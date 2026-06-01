【『VERY』＆『STORY』調査】子どものゲーム、親はどう向き合う？“管理”から“見守り”へ―話題のロブロックスは“放課後の公園”のような存在に

株式会社光文社

総合出版社である株式会社光文社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：巴 一寿）のマーケティング機関『光文社ドクチョー総研』では、『VERY』、『STORY』の読者を対象に、「子どもとゲーム」に関する意識調査およびインタビューを実施しました。

本調査では、子どもの年齢によって親の関与の仕方が大きく変化する実態が明らかになるとともに、ゲームに対する不安が多く挙がる傾向が見えました。一方で、創造性や将来スキルといった“ゲームの可能性”に着目する声も一定数存在することが分かりました。さらに、ドクチョー（読者へのインタビュー調査）では、オンラインゲーム「Roblox（ロブロックス）」が、子どもたちにとって“つながり”や“学び”の場として機能している実態も見えてきました。

〈子どもの年齢で変わる、親の関わり方-「管理」から「見守り」へ〉

調査結果から、子どもの年齢によって親のゲームへの関与の仕方が大きく異なることが明らかになりました。

※「お子さまと一緒にゲームをプレイすることはありますか？」「お子さまから『一緒にゲームをプレイしてほしい』と言われることはありますか？」 「お子さまとゲームの話をするために、保護者の方ご自身がゲームについて調べたりすることはありますか？」の質問（各単一回答）の「よくある」「ときどきある」の回答を合算し算出（n=413）

小学校低学年までは、ゲーム時間の制限や内容の把握、課金の管理など、親によるコントロールが強く見られる一方、年齢が上がるにつれて、ゲームとの付き合い方は子どもの主体性に委ねられる傾向が見られます。つまり、親の役割は、ゲームを“管理する存在”から、“見守る存在”へと移行していくことがうかがえます。

※「ご家庭でゲーム使用の取り決め・ルールはありますか？」（複数回答）において、「時間制限」「親の許可制」「内容把握」「課金禁止」の項目ごとに回答を集計（n=413）

また、回答からは、時間制限や内容把握といった管理は年齢とともに緩やかに減少する一方、課金管理に関しては中学生で最も高くなるなど、家庭内での優先管理項目が変化していることも分かりました。特に、他の管理項目が低下する中で課金管理のみがピークを迎える点は特徴的です。

〈不安がある一方で、「可能性」に目を向ける親も〉

アンケートでは、「やりすぎ」「生活リズムへの影響」「課金」など、ゲームに対する不安の声が多く挙がりました。一方で、「プログラミング・制作への興味」「創造力」といった“学び”に関するポジティブな評価も一定数見られ、ロブロックスが単なる遊びではなく、子どもの成長につながる可能性として認識されていることが分かりました。ゲームに対する認識は一様ではなく、不安と期待が共存している状態にあることが分かります。

※複数回答および自由回答を分類・集計（n=413）

〈ロブロックスは“放課後の公園”？ 子どもたちの新しい「つながりの場」〉

光文社が行ったドクチョー（読者へのインタビュー調査）では、ロブロックスの使われているシーンとして、「友達とオンラインで集まって遊ぶ」「集合場所のようになっている」といった声が聞かれました。リアルな友人同士でのオンライン上での待ち合わせ、放課後にコミュニケーションを楽しむ場などとして機能している様子も見られました。こうした実態から、ロブロックスは単なるゲームではなく、子どもたちにとっての“放課後の公園”のような存在になりつつあるといえます。

〈ゲームが「主体性」と「自己肯定感」を育てる場に〉

インタビューでは、「ゲームで遊びたいから宿題を先にやるようになった」「親よりも詳しくなり、自信につながっている」といった声もありました。また、ゲーム制作やプログラミングを通じて、自分の得意分野を発見したり、アウトプットする機会を得たりするなど、子どもの成長に寄与している側面も見られました。ゲームは単なる娯楽にとどまらず、子どもの主体性や自己肯定感を引き出すきっかけにもなり得ると考えられます。

〈「遊ぶ」から「学ぶ」へ-ゲームの価値が変わり始めている〉

今回の調査からは、ゲームに対する親の意識が、「やめさせるもの」から「どう関わるかを考えるもの」へと変化している様子が見えてきました。特にロブロックスのように、プレイだけでなく制作やコミュニケーションを含むゲームは、子どもにとって新しい学びの場となる可能性を持っています。ゲームは今、娯楽としてだけでなく、“つながり”や“成長”の機会として再定義されつつあるといえるでしょう。

〈光文社ドクチョー総研 所長 原さやかよりコメント〉

子育て中の親にとってゲームは勉強の邪魔になったり、夜更かしの原因-ネガティブな遊びでしかないのか？―

今回の調査では、乳幼児ママをターゲットとする『VERY』と思春期の子どもを持つ親が多い『STORY』の読者に、家庭でのゲームとの向き合い方や使い方、ルールなどについて定量調査をしました。併せて、実際にゲーム好きな子どもを持つ同誌の読者数名にドクチョー（定性による読者調査）も行いました。

そこでまず明らかになったのが、親のゲームへの関わり方が子どもの年齢によって大きく変化していく様子でした。小学校低学年までは、時間制限や課金管理など、親が“管理する”傾向が強く見られる一方、年齢が上がるにつれて、子どもの主体性を尊重しながら“見守る”方向へと変化していきます。これは単に「管理が緩くなる」ということではなく、子どもの成長に合わせて、親子の信頼関係やコミュニケーションの形が変わっているともいえるのではないでしょうか。

