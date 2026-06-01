【佐渡汽船】夏期間「佐渡マイカー日帰りパック」発売

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株式会社みちのりホールディングス


佐渡汽船株式会社(所在地：新潟県佐渡市、代表取締役：尾渡英生、以下「佐渡汽船」)は、車両航送に特化した日帰り旅行商品「佐渡マイカー日帰りパック」を、8月30日(日)まで延長いたします。



本商品は、カーフェリーの往復乗船券と乗用車航送がセットになったプランです。マイカーで佐渡へ渡り、そのまま島内を自由に巡ることができます。


マリンスポーツをはじめ、自然豊かな夏の佐渡であなたはどのような体験をしますか？
透き通るような透明度の海と広がる海岸線、緑豊かな自然の中を走る爽快なドライブ、さらに旬を迎える新鮮な海の幸など、夏の佐渡を自由にお楽しみください。


この夏は、日帰りで気軽に楽しめる佐渡の旅へ、ぜひお出かけください。



≪設定期間≫


○土日祝日


2026年7月4日(土)～8月30日(日)


○平日(夏休み特別期間)


2026年8月3日(月)～8月7日(金)


2026年8月17日(月)～8月28日(金)


※除外日：8月8日(土)～8月16日(日)



≪行程≫


　往路：カーフェリー（新潟港～両津港 ／ 直江津港～小木港）


　　＝＝島内自由行動＝＝


　復路：カーフェリー（両津港～新潟港 ／ 小木港～直江津港）


　※回遊可能



≪設定船時刻≫


○往路


1.新潟港→両津港　　6:00発→8:30着/9:25発→11:55着/12:35発→15:05着


2.直江津港→小木港　7:10発→9:50着


○復路


1.両津港→新潟港　　12:45発→15:15着/16:05発→18:35着/19:30発→22:00着


2.小木港→直江津港　17:25発→20:05着



≪旅行代金≫


○基本代金／乗用車航送往復1台とカーフェリー2等往復乗船大人2名を含む　31,000円


○追加代金／1名様あたり　大人5,600円／小児2,800円


　 【計算例】大人2名小児1名＋車1台の場合…


　　基本代金31,000円＋追加代金・小児2,800円＝合計33,800円


※対象車両について


・車長3m以上6m未満かつ定員10名以下の乗用車(ワゴン車含む)およびキャンピングカーに限ります。


・レンタカーでもご利用いただけます。



≪予約受付期間≫


・2026年6月1日(月)受付開始／出発日の3日前16:30まで


・大人2名様よりお申込み可能です。


・インターネット予約となります。


・「佐渡マイカー日帰りパック」商品紹介ページ


　https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/mycar202607