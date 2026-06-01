【佐渡汽船】夏期間「佐渡マイカー日帰りパック」発売

株式会社みちのりホールディングス

佐渡汽船株式会社(所在地：新潟県佐渡市、代表取締役：尾渡英生、以下「佐渡汽船」)は、車両航送に特化した日帰り旅行商品「佐渡マイカー日帰りパック」を、8月30日(日)まで延長いたします。

本商品は、カーフェリーの往復乗船券と乗用車航送がセットになったプランです。マイカーで佐渡へ渡り、そのまま島内を自由に巡ることができます。

マリンスポーツをはじめ、自然豊かな夏の佐渡であなたはどのような体験をしますか？

透き通るような透明度の海と広がる海岸線、緑豊かな自然の中を走る爽快なドライブ、さらに旬を迎える新鮮な海の幸など、夏の佐渡を自由にお楽しみください。

この夏は、日帰りで気軽に楽しめる佐渡の旅へ、ぜひお出かけください。

≪設定期間≫

○土日祝日

2026年7月4日(土)～8月30日(日)

○平日(夏休み特別期間)

2026年8月3日(月)～8月7日(金)

2026年8月17日(月)～8月28日(金)

※除外日：8月8日(土)～8月16日(日)

≪行程≫

往路：カーフェリー（新潟港～両津港 ／ 直江津港～小木港）

＝＝島内自由行動＝＝

復路：カーフェリー（両津港～新潟港 ／ 小木港～直江津港）

※回遊可能

≪設定船時刻≫

○往路

1.新潟港→両津港 6:00発→8:30着/9:25発→11:55着/12:35発→15:05着

2.直江津港→小木港 7:10発→9:50着

○復路

1.両津港→新潟港 12:45発→15:15着/16:05発→18:35着/19:30発→22:00着

2.小木港→直江津港 17:25発→20:05着

≪旅行代金≫

○基本代金／乗用車航送往復1台とカーフェリー2等往復乗船大人2名を含む 31,000円

○追加代金／1名様あたり 大人5,600円／小児2,800円

【計算例】大人2名小児1名＋車1台の場合…

基本代金31,000円＋追加代金・小児2,800円＝合計33,800円

※対象車両について

・車長3m以上6m未満かつ定員10名以下の乗用車(ワゴン車含む)およびキャンピングカーに限ります。

・レンタカーでもご利用いただけます。

≪予約受付期間≫

・2026年6月1日(月)受付開始／出発日の3日前16:30まで

・大人2名様よりお申込み可能です。

・インターネット予約となります。

・「佐渡マイカー日帰りパック」商品紹介ページ

https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/mycar202607