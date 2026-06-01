【抽選で図書カードネットギフトをプレゼント！】Gakken「夏休みドリル」複数購入キャンペーンを実施中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月1日より「夏休みドリル」複数購入キャンペーンを開始いたしました。

小学生の夏休みの学習を応援するGakken「夏休みドリル」。今年は新刊の発売も記念し、Gakkenの「夏休みドリル」を複数冊ご購入いただいた方の中から、抽選で100名様に図書カードNEXTネットギフトをプレゼントするキャンペーンを実施中です。

▼Gakken「夏休みドリル」複数購入キャンペーンの詳細はコチラから！

https://kosodatemap.gakken.jp/information/news/104324/

■Gakken「夏休みドリル」複数購入キャンペーン概要

キャンペーン期間中に、対象商品を2冊以上ご購入いただいた方の中から、抽選で合計100名様に図書カードNEXTネットギフトをプレゼントするキャンペーンです。

※応募には、購入証明（レシート等）が必要です。また、対象商品を2冊以上ご購入いただく必要がございます。

［1］対象商品

▼「学研の夏休みドリル」（計6点）

・『学研の夏休みドリル 小学1年』

・『学研の夏休みドリル 小学2年』

・『学研の夏休みドリル 小学3年』

・『学研の夏休みドリル 小学4年』

・『学研の夏休みドリル 小学5年』

・『学研の夏休みドリル 小学6年』

※上記以外は対象外となります。

▼「サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル」（計2点）

・『サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル 小学1年』

・『サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル 小学2年』

▼「夏休み 最強王図鑑ごほうびドリル」（計2点）

・『夏休み 最強王図鑑ごほうびドリル 1年生』

・『夏休み 最強王図鑑ごほうびドリル 2年生』

［2］応募方法

対象商品を2冊以上お買い上げの購買証明（レシート・領収書・納品書など）1枚、もしくは条件を満たす複数枚を合算した購買証明でご応募いただけます。

［3］賞品

・図書カードNEXTネットギフト1,000円分……抽選で5名様

・図書カードNEXTネットギフト500円分……抽選で95名様

※「図書カードネットギフト」は、デジタルギフトです。

［4］応募締切

2026年8月31日（月） 23:59まで

※商品の発送は2026年10月下旬以降を予定しております。

▼Gakken「夏休みドリル」複数購入キャンペーンの詳細はコチラから！

https://kosodatemap.gakken.jp/information/news/104324/

■今年のGakken「夏休みドリル」は新刊を追加し、大きく3種のラインナップ！

昨年リニューアルを実施した、大人気シリーズ「学研の夏休みドリル」に加え、今年は2種の新刊をラインナップします。

１. 「学研の夏休みドリル」小学1年～6年（計6点）

長年好評をいただいている「学研の夏休みドリル」。昨年は表紙デザインを大幅リニューアルしました。

各学年の1学期復習はもちろん、2学期の準備までできる優れもの。充実の特典付きで、しっかりと学習がしたい方におすすめの内容です。

▲『学研の夏休みドリル 小学1年』▲『学研の夏休みドリル 小学3年』▲『学研の夏休みドリル 小学6年』

２.新刊「サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル」小学1年～2年（計2点）

算数、国語、英語が1冊にまとまった、サンリオのキャラクターたちと学べる夏休み用ドリル。

ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコと一緒に1学期の復習ができる。すべての問題ページに「サンリオキャラクターズのひみつ」を掲載、かわいいキラキラシールなど6大特典付き！

３.新刊「夏休み 最強王図鑑ごほうびドリル」小学1年～2年（計2点）

▲『サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル 小学1年』▲『サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル 小学2年』

大人気の最強王図鑑シリーズから登場した、最強の夏休みドリル。勉強が苦手な子でも取り組みやすい内容で、夏休みの学習習慣づけに最適！

ドリルの内容を完全クリアして、台紙を事務局に送ると、「ごほうび（＝認定証）」がもらえる！

「夏休み 最強王図鑑ごほうびドリル」が終わったら、「学研の夏休みドリル」にもチャレンジしてみてください！

▲『夏休み 最強王図鑑ごほうびドリル 1年生』▲『夏休み 最強王図鑑ごほうびドリル 2年生』

※表紙デザインはイメージです。実物と異なる可能性がございます。

今年の夏休みはGakkenの夏休みドリルで決まり！

ぜひキャンペーンをご活用ください。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671318

［商品概要］

「学研の夏休みドリル」シリーズ

▶シリーズ詳細：https://ieben.gakken.jp/s_series/natsudori/(https://ieben.gakken.jp/s_series/natsudori/)

『サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル 小学1年』

▶商品詳細：https://hon.gakken.jp/book/1130640200(https://hon.gakken.jp/book/1130640200)

『サンリオキャラクターズといっしょに！ 夏休みドリル 小学2年』

▶商品詳細：https://hon.gakken.jp/book/1130640300(https://hon.gakken.jp/book/1130640300)

『夏休み 最強王図鑑ごほうびドリル 1年生』

▶商品詳細：https://hon.gakken.jp/book/1130631500(https://hon.gakken.jp/book/1130631500)

『夏休み 最強王図鑑ごほうびドリル 2年生』

▶商品詳細：https://hon.gakken.jp/book/1130631600(https://hon.gakken.jp/book/1130631600)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開