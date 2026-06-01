セイコーソリューションズ株式会社

セイコーソリューションズ株式会社(代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、以下セイコーソリューションズ)の金融機関向けサービス「融資クラウドプラットフォーム 法人取引サービス(信用保証協会連携)」が、京都中央信用金庫（理事長 植村 幸弘、本店：京都府京都市、以下 京都中央信用金庫）において新たに採用され、2026年6月1日より本番利用を開始しました。

サービス導入の背景

京都中央信用金庫は、地域の中小企業・個人事業主様への資金供給と経営支援を通じて、地域経済の発展に貢献されています。資金調達の迅速化や手続き負担の軽減に対するニーズが高まる一方、信用保証協会への保証申込手続きは紙書類による対応が中心であり、事務負担や手続きに要する時間が課題となっていました。

こうした背景を踏まえ、保証申込手続きの効率化と迅速化、ならびにペーパーレス化の推進を目的として、セイコーソリューションズの法人取引サービスを採用いただきました。

サービス導入の効果

本サービスは信用保証協会への保証申込から審査結果の受領までの一連の手続きをオンラインで完結できるようになり、地域企業のお客さまの資金ニーズに対してより迅速かつ柔軟な対応が可能となることで、以下の効果が見込まれます。

・保証申込から審査完了までの期間短縮

・書類作成・郵送に伴う事務負担の軽減

・ペーパーレス化による環境負荷低減

今後の展望

セイコーソリューションズは、今後も金融とデジタルを融合したサービスの提供を通じて、京都中央信用金庫が掲げる地域経済の発展と顧客対応の高度化に向けた支援を強化していきます。

融資クラウドプラットフォーム 法人取引サービスの概要

融資クラウドプラットフォーム 法人取引サービスは、申込受付のオンライン化、審査・稟議プロセスの標準化、契約・実行の迅速化を実現する金融機関向けクラウドサービスです。

電子契約をはじめ、当座貸越、信用保証協会連携等の事業性融資業務における一連の手続きをデジタルで一気通貫に支援します。

https://www.seikotrust.jp/product/loan-cloud/

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