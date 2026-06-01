国産無添加トリーツブランド「Barky Life」、全国のペットショップやドッグカフェを対象に「卸パートナー」の募集を開始！

株式会社Vis Creation

株式会社Vis Creation（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤川 進人）が展開するドッグブランド「Barky Life（バーキーライフ）」は、愛犬にやさしい国産無添加トリーツ「Barky Bites（バーキーバイツ）」を共にお客様へ届けてくださる、卸販売・お取り扱いパートナー様の募集を開始いたしました。

近年のペットの家族化や健康意識の高まりを受け、多くの飼い主様が「本当に安心して与えられるおやつ」を求めています。

そこでこの度、「Barky Life」ではより多くの愛犬家の方々へ安心をお届けするため、全国の店舗・事業者様を対象に卸パートナー様を幅広く募集いたします。

本募集に関する背景や詳細な想いについては、自社メディア「Dog Hug Life」内の以下の記事でも公開しております。ぜひあわせてご覧ください。

▼ 卸パートナー募集に関する詳細記事はこちら

「Barky Life」卸パートナー募集｜愛犬にやさしい国産無添加トリーツを、あなたのお店でも(https://doghuglife.com/posts/BarkyLife%E5%8D%B8%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E5%8B%9F%E9%9B%86)

■ 「Barky Life」について

「Barky Life」は、愛犬の毎日に寄り添い、飼い主と愛犬がともに過ごす時間を、より心地よく、よりやさしいものにするためのドッグブランドです。

- ブランドメッセージ

“With Gratitude, For Every Moment with Dogs.”

愛犬と過ごす何気ないひとときに、ありがとうの気持ちを込めて。

毎日口にするものだからこそ、素材や与えやすさにこだわり、愛犬にも飼い主さまにも安心してもらえる商品づくりを大切にしています。

■ 卸対象商品：国産無添加トリーツ「Barky Bites」

自然素材のおいしさを最大限に活かした、愛犬のためのシンプルなトリーツシリーズです。

日々のおやつやご褒ベ、トレーニングシーンにも取り入れやすい豊富なラインナップをご用意しています。

主なラインナップ： 犬用甘酒、鶏ささみ、鹿肉ジャーキー、馬肉チップス、焼きアジの開き、焼き芋フレーク、ヤギミルクなど

「Barky Bites」5つのこだわり：

■ このような店舗様・事業者様を募集しています

- 自然素材のみを使用： 素材そのもののおいしさや栄養を最大限に活かしています。- 安心の無添加： 保存料・着色料・香料などの人工添加物は一切不使用。- 信頼の国産製造： 日本国内の徹底した品質管理のもと、丁寧に製造。- デリケートな愛犬にも配慮： 不要なものを加えないシンプルな原材料設計。- お腹にやさしい： 消化のしやすさにも配慮し、毎日のおやつ時間をサポート。

常設での販売はもちろん、期間限定のイベントやマルシェ、POP UP出店でのスポット販売などもご相談いただけます。

- ペットショップ、ペットホテル- ドッグカフェ、飲食店- トリミングサロン- 動物病院、ドッグケア施設- ドッグイベント、マルシェ、POP UPへの出店事業者様- 愛犬向けのギフトやノベルティ、福利厚生をお探しの企業様

「愛犬に安心できるものを選びたい」「飼い主さまと愛犬の時間を、もっと楽しくやさしいものにしたい」という私たちの想いに共感していただけるパートナー様からのご連絡をお待ちしております。

店舗様のコンセプトやお客様層に合わせたお取り扱いについても、お気軽にご相談ください。

■ 本件に関するお問い合わせ先・お申込み方法

卸販売のお取り扱いをご希望の店舗様・事業者様は、以下の必要事項をご記載の上、

メールまたはInstagramのDMよりお問い合わせください。

【お問い合わせ窓口】

会社名： 株式会社Vis Creation

Mail： info@viscreation.co.jp

Instagram： @barkylife.jp(https://www.instagram.com/barkylife.jp/) のDM

お問い合わせの際は、以下の内容をお送りいただけますとスムーズです。

■ 運営会社『株式会社Vis Creation』について

- 店舗名／会社名- ご担当者様名- 店舗所在地または販売予定エリア- 販売形態（例：店舗販売、イベント販売、オンライン販売、POP UPなど）- お取り扱い希望商品- ご相談内容

株式会社Vis Creationは、Webマーケティング支援事業、クリエイティブ制作・システム開発事業、ドッグフレンドリー事業を展開する会社です。

ドッグフレンドリー事業の一環として、犬と暮らす人々に向けたメディア・EC事業を運営。

「神奈川 DOG SPOT」「東京 DOG SPOT」「Dog Hug Life」を含む複数のInstagramメディアを運営しており、総フォロワー数は8万人を超えます。

自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、愛犬とのおでかけ・イベント・健康情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。地域密着型の情報メディアと組み合わせることで、神奈川・東京エリアの愛犬家コミュニティの形成に取り組んでいます。

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/) /@barkylife.jp(https://www.instagram.com/barkylife.jp/)