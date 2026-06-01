netkeiba公式電子トレカ(R)コレクションサービス「ウマトレカ」が2026年5月29日(金)よりサービス開始！

株式会社HEARTBEATS

株式会社HEARTBEATS（東京都文京区・代表取締役社長：梅澤優太）は、2026年5月29日(金)より株式会社ネットドリーマーズ（東京都渋谷区・代表取締役社長：向江俊和）のnetkeiba公式電子トレカ(R)コレクションサービス「ウマトレカ」を開始しました。



本サービスは、当社が開発したORICAL(R)システムをベースとしたファンエンゲージメントサービスで、ファンが電子トレカ(R)を通じて競馬の魅力が満載のカードをコレクションしながら、自身の「好き」や「応援」を表現できる新しい体験を提供します。

「ウマトレカ」とは

「ウマトレカ」は、競馬が持つスポーツとしての迫力や物語性、そしてレース当日の感動体験を、スマートフォン上で楽しめる電子トレカ(R)︎コレクションサービスです。

競走馬や騎手の名シーン、歴史的レースのトレカなど、ここでしか手に入らない限定トレカが続々登場予定です。

さらに、ほかのユーザーとのカードトレード機能やミッション機能、ユーザー同士がつながり簡単にトレードができるフレンド機能を搭載し、ファン同士の交流も楽しめます。

ぜひお手元のスマートフォンで「ウマトレカ」をお楽しみください。

サービス情報

サービス名：ウマトレカ

サービス概要：netkeiba公式電子トレカ(R)︎コレクションサービス

サービス開始日：2026年5月29日（金）

サービスURL：https://netkeiba.orical.jp

Xアカウント：@umatreca

株式会社ネットドリーマーズについて

社名：株式会社ネットドリーマーズ

住所：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア36F

設立：1999年8月30日

代表者：代表取締役社長 向江俊和

URL：https://www.netdreamers.co.jp/

会社情報

株式会社HEARTBEATSは、「世界を鳴らす心臓であれ。」をフィロソフィーに掲げ、スポーツやエンターテインメントの領域で、世界中の人々の心臓を鳴らす新たな体験をファンの皆さまに届け続けることを目指しています。現在は、プロ野球やアーティストなど、日本を代表するIPの公式の電子トレーディングカード（以下、電子トレカ(R)）コレクションサービスを提供しています。

社名：株式会社HEARTBEATS

住所：東京都文京区本郷1-33-13 春日町ビル7階

設立：2017年11月1日

代表者：代表取締役社長 梅澤優太

URL：https://heartbeats-inc.co.jp/