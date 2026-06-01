富士商株式会社「買取大吉」が西京銀行小野田支店イベントに出張出店！
富士商グループホールディングス株式会社のグループ会社である、富士商株式会社（本社：山口県山陽小野田市 代表取締役：藤田 敏彦）が運営する「買取大吉」（所在地：山口県山陽小野田市大字西高泊640番地1 アルク小野田店）は、2026年6月13日（土）に西京銀行小野田支店にて開催される地域イベントへ出店し、会場内で出張買取サービスを実施いたします。
当日は、店舗へ足を運ばなくても気軽に査定・買取をご利用いただけるよう、イベント会場内に特設ブースを設置。地域の皆さまに向けて、専門スタッフによる無料査定を実施いたします。
「使わなくなったアクセサリーがある」「昔集めていた古銭やテレカが眠ったまま」「価値が分からず保管しているブランド品がある」など。そんなご自宅に眠るお品物を、この機会にぜひお持ち込みください。
買取対象は、金・プラチナなどの貴金属をはじめ、ジュエリー、ブランドバッグ、腕時計、金券、テレホンカード、古銭、骨董品など幅広く対応しております。専門知識を持つスタッフが一点一点丁寧に査定し、その場で買取いたします。
また、当日はイベントならではの特典として、買取成立のお客様を対象に"ハズレなし"の抽選会を開催。景品には、鼻セレブBOXティッシュのほか、たまごギフト、マクドナルド、サーティワンアイスクリーム、スターバックスなど人気ギフト券をご用意しております。
西京銀行小野田支店のイベントでは、さまざまな出店や催しも予定されており、ご家族連れでも楽しめる内容となっています。「査定だけでもOK」「価値を知りたいだけでも大歓迎」ですので、お買い物やイベントを楽しみながら、お気軽に買取大吉ブースへお立ち寄りください。
近年では、物価高騰やリユース需要の高まりを背景に、ご自宅に眠る不要品を"資産"として見直す動きが広がっています。買取大吉では、地域に根差した買取サービスを通じて、お客様一人ひとりに寄り添った査定を行い、安心してご利用いただけるサービスを目指しております。
今後も富士商グループは、地域イベントへの参加や出張サービスを通じて、地域の皆さまとのつながりを深め、暮らしに寄り添うサービスの提供に取り組んでまいります。
【イベント概要】
■開催日：2026年6月13日（土）
■会 場：西京銀行 小野田支店 敷地内
■内 容：買取大吉 出張買取ブース出店
■査定料：無料
【主な買取対象】
・貴金属（金・プラチナなど）
・ジュエリー
・ブランド品
・腕時計
・金券
・テレホンカード
・古銭
・骨董品 など
※法律上取引できないもの、一部査定対象外となる品目がございます。
富士商グループは、エネルギー事業、環境ソリューション事業、フード事業、リユース事業など多様な事業を展開しながら、「人と地域のベストパートナー」を目指して地域社会とともに成長してきました。今後も不動産事業を通じて、地域の学生や住民の暮らしを支え、持続可能な地域社会づくりに貢献してまいります。
会社名：富士商株式会社
所在地：〒756-8501 山口県山陽小野田市稲荷町10-23
代表者：代表取締役社長 藤田 敏彦
URL:https://fujisho.ne.jp/
■買取大吉 運営店舗情報
店舗名：買取大吉山口葵店
所在地：〒753-0821 山口県山口市葵1丁目4-70（TSUTAYA山口葵店内）
U R L ：https://www.kaitori-daikichi.jp/store/yamaguchiaoi
店舗名：買取大吉イオンタウン周南久米店
所在地：〒745-0809 山口県周南市久米中央5-8-1 イオンタウン周南久米店
U R L ：https://www.kaitori-daikichi.jp/store/aeontown-shunankume/
店舗名：買取大吉アルク小野田店
所在地：〒756-0057 山口県山陽小野田市大字西高泊640番地1 アルク小野田店
U R L ：https://www.kaitori-daikichi.jp/store/aruk-onoda/
店舗名：買取大吉萩土原店
所在地：〒758-0025 山口県萩市土原437
U R L ：https://www.kaitori-daikichi.jp/store/hagi-hijiwara/
店舗名：買取大吉スパイシーモール門司店
所在地：〒800-0051 福岡県北九州市門司区下馬寄２－２７ スパイシーモール門司 2階
U R L ：https://www.kaitori-daikichi.jp/store/spicymall-moji/