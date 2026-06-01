JLPGAツアー『第31回ゴルフ５レディスプロゴルフトーナメント』が2年ぶりに岐阜県「GOLF５カントリーみずなみコース」にて開催！

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、

9月4日(金)～9月6日(日)に「GOLF５カントリーみずなみコース」(岐阜県瑞浪市)にて、日本女子プロゴルフ協会公認競技となる「第31回ゴルフ５レディス プロゴルフトーナメント」を開催いたします。

2年ぶり20回目の開催となる「GOLF５カントリーみずなみコース」を舞台に、JLPGAツアーの有資格者および主催者推薦を含む総勢108名のトッププロたちが、熱い戦いを繰り広げます。

開催期間中は、パターコンテスト、試打会などの楽しいイベントを予定しております。皆様のご来場をお待ちしております。

【大会概要】

・開催日程

9月1日（火）・2日（水）：本選指定練習日

9月3日（木）：プロアマトーナメント

9月4日（金）：本大会 第1ラウンド（予選）

9月5日（土）：本大会 第2ラウンド（予選）

9月6日（日）：本大会 最終ラウンド（決勝）

・会 場

GOLF５カントリーみずなみコース

岐阜県瑞浪市釜戸町字大洞2383-1

・入場券

＜前売券＞

9月4日(金)：税込2,500円

9月5日(土)：税込3,500円

9月6日(日)：税込3,500円

※7月1日(水)10:00より販売いたします。

＜当日券＞

9月4日(金)：税込3,000円

9月5日(土)：税込4,000円

9月6日(日)：税込4,000円

【ご来場方法】

１. 電車をご利用の場合

JR中央本線「瑞浪」駅「北口」ロータリーより無料シャトルバスにて送迎

乗車時間・・・約 20 分

6:30 より列車到着時刻に合わせて随時運行予定

https://www.golf5-ladies.com/

２.お車をご利用の場合

チャリティー駐車場は、事前に駐車券をご購入いただいた方のみご利用いただけます。

台数には限りがございますので、ご希望の方はお早目にお買い求めください。

9月4日（金）：250台予定、9月5日（土）：640台予定、9月6日（日）：640台予定

※7/1（水）より発売予定。詳細は大会公式ホームページに6月下旬ごろ公開予定となります。

場所・・・「瑞浪中央公園」「瑞浪市民公園」 有料チャリティー駐車場

料金・・・1,000円/1日1台

駐車場から会場までの無料シャトルバスにてゴルフ場まで送迎いたします。

乗車時間・・・約20分

無料シャトルバスは、6:40より随時運行予定

【来場特典】

JRにてご来場で、「ゴルフ５ロゴ入りオリジナルマフラータオル」をプレゼントいたします。

※瑞浪駅にて無料シャトルバス乗車時に引換券をお渡し、ギャラリーゲートにて引き換えいたします。

【チケット購入方法】

■前売券 ※販売期間：7月1日（水）10:00～開催日前日まで

・愛知、三重、岐阜県内のゴルフ５、アルペン、スポーツデポ、ゴルフ５諏訪インター店、ゴルフ５南松 本店、および、GOLF５カントリーみずなみコース、GOLF５カントリー四日市コースにて購入いただけます。

・CNプレイガイド

全国のセブンイレブン・ファミリーマート（店内マルチコピー機）で購入いただけます。

インターネット予約・購入 https://www.cnplayguide.com/golf5/

ファミリーマート店頭マルチコピー機検索コード：86971

電話予約:0570-08-9999 (10:00～18:00 年中無休)

・チケットぴあ

全国のセブンイレブン（店内マルチコピー機）で購入いただけます。

Pコード：866-832

インターネット予約・購入 https://w.pia.jp/t/golf5-ladies/

・ローチケ

全国のローソン・ミニストップ（店内マルチコピー機「Loppi」）で購入いただけます。

Lコード：48344

インターネット予約・購入 https://l-tike.com/sports/2026g5l/

■当日券

・ゴルフ５カントリーみずなみコース（ギャラリーゲート）にて開催当日に販売いたします。

【イベント情報】

チャリティパターコンテスト

見事カップインしてステキな賞品をゲット！

・開催日時 9月4日（金）～9月6日（日） 9:00～15:00(予定)

