株式会社イーオン、6月1日（月）より“研修企画立案時～研修運営終了まで”の業務負担軽減のために《研修ご担当者向け「まるっとサポート」》を無料で提供開始

株式会社イーオン

英会話教室を運営する株式会社イーオン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：重野卓、以下「イーオン」）は、6月1日より、研修ご担当者様の研修導入前から終了までの業務負担軽減を目的とした《研修ご担当者向け「まるっとサポート」》の提供を開始いたします。

本サービスは、企業研修ご担当者様に向けて、研修導入前の研修企画立案・社内承認支援から、研修中の運営サポート、研修後の効果測定まで、研修運営に必要な業務を一貫してご支援することで、ご担当者様の手間を軽減することが可能です。

更に、イーオン研修の導入をご決定いただいていない段階でも、社内承認に必要な稟議書/企画書/要件定義書の作成をスムーズに行えるフォーマットとマニュアルや、受講者募集のためのチラシフォーマットを「導入前支援キット」としてご希望の企業様に無料でご提供いたします。

イーオンは夢に向かってチャレンジするすべての人の語学力向上を全力でサポートしてまいります。

サービスの詳細につきましては、下記URLよりパンフレットをダウンロードください。

パンフレットダウンロード URL：https://biz.aeonet.co.jp/fm-service-guidance-marutto-support

ご質問・ご要望は、下記URLよりお問い合わせください。

お問合せ URL：https://biz.aeonet.co.jp/fm-inquiry

■背景

近年、海外進出・国際業務の重要性が高まり、企業の語学研修ニーズは拡大しています。一方で、研修ご担当者様は、企画・調整・運営を一手に担うため、業務過多となり社内承認資料作成や効果測定まで手が回らないといった課題から、「研修を実施したいが、準備や運営の手間がネックとなり進められない」企業が増えています。特に初めて研修を導入する企業では、稟議書・要件定義書などの社内承認資料作成が大きなハードルとなっています。

こうした背景を受け、“研修ご担当者様の業務負担を軽減しながら受講者様の成果につなげる”ことを目的に、本サービスを提供することといたしました。

■導入前支援キットを無料提供

研修開始前の社内承認に必要な書類3種類のフォーマットと、社内募集時に必要な募集チラシの作成フォーマットを、「導入前支援キット」として無料提供しています。研修会社を決定していない段階でも活用可能です。

さらに、各書類には作成手順や記載ポイントをまとめたマニュアルもあり、すぐにご利用いただけますので、社内承認や研修実施準備に関するご担当者様の手間を軽減することが可能です。

【提供内容】

・稟議書フォーマット＆マニュアル

・企画書フォーマット＆マニュアル

・要件定義書フォーマット＆マニュアル

・受講者募集チラシフォーマット

■サービス概要

《研修ご担当者向け「まるっとサポート」》は、企画立案時・研修中・研修後の業務負担軽減を支援するサービスです。

【イーオンの法人事業について】

イーオンでは企業様及び各種教育機関様向けの研修プログラムを提供しています。企業様向けでは業界・職種で英語や中国語など外国語を使うシーンも異なる為、それぞれの課題解決に向けた最適な研修プランの提案を行っています。英語研修の導入実績はこれまでに日本全国において4,000社を超えています。

また各種教育機関様向けには、主に「教員向け研修プラン」と「生徒向け研修プラン」として英語研修を提供しています。昨今の学校における英語教育では、知識の習得だけではなくコミュニケーション能力を育成することがこれまで以上に求められています。長年にわたり、コミュニケーションのための英語指導を外国人講師と日本人講師の両軸で行なってきた独自のノウハウで、各種教育機関様の研修をサポートしています。

◆イーオン法人向け英語研修HP：https://www.aeonet.co.jp/business/

◆イーオン企業・団体向け英語研修HP：https://www.aeonet.co.jp/business/company/

◆イーオン学校・教育機関向け英語研修HP：https://www.aeonet.co.jp/business/education/



【イーオンについて】

イーオンは1973年に創業以来、語学教育を通してお客様の人生を豊かにし、「世界との言葉の壁を取り払い、全ての人がグローバルに活躍できるようサポートすること」を理念としています。

これまで50年以上培った学習メソッドで、大人から子どもまで英語・中国語のレッスンを提供。「知識の習得」と「実践トレーニング」の両輪により、学習者が苦手を克服しながらコミュニケーション力を高め、日常会話やビジネスで使える会話力の習得、また資格取得に関してもサポートを行っています。

2018年からはKDDIグループとなり、イーオンのノウハウとKDDIグループの情報通信技術を掛け合わせたEdTechを推進。通学・オンライン・AIによる会話アプリなど様々な手段を組み合わせて、生徒様のレベルや学習スタイルに合った最も上達効果の高い学習方法を提供しています。

◆イーオン公式HP：https://www.aeonet.co.jp/