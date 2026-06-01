栗本鐵工所、厚生労働省「共育（トモイク）プロジェクト」好事例企業に選定

株式会社栗本鐵工所

株式会社栗本鐵工所（本社：大阪市西区、代表取締役社長：菊本一高、以下「当社」）は、厚生労働省が推進する「共育（トモイク）プロジェクト」において、企業事例集に掲載される好事例企業として紹介されました。

「共育プロジェクト好事例集」掲載ページ(https://tomoiku.mhlw.go.jp/company/case/)

共育（トモイク）プロジェクトについて

同プロジェクトは、共働き・共育ての推進のため、職場も家庭も、誰かひとりが負担を抱え込む「ワンオペ」から脱却し、男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を両立し、「共に育てる」に取り組める社会を目指す、厚生労働省の広報事業です。特に、企業へのアプローチを主軸に、雇用環境・職場風土の改善等、多くの企業が「共(とも)育(そだ)て」しやすい環境作りに積極的に取り組めるよう、普及啓発活動を展開していくものです。

当社の共育（トモイク）への取り組みについて

当社では、育児と仕事の両立を後押しする職場風土の醸成に向け、さまざまな取り組みを行っています。

■主な取り組み

・育児と仕事の両立ガイドブックの作成・発信

・男性の育児休業取得をテーマにした社内トークライブの開催

・「男性育休100%宣言」による取得促進

・次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん認定」の取得

また、育休取得の促進は、育児当事者（パパ・ママ）の「個人の努力」だけでなく、管理職（ボス）も含めた「みんなで支えるチーム戦」であると捉えています。単なる取得率の向上にとどまらず、働き方の質やチーム全体の生産性向上につながる取り組みとして推進しています。

さらに、育児と仕事の両立は職場復帰後からが本格的なスタートであるとの認識のもと、復帰後の働きやすさの確保と中長期的なキャリア形成の両立を一体的に支援し、持続的に活躍できる環境づくりを推進してまいります。

DE&I推進の一環として

当社は、ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン（DE&I）の推進を経営戦略の一環として位置づけ、すべての従業員がライフステージに応じて安心して働ける職場づくりを進めています。

今後も、育児支援をはじめとした両立支援を通じて、育児に限らずさまざまな事情を抱える社員が能力を発揮できる、働きやすく働きがいのある会社の実現を目指してまいります。

関連リンク

ダイバーシティの推進 | 栗本鐵工所(https://corp.kurimoto.co.jp/sustainability/social/divercity/#section01)

ワークライフバランス | 栗本鐵工所(https://corp.kurimoto.co.jp/sustainability/social/work-life-balance/)