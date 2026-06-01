富士商株式会社「買取大吉」が西京銀行小野田支店イベントに出張出店！

富士商グループホールディングス株式会社

富士商グループホールディングス株式会社のグループ会社である、富士商株式会社（本社：山口県山陽小野田市 代表取締役：藤田 敏彦）が運営する「買取大吉」（所在地：山口県山陽小野田市大字西高泊640番地1 アルク小野田店）は、2026年6月13日（土）に西京銀行小野田支店にて開催される地域イベントへ出店し、会場内で出張買取サービスを実施いたします。

当日は、店舗へ足を運ばなくても気軽に査定・買取をご利用いただけるよう、イベント会場内に特設ブースを設置。地域の皆さまに向けて、専門スタッフによる無料査定を実施いたします。

「使わなくなったアクセサリーがある」「昔集めていた古銭やテレカが眠ったまま」「価値が分からず保管しているブランド品がある」など。そんなご自宅に眠るお品物を、この機会にぜひお持ち込みください。

買取対象は、金・プラチナなどの貴金属をはじめ、ジュエリー、ブランドバッグ、腕時計、金券、テレホンカード、古銭、骨董品など幅広く対応しております。専門知識を持つスタッフが一点一点丁寧に査定し、その場で買取いたします。

また、当日はイベントならではの特典として、買取成立のお客様を対象に"ハズレなし"の抽選会を開催。景品には、鼻セレブBOXティッシュのほか、たまごギフト、マクドナルド、サーティワンアイスクリーム、スターバックスなど人気ギフト券をご用意しております。

西京銀行小野田支店のイベントでは、さまざまな出店や催しも予定されており、ご家族連れでも楽しめる内容となっています。「査定だけでもOK」「価値を知りたいだけでも大歓迎」ですので、お買い物やイベントを楽しみながら、お気軽に買取大吉ブースへお立ち寄りください。

近年では、物価高騰やリユース需要の高まりを背景に、ご自宅に眠る不要品を"資産"として見直す動きが広がっています。買取大吉では、地域に根差した買取サービスを通じて、お客様一人ひとりに寄り添った査定を行い、安心してご利用いただけるサービスを目指しております。

今後も富士商グループは、地域イベントへの参加や出張サービスを通じて、地域の皆さまとのつながりを深め、暮らしに寄り添うサービスの提供に取り組んでまいります。

【イベント概要】

■開催日：2026年6月13日（土）

■会 場：西京銀行 小野田支店 敷地内

■内 容：買取大吉 出張買取ブース出店

■査定料：無料

【主な買取対象】

・貴金属（金・プラチナなど）

・ジュエリー

・ブランド品

・腕時計

・金券

・テレホンカード

・古銭

・骨董品 など

※法律上取引できないもの、一部査定対象外となる品目がございます。

富士商グループは、エネルギー事業、環境ソリューション事業、フード事業、リユース事業など多様な事業を展開しながら、「人と地域のベストパートナー」を目指して地域社会とともに成長してきました。今後も不動産事業を通じて、地域の学生や住民の暮らしを支え、持続可能な地域社会づくりに貢献してまいります。

会社名：富士商株式会社

所在地：〒756-8501 山口県山陽小野田市稲荷町10-23

代表者：代表取締役社長 藤田 敏彦

URL:https://fujisho.ne.jp/

■買取大吉 運営店舗情報

店舗名：買取大吉山口葵店

所在地：〒753-0821 山口県山口市葵1丁目4-70（TSUTAYA山口葵店内）

U R L ：https://www.kaitori-daikichi.jp/store/yamaguchiaoi

店舗名：買取大吉イオンタウン周南久米店

所在地：〒745-0809 山口県周南市久米中央5-8-1 イオンタウン周南久米店

U R L ：https://www.kaitori-daikichi.jp/store/aeontown-shunankume/

店舗名：買取大吉アルク小野田店

所在地：〒756-0057 山口県山陽小野田市大字西高泊640番地1 アルク小野田店

U R L ：https://www.kaitori-daikichi.jp/store/aruk-onoda/

店舗名：買取大吉萩土原店

所在地：〒758-0025 山口県萩市土原437

U R L ：https://www.kaitori-daikichi.jp/store/hagi-hijiwara/

店舗名：買取大吉スパイシーモール門司店

所在地：〒800-0051 福岡県北九州市門司区下馬寄２－２７ スパイシーモール門司 2階

U R L ：https://www.kaitori-daikichi.jp/store/spicymall-moji/