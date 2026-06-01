ダイナミックプラス株式会社、関西拠点を開設

ダイナミックプラス株式会社

ダイナミックプラス株式会社（本社：東京都、代表取締役：平田 英人、以下「当社」）は、関西エリアにおける事業拡大および顧客支援体制の強化を目的として、新たに関西拠点を開設したことをお知らせいたします。

当社はこれまで、スポーツ・エンターテインメント業界をはじめ、ホテル・宿泊業界、レジャー施設、高速バス業界などに対し、AIを活用したダイナミックプライシングおよびレベニューマネジメントサービス「D＋（ディープラス）」「Revenue＋」を提供してまいりました。

近年、インバウンド需要の回復や国内旅行需要の変化に伴い、宿泊業界や観光・レジャー業界では、需要変動への柔軟な対応や収益最大化を目的としたデータ活用ニーズが高まっています。特に関西エリアは、国内外から多くの観光客が訪れる地域であり、ホテル・旅館・観光施設・テーマパークなど、多様な事業者において価格戦略や需要予測の重要性が高まっています。

こうした背景を受け、当社では西日本エリアにおけるさらなる事業展開を見据え、このたび関西拠点を開設する運びとなりました。

関西拠点

開設日 2026年6月１日

住所 大阪府大阪市北区中之島2丁目3番33号（大阪三井物産ビル）

関西拠点開設の背景

宿泊・レジャー業界では、繁閑差や天候、イベント開催状況などによって需要が大きく変動するため、従来以上に精度の高い需要予測や柔軟な価格運用が求められています。

当社では、AIを活用した需要予測・価格最適化技術を通じて、

- 宿泊施設における客室単価・稼働率の最適化- レジャー施設における来場需要予測- 天候やイベント影響を考慮した価格調整- 混雑平準化による運営効率向上- データ活用による意思決定支援

など、多様な課題解決を支援しております。

また、宿泊施設においては、インバウンド需要やイベント開催、曜日・季節要因などによって宿泊需要が大きく変動しており、需要予測に基づく価格最適化やレベニューマネジメントの重要性が高まっています。当社のAI需要予測技術を活用した支援領域も拡大しております。

今回の関西拠点開設により、西日本エリアの顧客企業に対して、より迅速な提案・運用支援・コミュニケーションを実現し、地域に根差した支援体制を強化してまいります。

今後の展望

当社は今後も、宿泊・レジャー・スポーツ・高速バスなど幅広い業界に対し、AIを活用した価格最適化・需要予測サービスを提供し、「価値と価格を科学して、価格の未来をつくる」というミッションのもと、企業の収益最大化と顧客体験向上の両立を支援してまいります。

また、関西エリアにおいても、地域企業との連携強化や新たな事業機会の創出を通じ、観光・地域活性化への貢献を目指してまいります。

ダイナミックプラス株式会社

【会社概要】

ダイナミックプラス株式会社 (英文名：DYNAMIC PLUS CO., LTD.)

設立：2018年6月1日

代表取締役：平田 英人

本社：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-27-7 Takebashi7 9階



株主：

三井物産株式会社

ぴあ株式会社

エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社

日本電気株式会社



事業概要：

（１）各業界向けダイナミックプライシングサービス「D＋」の提供

（２）各業界向けレベニューマネジメントサービス「Revenue＋」の提供

（３）数理分析、AIを用いた価格周辺領域のコンサルティング業務

（４）組み込みソフトウェアの開発、保守