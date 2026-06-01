すかいらーくグループにおいて「ハズレ無し！ｄポイント最大1000倍キャンペーン」を開催

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、すかいらーくグループにおいて、「【すかいらーく】ハズレ無し！ｄポイント最大1000倍キャンペーン」（以下、本キャンペーン）」を2026年6月1日（月）から2026年6月30日（火）までの期間で開催いたします。

本キャンペーンへの参加にはエントリーが必要で、キャンペーンサイトからエントリーの上、すかいらーくグループの対象店舗で、お会計の際にdポイントカード※1をご提示の上、dポイントを1ポイント以上ためていただいたお客さまに、抽選で最大dポイント(期間・用途限定)を1000倍進呈いたします※2※3。さらに、キャンペーン期間中にすかいらーくグループの対象店舗で、「2日以上ｄポイントをためていただいた方は当選確率が50倍」、「すかいらーくポイント※4※5をためていただいた方は当選確率が50倍」になります。詳細はキャンペーンサイトにてご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/202_1_3b9af233432bec11b692bc54f17be8ad.jpg?v=202606011151 ]

ドコモは今後も、「dポイント」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1「dカード(R)」「dカード GOLD U」「dカード GOLD(R)」「dカード PLATINUM」「dカード プリペイド(R)」を含みます。

※2 進呈するキャンペーンポイントは期間・用途限定で、有効期限は進呈日から94日です。

※3 進呈時期は2026年8月末に予定しています。進呈はシステムの都合で遅れる場合があります。

※4 すかいらーくポイントは対面レジ・セルフレジ ・「すかいらーくアプリ」によるテーブル決済でご利用になれます。

※5 すかいらーくポイントのご利用にはすかいらーくアプリの会員登録が必要です。

* 「dカード」「dカード GOLD」「ｄカード プリペイド」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d141840-202-848d975f0d8dbb5dd0a01fde260c2a91.pdf