タイガー魔法瓶が初のグローバルキャンペーンを始動。新タグライン「HEAT TO HEART」とブランドムービーを本日2026年6月1日より公開。

タイガー魔法瓶株式会社

熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶株式会社（CEO:菊池嘉聡、本社:大阪府門真市）は、次なる100年に向けた新たなグローバルブランディングとして、新タグライン「HEAT TO HEART」を策定し、全世界での展開を開始することをお知らせいたします。

第一弾として、ブランドムービーを本日よりブランドサイトおよび公式YouTubeにて公開いたしました。

当社の原点は創業者・菊池武範が幼少の奉公生活で思い描いた「母さんが淹れてくれたようなあたたかいお茶がいつでも飲めたらなあ」という団らんへの憧れにあります。1923年（大正12年）に虎印魔法瓶の製造を始めて以来、真空断熱技術と熱コントロール技術を柱とする独自の熱制御技術を磨き続けてまいりました。

創業時の想いを受け継ぎ、「世界中に幸せな団らんを広める。」という企業理念の実現を目指して、現在では世界約60か国に製品を届けています。

多様化する現代社会において、改めてタイガーの目指す「団らん」をグローバルな視点で定義しました。独自の熱制御技術（HEAT）を通じて、世界中の人々の心（HERAT）の通い合いを生み出す決意を「HEAT TO HEART」に込めています。

どんなに時代が変わっても、大切な人と心を通わせたいという願いは変わることがありません。タイガーならではの誠実・実直なものづくりの姿勢を大切にしながら、これからも日常生活の中で愛される製品をつくり続け、世界中のあらゆる人々に「幸せな団らん」を届けてまいります。

「HEAT TO HEART」ステートメント

「HEAT TO HEART」ブランドムービーについて

家族や友人など、世界中の様々な人々の心の通い合いを通して、タイガーが広めていきたい「団らん」を描いています。

ブランドサイト https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/about-us/tagline/

Movie https://youtu.be/o7qqhZrkqss

タイガー魔法瓶について

1923年に日本国内向け「虎印」のガラス製魔法瓶の製造で創業し、独創的な工夫の積み重ねと真摯なモノづくりで、ぜいたく品だった魔法瓶を日常品として皆様のご家庭にお届けしてきました。「世界中に幸せな団らんを広める。」というVisionの実現を目指し、100年にわたり「温度」に関する技術を追求しております。

真空断熱ボトルや保温ポットに代表される「真空断熱技術」と、炊飯器「炊きたて」などの「熱コントロール技術」を用いた製品づくりで、家庭用/業務用の真空断熱容器（魔法瓶）、炊飯器等の調理家電、輸送・建築・宇宙・医療等の分野での産業用部品及び製品の製造販売を、世界約60か国で展開しています。

https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/