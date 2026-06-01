農業用ドローン「飛助」シリーズ 価格改定のお知らせ

株式会社マゼックス

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：吉野 弘晃、以下「当社」）は、農業用ドローン「飛助」シリーズの一部製品について、価格改定を実施いたします。昨今、資材コストの高騰や国際情勢の不安定化などにより、国内でも多くの製品・サービスで価格上昇が続いています。

そうした環境下において、当社では量産体制への移行や生産工程の効率化、部材調達および物流体制の見直しなど、事業全体における構造的なコスト最適化を進めてまいりました。

これにより、製品の性能・仕様は従来通り維持したまま、より導入しやすい価格を実現いたしました。

対象製品

・農業用ドローン「飛助15」

https://mazex.jp/product/tobisuke15/

・農業用ドローン「飛助10」

https://mazex.jp/product/tobisuke10

新価格（税別）

●飛助15 本体

旧価格：1,250,000円 → 新価格：1,200,000円

●飛助10 本体

旧価格：1,150,000円 → 新価格：998,000円

※高度レーダーを標準付属

●飛助15／10用 スマートバッテリー HV 16000mAh

旧価格：140,000円 → 新価格：120,000円

●飛助15／10用 スマートバッテリー HV 22000mAh

旧価格：195,000円 → 新価格：140,000円

●12セル用充電器

旧価格：126,000円 → 新価格：125,000円

※バッテリーおよび充電器の記載価格は、機体本体と同時購入いただく場合の価格となります。

今後の展開

当社は、今回の価格改定により、農業用ドローンの導入ハードルをさらに引き下げ、より多くの生産者の皆様にご活用いただける環境づくりを推進してまいります。



今後も、製品品質の維持・向上とともに、スマート農業の普及拡大に貢献してまいります。

■会社概要

株式会社マゼックス

所在地：大阪府東大阪市吉田本町3丁目4番8号

代表者：代表取締役 吉野 弘晃

URL：https://mazex.jp