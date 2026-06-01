【佐渡汽船】夏期間「佐渡マイカー日帰りパック」発売
佐渡汽船株式会社(所在地：新潟県佐渡市、代表取締役：尾渡英生、以下「佐渡汽船」)は、車両航送に特化した日帰り旅行商品「佐渡マイカー日帰りパック」を、8月30日(日)まで延長いたします。
本商品は、カーフェリーの往復乗船券と乗用車航送がセットになったプランです。マイカーで佐渡へ渡り、そのまま島内を自由に巡ることができます。
マリンスポーツをはじめ、自然豊かな夏の佐渡であなたはどのような体験をしますか？
透き通るような透明度の海と広がる海岸線、緑豊かな自然の中を走る爽快なドライブ、さらに旬を迎える新鮮な海の幸など、夏の佐渡を自由にお楽しみください。
この夏は、日帰りで気軽に楽しめる佐渡の旅へ、ぜひお出かけください。
≪設定期間≫
○土日祝日
2026年7月4日(土)～8月30日(日)
○平日(夏休み特別期間)
2026年8月3日(月)～8月7日(金)
2026年8月17日(月)～8月28日(金)
※除外日：8月8日(土)～8月16日(日)
≪行程≫
往路：カーフェリー（新潟港～両津港 ／ 直江津港～小木港）
＝＝島内自由行動＝＝
復路：カーフェリー（両津港～新潟港 ／ 小木港～直江津港）
※回遊可能
≪設定船時刻≫
○往路
1.新潟港→両津港 6:00発→8:30着/9:25発→11:55着/12:35発→15:05着
2.直江津港→小木港 7:10発→9:50着
○復路
1.両津港→新潟港 12:45発→15:15着/16:05発→18:35着/19:30発→22:00着
2.小木港→直江津港 17:25発→20:05着
≪旅行代金≫
○基本代金／乗用車航送往復1台とカーフェリー2等往復乗船大人2名を含む 31,000円
○追加代金／1名様あたり 大人5,600円／小児2,800円
【計算例】大人2名小児1名＋車1台の場合…
基本代金31,000円＋追加代金・小児2,800円＝合計33,800円
※対象車両について
・車長3m以上6m未満かつ定員10名以下の乗用車(ワゴン車含む)およびキャンピングカーに限ります。
・レンタカーでもご利用いただけます。
≪予約受付期間≫
・2026年6月1日(月)受付開始／出発日の3日前16:30まで
・大人2名様よりお申込み可能です。
・インターネット予約となります。
・「佐渡マイカー日帰りパック」商品紹介ページ
https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/mycar202607