Trust、金融機関の基幹システムのモダナイゼーションをAIで支援する「Trust TLanP(R)」SaaS版を提供開始

Trust株式会社

Trust株式会社（代表取締役社長 友田 恭輔）は、金融機関のレガシー・基幹システムを人とAIが共に活用できる資産へと整えるAIエージェントプラットフォーム「Trust TLanP(R)」のSaaS版を、2026年6月1日より提供開始いたしました。

「Trust TLanP(R)」は、ソースコードや仕様書をクラウド上にアップロードするだけで、ソースコード同士のつながりや、埋もれた仕様を、AIが解析・整理し、人とAIの双方が活用できる組織の資産として整えます。ブラックボックス化した既存システムの可視化から、AIを活用した影響調査・知見継承まで一貫して支援し、モダナイゼーションの第一歩を小さく・すぐに始められます。

サービスの詳細・デモのお申し込みは公式サイト(https://tlanp.jp/)よりご確認ください。

提供開始の背景：金融機関のモダナイゼーションを阻む「3つの壁」

金融機関のレガシー・基幹システムのモダナイゼーションは長年の経営課題ですが、現場では以下の3つの課題が立ちはだかり、なかなか前に進めないのが実態です。

- コード・仕様書・業務フローが分断され、全体像を把握する人材がいない- 有識者の暗黙知が、退職・異動とともに失われ続けている- 既存システムの情報が構造化されておらず、AIエージェントを適用できない

「Trust TLanP(R)」は、属人的な知見とシステムに埋もれた仕様の両方を組織の資産として整え、これらの課題を同時に解決するプラットフォームとして開発されました。

「Trust TLanP(R)」が提供する価値

「Trust TLanP(R)」は、ソースコード・設計書などの既存資産を解析・統合し、「人もAIも理解できる組織のナレッジ基盤」を構築するAIエージェントプラットフォームです。日々の利用を通じて仕様変更や判断の経緯が共有資産として蓄積され、AI Readyな開発・運用を実現します。

資産統合｜散在する資産を、文脈ごと統合

コード・設計書・業務ルールなどの資料を、AIが理解できる形で一元管理。紙や手書きの仕様書もAIが読み取り、アナログ資産も組織の知識として活用できます。

現状把握｜ブラックボックス化したシステムを可視化

構造・依存関係・リスクをグラフビューで可視化。デッドコード・影響分析・データパイプラインなど多様な切り口で表示し、関係者が同じ視点で判断できる状態をつくります。

調査高速化｜影響調査・確認をAIで即時支援

AIチャットで、仕様変更や障害対応時の関連情報・影響範囲を根拠と共に提示。属人的な確認作業から脱却できます。

知見継承｜属人化した知識を組織の資産へ

調査結果・障害情報・意思決定の経緯など、ベテランの暗黙知をデータとして蓄積し、誰でも引き出せる共有資産として継承します。

SaaS版の特徴：PoCを小さく・すぐに始められる

「Trust TLanP(R)」 SaaS 版では、クラウド上のワークスペースに一部のソースコードや技術文書をアップロードするだけで、PoC（概念実証）を即時開始できます。従来の個別導入型に比べ、初期投資・導入期間を抑えながら段階的に範囲を広げられる点が最大の特徴です。

想定される活用シーン

日常の保守運用からモダナイゼーション推進まで、現場のあらゆる場面でご活用いただけます。

- レガシーコードの仕様把握・設計書の自動作成- 既存システムの全体像・依存関係の可視化- 仕様変更時の影響範囲調査- 障害発生時の関連情報・依存関係の即時確認- 紙資料・PDF仕様書のOCR化と情報検索- AI駆動開発（Claude Code等）に必要なシステムコンテキストの整備- 有識者の知見・判断経緯の組織資産化

料金・契約形態についてはお問い合わせください。

CPO 勝本 コメント

「Trust TLanP(R)」は、レガシーシステムのモダナイゼーション支援から始まりました。しかし、AI駆動開発が広がるこれからの時代において本当に重要なのは、AIが正しく判断できるだけのシステム情報と業務文脈を整えることです。

SaaS版の提供により、企業はまず一部のシステム資産から小さく始め、現行システムの可視化、仕様把握、影響調査、知見継承を段階的に進められるようになります。既存システムを“負債”ではなく、人とAIが共に活用できる“資産”へ変えていく。その土台を「Trust TLanP(R)」で提供していきます。

Trustについて：金融ITの現場を知るチームが開発

Trust株式会社は、創業メンバーが金融IT出身であり、金融機関向けSI実績を持つチームが立ち上げたスタートアップです。現場の実態を熟知した視点から、金融機関のIT部門が本当に必要としている基盤を設計・提供しています。

サービス詳細・デモのお申し込み

https://tlanp.jp/

会社概要

会社名 ：Trust株式会社

代表者 ：代表取締役社長 友田恭輔、湯山敬太（共同代表）

本社住所 ：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 FinGATE KAYABA

設立 ：2023年10月

URL ：https://trust-partner.co.jp/

本リリースに関するお問合せ

Cross Trustホールディングス

広報担当 斉藤、山中

E-mail：contact@trust-partner.co.jp