『SAP運用、テストをベンダー任せにすることでコスト増と品質不安を招いていませんか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/panaya-20260618/M1D



■SAPユーザーの82.5%がテストを外注化、“何をどこまで検証しているか”把握できていない現実

SAP運用では、S/4HANA移行やバージョンアップ時だけでなく、法改正対応やアドオン改修、日常的なパッチ適用など、継続的にテスト対応が発生します。一方で、その運用実態は多くの企業でブラックボックス化しています。



電通総研が実施した295社のSAPユーザー調査では、82.5%の企業がテストを含む運用を外部ベンダーへ依存しているという結果が出ています。



その結果、



・何をどこまでテストしているのか分からない

・提示された工数や費用が妥当なのか判断できない

・品質リスクとコスト負担の全体像が見えない



といった状態に陥っている企業も少なくありません。



特にSAPは、アドオンや業務影響が複雑に絡み合うため、テスト範囲が膨らみやすく、“とりあえず広くやる”運用になりやすい構造があります。



しかし実際には、IT部門が少人数であるケースも多く、テストの実態そのものを自社で把握しきれていない現場が増えています。



■テスト範囲・品質を把握できないまま、ベンダー任せの運用でコスト増と品質不安を抱え続けるジレンマ

さらに問題なのは、多くの企業が「テスト自動化の必要性」を感じ始めている一方で、具体的な行動へ進めていないことです。

S/4HANAユーザーの中でも、テスト品質や運用負荷は大きな課題として認識されており、「今のやり方のままでよいのか」という不安を抱える企業は増えています。

しかし現場では、

・自動化は難しそう

・結局ベンダー頼みになるのではないか

・導入しても運用できるイメージが持てない

といった理由から、検討が止まってしまうケースも少なくありません。



また、保守ベンダー側も「効果が限定的」「運用負荷が増える」といった理由で、自動化に積極的ではないケースがあります。



その結果、「必要性は感じているのに、誰も主導できない」という状態が生まれています。



そしてその裏側では、バージョンアップやパッチ適用のたびにテストコストが膨らみ、品質不安を抱えたまま運用を続ける構造が固定化し始めています。



■295社調査から見えた品質課題と、AIテスト自動化による“ベンダー依存から脱却する”改善アプローチ

本セミナーでは、電通総研が実施した295社のSAPユーザー調査をもとに、

「なぜSAP運用でテスト品質とコストの問題が解消されないのか」という構造課題を整理します。

そのうえで、



・なぜベンダー任せの運用から抜け出せないのか

・なぜ過剰テストと品質不安が同時に発生するのか

・なぜ自動化が進まないのか



といった論点を、SAPユーザー企業の実態を踏まえて解説します。



また後半では、AIを活用したテスト自動化によって、「何をどこまで検証すべきか」をどう整理し、少人数でも運用を回していくかという観点から、現実的な改善アプローチを紹介します。



単なるツール紹介ではなく、



・ベンダー依存からどう脱却するか

・エンドユーザー主導でどう進めるか

・実運用へどう適用していくか



といった観点まで含めて、実務視点で整理します。





・ こんな方におすすめ



・SAP ECC6.0からS/4HANA移行を進めたいが、テスト費用や工数負担が大きく判断が止まっている

・S/4HANA移行後の運用・バージョンアップ対応に不安を感じている

・SAP運用におけるテスト費用・ランニングコストを見直したい

・ベンダー任せの運用から脱却し、自社で品質やテスト範囲を把握したい

・AIを活用したテスト自動化に関心はあるが、「本当に現場で回せるのか」不安がある





・ 本セミナーで持ち帰れること



SAP運用におけるテストの問題は、単なる工数削減の話ではありません。



重要なのは、「何をどこまで検証しているのかを、自社で把握・判断できているか」という点です。



本セミナーでは、295社調査から見えたSAPユーザー企業の構造課題をもとに、ベンダー依存がなぜ続いてしまうのか、その結果としてなぜコスト増と品質不安が解消されないのかを整理します。



そのうえで、“必要性は分かっているが動けない状態”から一歩進み、自社でテスト品質・コスト・運用をコントロールするための考え方と進め方を持ち帰りたい方は、ぜひご参加ください。





■主催・共催

Panaya Japan

株式会社電通総研



■協力

マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/panaya-20260618/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町３番１２号

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]