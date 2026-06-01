株式会社福島銀行がトレーサビリティ・サービス「SHIMENAWA（しめなわ）」を採用

SBIトレーサビリティ株式会社

SBIトレーサビリティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林口 文彦、以下「SBIトレーサビリティ」）は、株式会社福島銀行（以下「福島銀行」）が実施する定期預金商品「令和の米騒動をジローラモが救う！定期預金」において、キャンペーンノベルティの情報提供で、トレーサビリティ・サービス「SHIMENAWA（しめなわ）」が採用されましたのでお知らせいたします。

福島県会津美里町で育てられた「GIRO米（コシヒカリ）」

福島銀行では定期預金キャンペーン「令和の米騒動をジローラモが救う！定期預金」のノベルティとして「GIRO米」を提供していますが、NFCタグを内蔵したシールを貼付し、SHIMENAWA（しめなわ）を通じた情報提供が行われます。利用者はスマートフォンでNFCタグにアクセスすることで、GIRO米プロジェクトの背景や活動内容、米の特徴などをデジタルコンテンツとして確認できます。GIRO米プロジェクトは、モデル・俳優であるパンツェッタ・ジローラモ氏が中心となり、「農家を元気に、かっこよく」を合言葉に、日本各地で農業再生と地方創生を目的として展開されている活動です。定期預金はその趣旨に賛同した企画として実施されており、預金を通じた地域貢献の背景を、利用者に分かりやすく伝えることを目的にSHIMENAWAが採用されました。

近年、日本各地で農業従事者の担い手不足が進行しており、コメの消費量も長期的な減少傾向にあるなど、一次産業を取り巻く環境は大きく変化しています。そのため、地域経済や農業の持続性をどのように支えていくかが重要な課題であり、金融機関においても従来以上に一次産業や地域の持続的な発展を後押しする取り組みの重要性が高まっています。一方で、こうした活動の背景や意義が利用者に十分に伝わりにくいという課題も指摘されています。

デジタル技術を通じて利用者に企画の意義や背景を分かりやすく伝えることで、定期預金という金融商品とGIRO米という実体の結び付きを強め、利用者は自らの預金がいかなる形で地域や農業の支援につながっているのかを、具体的に理解できるようになります。

金融機関にとっては、自社の施策内容を透明性の高い形で伝えると同時に、地域農業や地方創生への関与を明確に示す機会となります。また、農業や地域振興の観点からも、活動のストーリーが継続的に伝えられることで、関心の喚起や理解の促進つながることが期待されます。

お米に貼付されたNFC内蔵シールをスマートフォンでタップすることで、「SHIMENAWA（しめなわ）」を通じて、取り組み内容や生産者情報などのコンテンツを確認することができます

・SHIMENAWA（しめなわ）について

SHIMENAWA（しめなわ）は、ICタグ（RFID／NFC）とブロックチェーン技術を用い、現物資産やカード等に固有IDを付与し、関連情報を一元的に記録・管理するトレーサビリティ・サービスです。 真正性の確認、利用・配布履歴の記録、タグ経由でのデジタルコンテンツ配信、入出荷・在庫管理など、用途に応じた管理に対応しています。

SHIMENAWAの各機能の技術的詳細や仕様については、公式サイトをご参照ください。

https://www.sbitraceability.co.jp/

※1 「ブロックチェーン」とは、電子署名とハッシュポインタを用いた耐改ざん性のあるデータ構造により、データの変更履歴を共有・管理する技術です。

※２ 「RFID」とは、Radio Frequency Identification の略称で、電波を用いて非接触で情報の読み取りを行う自動認識技術です。対象物に付与したタグ情報を一括で読み取ることができます。

※３ 「NFC」とは、Near Field Communication の略称で、数cm程度の近距離で行う無線通信規格です。対応するICタグやスマートフォン等の端末間で情報の読み書きを行うことができます。

※４ 「SHIMENAWA(しめなわ)」では、株式会社Uni Tagと共同開発したロゴ入り専用NFCタグを採用しています。



【会社概要】

■ 株式会社福島銀行について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100112/table/40_1_c75a5b888c878d644d14af4455b40fcc.jpg?v=202606011151 ]

■ SBIトレーサビリティ株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100112/table/40_2_9d0e62ed3a44da3645973843251b89c3.jpg?v=202606011151 ]

■ 株式会社Uni Tag

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/100112/table/40_3_617931a84eddd99f528debf05ec511a1.jpg?v=202606011151 ]

以上

https://prtimes.jp/a/?f=d100112-40-25f5a92e9b989a1af084ccd57a8e2715.pdf

SBIトレーサビリティ株式会社

contact-ta@sbigroup.co.jp