)

対象駐車場：

アキッパ特設サイトよりご確認ください。

https://www.akippa.com/event/sazanamifesta

※先着順となります。

※ご予約には別途サービス料がかかります。

※駐車場はアキッパバリュープラスの対象外です。

■ご利用方法

1.アキッパへの会員登録（無料）

購入にはアキッパへの会員登録が必要です。

既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。

2.駐車場の予約

以下の特設サイトよりご希望の駐車場を選択し、決済して購入します。

アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/sazanamifesta

3.駐車場を利用する

駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示にご協力をお願いします。

■第31回さざ波フェスタ2026 開催概要

名称：

第31回さざ波フェスタ2026

開催日：

2026年7月19日(日)

会場：

四郎ヶ浜ビーチ（熊本県天草市有明町上津浦）

主催：

さざなみフェスタ実行委員会

公式サイト：

https://www.t-island.jp/event?y=2026&m=7(https://www.t-island.jp/event?y=2026&m=7)

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計530万人（2026年4月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー14F

東京オフィス：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp