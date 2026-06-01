BtoBマーケ・営業DX支援の(株)FLUED、HubSpot AIエージェントを活用した「カスタマーサポートAI化 ″検証支援″サービス」を提供開始

株式会社FLUED

BtoBマーケティング／営業DXの専門家集団、株式会社FLUED（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松永創）は、HubSpotが提供するAIエージェント機能「Breeze顧客対応エージェント」を活用した「カスタマーサポートAI化 検証支援サービス」の提供を2026年6月1日より開始します。

マニュアル・FAQドキュメントの読み込みから、AIチャットボットの構築・精度検証まで、概念実証（PoC）フェーズをワンパッケージで支援します。コールセンター業務の属人化・電話依存・夜間対応不可といった課題を抱えるコールセンターやサポート窓口をもつ企業を主な対象としています。

サービス提供の背景

カスタマーサポートの構造的課題

コールセンターを持つ企業では、「電話・メール対応への依存」「営業時間外の問い合わせ対応不可」「対応履歴の分散と引き継ぎロス」「サポート業務に追われてカスタマーサクセスに注力できない」といった課題が長年にわたって残り続けています。

FAQサイトへの誘導や検索ツールの導入といった施策も講じられていますが、ユーザーが自力で検索・解決するまでのハードルは依然高く、電話やメールによる有人対応への流入を抜本的に減らすには至っていません。

AIエージェントの実用水準への到達

近年、HubSpotはAIエージェント機能「Breeze顧客対応エージェント」を大幅に強化しました。自社マニュアル・FAQページ・社内ドキュメント（PDF含む）をデータソースとして読み込ませることで、顧客からのチャット問い合わせに対してAIが即時回答を行います。解決に至らない場合は人間のエージェントへ自動エスカレーション。さらに、有人対応前に「推奨返信文」を自動生成し、担当者が確認・承認してから送信する方式にも対応しており、AI完全自動対応と半自動対応（ヒューマンチェック）を状況に応じて使い分けられる設計となっているため、AI回答の信頼性と現場の安心感を両立できます。

加えて、すべてのチャット対話履歴がHubSpot CRMに蓄積されるため、問い合わせ内容の分析・ユーザー単位の対応履歴管理も実現します。

FLUEDは500件超のBtoBプロジェクト支援と、複数のコールセンター・カスタマーサポート現場での実務経験を通じて、この技術が実運用に耐える水準に達したと判断し、本サービスの提供を開始しました。

「カスタマーサポートAI化 検証支援サービス」の概要

料金プラン

サービスの特徴- ドキュメント読み込み～AIチャット構築をワンストップで支援製品マニュアル・FAQコンテンツ・社内対応マニュアルなど既存ドキュメントを顧客対応AIエージェントのデータソースとして整備・投入し、AIチャットボットを構築します。作成したチャットボットはGTMタグで様々なWebサイトに埋め込み可能です。- 完全自動化と半自動化の使い分けAIが即時回答する完全自動モードと、AIが推奨返信文を生成して担当者の承認後に送信する半自動モードを、問い合わせ種別や対応フェーズに応じて使い分けられる設計を標準として組み込みます。AI回答の信頼性に不安がある現場でも、段階的に自動化範囲を広げることができます。- エスカレーション設計と問い合わせ履歴のCRM蓄積AIで解決できないケースを人間のエージェントへ引き継ぐ条件設計を実施します。すべての対話履歴はHubSpot CRMのコンタクト・チケットに紐付けて蓄積されるため、問い合わせ内容の分析と顧客管理が一元化されます。- 精度検証・改善レポートの提供PoC期間中の回答精度・解決率・エスカレーション発生率を計測し、データソース改善の方向性とともにレポートを提供します。

検証支援費用（HubSpotライセンス込み） \450,000（税別・一式）

HubSpot Service Hub ライセンス費用（1年分）を含むワンパッケージ価格です。追加のツール契約・費用が発生することなくPoCを開始できます。

※ HubSpotの既存プランによっては、顧客対応AIエージェントの利用クレジットが月次で付与される場合があります。プラン内クレジットの範囲での試験運用も可能です。

※ ZoomPhoneなど既存CTIシステムとの連携要件がある場合は別途ご相談ください。

想定される課題

代表者コメント

- 電話・メール対応への依存が続いており、夜間・休日の問い合わせに対応できていない- FAQサイトを整備しても自己解決率が上がらず、有人対応への流入が減らない- 対応履歴が担当者個人に蓄積され、チーム全体での顧客管理や引き継ぎがしづらい- サポート対応に工数を取られ、カスタマーサクセス・オンボーディングに注力できない- メール対応の抜け漏れや返信遅延が発生しており、顧客満足度に影響が出ている

株式会社FLUED 代表取締役 松永 創

HubSpotの顧客対応AIエージェントは、コールセンター出身者の立場から見ても、現場の課題に正面から応えられる実用レベルに達していると感じています。マニュアル・FAQをデータソースとして読み込ませ、AIが即時回答し、担当者が推奨返信文を確認してからゴーサインを出す――完全自動と半自動を状況に応じて使い分けられるこの設計は、AI回答の信頼性に不安を持つ現場が最初の一歩を踏み出すうえで非常に重要です。今回の検証支援サービスは、ライセンス費用込みでまず小さく試して効果を確かめていただくための入口として設計しました。問い合わせ対応の自動化と、CRMへの対話履歴蓄積による顧客理解の深化を、セットで実現していただきたいと考えています。

今後の展開

検証後に効果が確認された企業に対しては、HubSpot Service Hub本格導入支援（ユーザー追加・ルーティング設計・レポート構築）、ZoomPhoneなどCTIとの連携設計、既存FAQコンテンツの顧客対応AIエージェント対応最適化コンサルティングへと支援を拡張していく予定です。

無料相談会を実施中

FLUEDではカスタマーサポートAI化についてご相談いただける無料相談会を実施しております。

カスタマーサポートAI化の進め方、HubSpot Breeze Customer Agentの活用可否、PoC実施に向けた準備事項などを個別にご相談いただけます。

また、FLUEDはHubSpot Diamond Partnerとして、Service Hubだけでなく、Marketing Hub・Sales Hub・CRM設計・営業DXなど、HubSpot活用全般の支援にも対応しています。

本サービスに関するご相談はもちろん、HubSpotを活用したマーケティング・営業・カスタマーサクセス領域の改善についても、お気軽にご相談ください。

FLUEDについて

無料相談会を予約する :https://meetings-na2.hubspot.com/sohmatsunaga/hubspotconsulting

まだ国内では数少ない「BtoBマーケティング／営業DX」に特化した"専門家集団"です。

BtoBに特化し、WEB制作や広告運用などのオンライン施策から、インサイドセールスや展示会などのオフライン施策まで支援しています。 「経験豊富な"専門家集団"によるプロジェクト参加型の支援」で、戦略・企画などのコンサルティング領域から、制作・運用・代行などのBPO・実務まで幅広いご支援が可能です。

下記のようなサービスを提供しています。

- マーケ / 営業戦略立案

- 営業DXプロセス設計

- CRM / MA / SFAの設計 / 構築 / 定着

- WEB / LP / B2B-EC制作

- WEB広告(Google/Meta他)運用

- 記事コンテンツ / 動画制作

- インサイドセールス代行

- 営業研修 / セールスイネーブルメント

- ウェビナー / 展示会リード獲得

- マーケ / 営業 / CS立ち上げ・組織構築

また、2022年に国内初のB2B営業DXに関する書籍『業務効率化からはじめるB2B営業DX B2B営業もここまでデジタル化できる! 』を出版いたしました。

HubSpot Diamond Partner、HubSpot Best Partner in Japan（2025年）受賞。

本件お問い合わせ先

社名：株式会社FLUED（フルード）

代表：松永 創（まつなが そう）

住所：東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE丸の内 JPタワー14階

URL：https://flued.jp/update/2820/