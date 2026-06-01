「リフレ ひとりでらくらく装着紙パンツ用パッド」を新発売

株式会社リブドゥコーポレーション

株式会社リブドゥコーポレーション (本社：大阪府大阪市、代表取締役 社長執行役員：宇田 知仁)は、従来ご愛顧いただいてきた「リフレスマートライン スマートセルフ パンツ用パッド」を、「リフレスマートライン」ブランドの「リフレ」ブランド統合化に伴い、「リフレ ひとりでらくらく装着 紙パンツ用パッド」へ名称を変更し、2026年6月より展開いたしますので、お知らせいたします。

■発売のねらい

近年、紙パンツと合わせて使う専用尿パッド市場は急速に拡大しており、尿とりパッド市場全体の中でも最も高い構成比を占めています。（※インテージ調べ）

「リフレスマートライン スマートセルフ パンツ用パッド」は、紙パンツにすっきりおさまるサイズ設計により、ご利用者様自身で簡単に装着できると施設・病院様からご好評をいただいてきました。

今回のブランド統合に伴い、「ひとりでもらくに装着できる」という商品価値をより分かりやすくお伝えするため、商品名を刷新し、施設・病院用「リフレ」ブランドとして展開いたします。

1. 発売日

2026年6月１日（月）予定

2. 商品特長

・簡単装着！ズレにくい簡単装着！ズレにくい

前後にある「くっつきテープ」がズレを防ぎ、つけやすく取り換えも簡単です

・二つ折り形状

紙パンツの中で広げやすく、手間いらずで装着できます。

・横モレを防ぐ

立体ギャザーがソケイ部にフィットして横モレを防ぎます。

・パッドの表面に弱酸性素材採用

パッドの表面をずーっと素肌と同じ弱酸性に保つので長時間使用しても安心です。

・ムレ軽減でお肌にやさしい

やわらか透湿性シートがおむつ内の湿気を逃がし、ムレを防ぎます。

〈リブドゥコーポレーションについて〉

介護と治療の両域において、一人ひとりの「生きるチカラを応援する」企業として事業を展開。 介護の領域であるライフケア事業では、「リフレ」ブランドで大人用紙おむつを製造販売しており、 施設・病院向けの業務用分野において介護のプロたちから選ばれています。また、治療の領域、メディカル事業では、病院の手術室で使用される手術用キットの製造販売をしており、近年シェアを高めています。超高齢社会において、両事業ばかりでなく、それぞれの重なる領域や周辺領域にもビジネスドメインを拡大しようとする取り組みもスタートしています。

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〇代表者 ：代表取締役 社長執行役員 宇田 知仁

〇本社所在地：大阪府大阪市中央区高麗橋３丁目４番10号淀屋橋センタービル

〇設立 ：1965年（昭和40年）4月1日

〇事業内容 ：大人用紙おむつ、介護用品・用具、メディカルディスポーザブル用品

（キット製品、医療用不織布製品）の製造および販売