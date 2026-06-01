【美容室TAYA】TAYA もえぎ野店 6月1日(月)リニューアルオープン

株式会社田谷

美容室TAYAを運営する株式会社田谷（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：田谷 和正）は

2026年6月1日、TAYA もえぎ野店をリニューアルオープンいたします。

店内イメージ１.店内イメージ２.

2024年10月創業60周年を機にブランドリニューアルを実施した美容室TAYAは、順次サロンのリニューアルを進めております。この度のもえぎ野店は長くこの地で地域のお客さまにご愛顧いただいてきたサロンです。これまで以上の美しさとサービスを提供する“トータルビューティサロン”として、髪だけでなく心まで満たされる時間をご提供します。

サロンの特徴

お客さまに“毎日どこでもキレイ”でいていただくために、スタッフは全員が「ビューティライフデザイナー」。技術・理論・接遇・創造という4つの柱に基づいたTAYAならではの教育のもと、お客さまのためのデザインと居心地のよい空間のご提供、また高付加価値のメニュー展開で、他店との差別化を図り、お客さまにオンリーワン・オンリーベストの技術とサービスを提供いたします。

「トータルビューティ」を叶えるメニュー展開

大人の美しさを叶える上質なメニューの導入

トリートメント「Amatora(アマトラ)」-髪いきいき、よみがえる艶-

先進技術の液晶構造で、芯から美しい髪へと導きます。

カラー「イルミナカラー」-大人世代の髪を美しく演出する-

つや！透明感！大人世代の髪を美しく演出するプレミアムカラー。キューティクルダメージの負担軽減に配慮しつつ、内側から自信と光が溢れるような光感度カラーへと導きます。

炭酸泉「トルケアシュア」-炭酸泉発生機-

炭酸泉で髪と頭皮に付着した汚れや、カラーやパーマによる残留アルカリを除去し、髪と地肌を整えることで、ありのままの健康でピュアな髪に導きます。

「ウォータージュエル キューティクルプラス」-本気のキューティクルケア-

キューティクルリペア成分配合で、エイジングによりダメージを感じやすくなった髪の表面と内部を補修し、しなやかで指通りの良い髪へと導きます。

TAYA もえぎ野店

リニューアルオープン日：2026年6月1日(月)

所在地：〒227-0047 神奈川県横浜市青葉区みたけ台44-1 グレースムラタ1階

電話番号：045-971-0505

アクセス：東急田園都市線藤が丘駅 徒歩16分（バス10分・バス停1分）※駐車場完備

営業時間：8時30分～17時30分

面積：79平方メートル （23.8坪）

設備：セット面6台・シャンプー台3台

サロン裏手に駐車場がございますご予約はこちら :https://tayanet.jp/salon/0014/株式会社田谷

株式会社田谷とは、『すべての人に夢と希望を与え社会に貢献する』という企業理念のもと、「TAYA」「Shampoo」「ano」と、美しさへの多様なニーズを満たすために、コンセプトの異なるブランド美容室を国内に約60店舗展開する企業です。サロン展開の他、シャンプー・トリートメント・化粧品などのオリジナル商品開発や、他企業との業務提携によるお客様満足度の向上に取り組んでいます。

会社概要

会 社 名：株式会社田谷

代 表 者：代表取締役 会長 兼 社長 田谷 和正

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番13号

公式サイト：https://tayanet.jp/

コーポレート：https://www.taya.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/taya_hairsalon/

X：https://x.com/taya_hairsalon

YouTube：https://youtube.com/@taya_hairsalon

note:https://note.com/taya_hairsalon