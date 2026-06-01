「山梨県内市町村職員合同就職説明会」を開催します！【8月4日 オンライン開催】

山梨県

山梨県（知事：長崎 幸太郎）では、県内市町村への就職に関心がある方を対象にした「山梨県内市町村職員合同就職説明会」を、県内２０市町村参加のもと開催します。

山梨で暮らし、山梨で働くという選択肢を考えている皆さまのご参加をお待ちしております。

１ 開催趣旨

- 少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少等により、人材獲得競争は厳しさを増しています。安定した行政サービスの維持のため、市町村職員の人材確保に向けた取組が必要です。- そのため、令和６年度から、市町村職員の業務内容やその魅力を紹介する機会を設け、業務理解の促進や志望者の増加を図り、地域の未来を担う人材の確保を目指しています。

【過去開催参考】

合同就職説明会（オンライン）：計2回（R6. 7：14団体、R7. 8：20団体）

合同業務ガイダンス（対面） ：計2回（R6.12：18団体、R7.12：20団体）

２ 日時、開催場所等

３ 参加予定団体（20団体）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/482_1_539478294ebc2b84b7a1051919fdabcf.jpg?v=202606011151 ]

甲府市、富士吉田市、都留市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、

上野原市、中央市、市川三郷町、早川町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、鳴沢村、富士河口湖町、丹波山村

４ スケジュール、内容

市町村職員が「各市町村の魅力・特徴」、「市町村職員として働くことのやりがい」等をＰＲした後、参加者との質疑応答を行います。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/482_2_02a316904a463f3baebc9d7b5d7e3a9d.jpg?v=202606011151 ]

◆詳細については、別紙チラシ「山梨県内市町村職員合同就職説明会」をご覧ください。