一方で、定量アンケートでは「やりすぎ」「生活リズムへの影響」「課金」など、ゲームに対する不安の声もやはり多く見られました。特に ロブロックス のような新しいオンラインゲームは、親世代にとってまだ十分に理解しきれていない部分も多く、不安を感じやすいジャンルのようです。ただ、今回ドクチョーを行う中で印象的だったのは、そうした不安を家庭でのコミュニケーションで調整しながら、子どもの“好き”という気持ちを尊重した“ゲームの新しい可能性”に目を向けている親たちの存在でした。

実際のインタビューでは、「ゲームで遊びたいから先に宿題を終わらせるようになった」「親より詳しいこと自体が自信や自己肯定感につながっている」「ゲーム制作やプログラミングを通じて、自分の得意なことを見つけている」といった声が聞かれました。ゲームが単なる娯楽ではなく、主体性や自己肯定感を育てる場になっているケースも確かに存在しています。特に ロブロックス は、“遊ぶ”だけではなく、“作る”“発表する”“友達とつながる”といった要素を持っている点が、従来のゲームとは異なる特徴だと感じています。

また、「放課後にロブロックスで集合」「学校が離れてしまった友達と会える場所」という話も多く聞かれました。共働き家庭が増え、習い事が多い現代の子どもたちは昔のように放課後にリアルで集まりにくくなっている現状があります。そのような環境下において、オンラインでどこにいてもつながることのできるロブロックス のような空間が、子どもたちにとって“放課後の公園”のような新しいコミュニケーションの場になり始めているのかもしれません。また、学校に行きづらい時期の心理的な支えや、リアル以外の居場所として機能する可能性も感じられました。

もちろん、だからといって、他人とすぐにつながれてしまう環境や過度な課金など、オンラインだからこそのリスクが同居していることは確かです。大切なのは、「やめさせるか」「放置するか」の極論ではなく、家庭ごとのルールや対話を持ちながら、どう付き合っていくかを考えることだと思います。今回の調査でも、ゲームは“遊び”だけでなく、プログラミングをはじめとする“学び”やボーダレスな世界を体感できる“つながり”、ゲームを作ることによっての“芸術的自己表現”の場という、ポジティブな側面を信じている親が増えてきていることも感じられました。特に ロブロックス は、世界的にも急速に進化を続けており、教育・創作・コミュニティの要素を含んだ、新しいデジタル体験のプラットフォームになりつつあります。今回の調査を通じて、光文社ドクチョー総研としても、そうした変化を前向きに捉える高感度な親世代のリアルな声を、今後も丁寧に発信していきたいと考えています。

【Profile】

2012年、光文社史上最年少で『JJ』編集長に就任。約8年間務めたのち、光文社初の女性月刊誌ウェブ専任部署「CLASSY.ウェブ編集室」にて編集室長に。2021年より「CLASSY.事業部」の事業部長兼統括編集長として、本誌とデジタルを統括。2024年より新規部署「ブランドビジネス部」の部長に就任、2025年10月「光文社ドクチョー総研」を立ち上げ、現在に至る。

【調査概要】

調査方法：WEBアンケート、インタビュー調査

回答数：VERY／STORY合計413名

調査時期：2026年3月

調査主体：光文社ドクチョー総研、VERY編集部、STORY編集部

写真：Thanakorn Suppamethasawat / stock.foto

2025年10月、光文社初のマーケティング機関『光文社ドクチョー総研』が開設！

2025年10月、創業80周年の節目で新設された光文社初のマーケティング機関です。光文社の編集者が長年積み重ねてきた高感度層への定性的な読者調査が、機関名にも入っている「ドクチョー」（読者と直接お会いして、じっくり話を聞く調査）です。定性であぶり出されたインサイトに、会員やSNSを通じたアンケート等から得られる定量的なデータを掛け合わせることで、より解像度の高い「顔が見えるデータ」へと昇華させ、企業のマーケティング活動に活用できる新しいデータソリューションを提供してまいります。

■ サービス詳細・事例のご紹介は公式サイトからご覧いただけます。

光文社ドクチョー総研 ：https://dokucho.kobunsha.com

■光文社ドクチョー総研への取材等は以下からお問い合わせください。

お問い合わせ：https://forms.gle/wbSiJRdnQDad1yoQ6

※本リリース内容の掲載をご希望の際は、光文社ドクチョー総研までご連絡ください。

【VERY】

キャッチコピー「私たちに、ハグを」

ママのファッション、ライフスタイルの悩みに徹底的に寄り添うメディア

VERY web●https://veryweb.jp/

Instagram●@veryweb.jp

＼『雑誌VERY公式チャンネル』、好評です／

https://www.youtube.com/@雑誌VERY公式チャンネル(https://www.youtube.com/@%E9%9B%91%E8%AA%8CVERY%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)

【STORY】

キャッチコピー「オシャレも人生も、『揺らいでから』が楽しい！」

自分をもう一度「生き直す」40代を応援するメディア

STORY web●https://storyweb.jp/

Instagram●@story_love40

YouTube_雑誌STORY公式チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UClrcJy9UQja5Pp5vxUP8Oew

【株式会社 光文社】

1945年創業、2025年で創立80周年を迎えた総合出版社。『JJ』、『CLASSY.』、『VERY』、『STORY』、『美ST』、『VERY NaVY』など、紙、デジタル、SNSの垣根を越えて、あらゆるライフステージの女性に寄り添うメディアを運営しています。雑誌づくりでは「読調（ドクチョー）」と呼ばれる読者やファンに対するインサイト調査を基に生み出される、深いコンテンツづくりが特徴です。また、このインサイト調査は自社コンテンツづくりだけではなく、クライアント様の課題解決でもご定評をいただいています。

https://www.kobunsha.com/

～明日のあなたへ、ときめきを～