・開催場所 ギャラリープラザ横 練習グリーン

※1回500円以上のチャリティーをお願いいたします。

チャリティガチャ

選手のサイン入りボールが当たる！

※アマチュア選手除く

・開催日時 9月4日（金）～9月6日（日）

午前の部10:00～（予定）

午後の部13:00～（予定）

・開催場所：ギャラリープラザ

※1回1,000円以上のチャリティをお願いいたします。

有名メーカー大試打会

自分にぴったりの最新クラブを探そう！

・開催日時 9月6日（日） 最終組10番ホールスタート後～15:00(予定)

・開催場所 打撃練習場

・参加メーカー(昨年実績) ブリヂストン、キャロウェイ、テーラーメイド、ダンロップ

ギャラリープラザ

ゴルフ５と一流メーカー直営のゴルフ用品販売ブースでお得なショッピングを！

・出展ブース(30回大会実績)・・・ゴルフ５、キャロウェイ、ブリヂストン、ザムスト、TSUCHIYA

【メディア放送・配信予定（LIVE）】

大会の模様は、BS放送をはじめ、CS放送、インターネット配信、さらにはYouTubeの「ゴルフ５チャンネル」にて、練習日から最終日まで余すことなくリアルタイムでお届けいたします。

1. BS放送（BSテレビ東京）

・9月5日（土）16:00～17:30予定（録画）

・9月6日（日）13:30～15:30予定（LIVE）

2. インターネット配信（U-NEXT）

・9月4日（金）11:00～16:30予定

・9月5日（土）11:50～17:15予定

・9月6日（日）10:40～15:50予定

3. CS放送（ゴルフネットワーク「とことん1番ホール生中継」）

・9月5日（土） 8:00～12:00予定

・9月6日（日） 8:30～11:00予定

4. YouTube「ゴルフ５チャンネル」（LIVE）

みずなみコース練習場からライブ中継いたします。普段見れない選手たちの熱い練習風景を、指定練習日から最高潮を迎える最終日まで、リアルタイムでご覧いただけます。

・9月2日（水） 9:00～11:00予定

・9月3日（木）10:00～12:00予定

・9月4日（金） 8:30～10:30予定

・9月5日（土） 8:50～10:50予定

・9月6日（日） 7:50～9:50予定

【キャンペーン】

東海エリア限定！「第31回ゴルフ５レディス 特別ご招待券」プレゼント企画を開催！

大会の開催を記念し、対象店舗にてお買い物いただいたお客様へ、大会を現地で観戦できる特別ご招待券をプレゼントするお得なキャンペーンを期間限定で実施いたします。

実施期間：2026年6月12日（金）～ 6月30日（火）

企画内容：期間中、対象店舗にて店内ゴルフ商品を合計・税込30,000円以上お買い上げいただいたお客様に、「第31回ゴルフ５レディスプロゴルフトーナメント」の3日間共通特別ご招待券を1枚プレゼントいたします 。

※税込3万円ごとに1枚プレゼント（お一人様最大5枚まで）となります。

※各店舗とも、招待券がなくなり次第終了となります。



本キャンペーンは、以下の東海エリアを中心としたゴルフ５およびスポーツデポ、アルペンの

指定店舗にて実施いたします。

・ゴルフ５フラッグシップストア名古屋栄店（Alpen NAGOYA）

・ゴルフ５：小牧店、山王店、岐阜店、春日井店、津南店、豊田インター店、岡崎大樹寺店、

有松インター店、平針店、豊橋向山店、四日市店、長久手店、みなと稲永駅前店、

桑名店、名西店、プレステージ名古屋店、東浦店、四軒家店、大治店、一宮店、

多治見インター店、鈴鹿中央通店、安城店、西尾店、豊川インター店、半田南店、

諏訪インター店、名張店、諏訪インター店、南松本店

・スポーツデポ：砂田橋店

・アルペン：フレスポ高山店

【大会について】

大会公式HP：https://www.golf5-ladies.com/

日本女子プロゴルフ協会HP：https://www.lpga.or.jp/

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営