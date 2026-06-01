EC運営における“人依存”を再設計。キャスター、「NEO EC support」を提供開始。

株式会社キャスター

株式会社キャスター（本社：東京都千代田区、代表取締役 中川祥太、以下「キャスター」）は、2026年6月1日より、AIと人によるEC運営支援サービス「NEO EC support」の提供を開始したことをお知らせします。

「NEO EC support」は、商品登録、AIによる説明文生成、在庫管理、ページ更新、カスタマーサポートなど、EC運営に関わる業務を時間制で支援するサービスです。また、撮影・採寸・原稿作成などの“ささげ業務”にも対応し、AIだけでは完結しないEC運営の“最後に残る業務”まで支援します。

https://cast-er.com/neo-ec-support/(https://cast-er.com/neo-ec-support/?utm_campaign=neoecc_pr_release_260601&utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_content=pr&utm_term=link)

■ EC運営は、“人が頑張る仕事”から、“設計する仕事”へ

近年、生成AIの進化により、EC運営においてもAI活用が広がっています。一方で、「AIを導入したが運営に組み込めない」「AIだけでは業務が完結しない」といった課題も顕在化しています。

特にEC運営では、撮影・採寸・商品確認・ブランド判断・カスタマーサポートなど、“人による確認”や“現場対応”が必要な業務も多く、AIだけでは完結しません。

その結果、「AIだけでも回らない」「人だけでも限界」という新しい運営課題が生まれています。

■ AIでできることはAIへ。“最後に残る業務”まで支援

「NEO EC support」では、AIによる商品説明文生成やデータ整理などを活用しながら、撮影・採寸・原稿作成など、現場対応が必要な“ささげ業務”にも対応します。特に、アパレルやアクセサリー、中古・一点もの商材など、商品ごとの撮影・採寸・原稿作成が必要な領域では、“人による対応”が重要になります。

AIと人を分断して考えるのではなく、「AIでできる部分」「人が担うべき部分」「仕組み化すべき部分」を整理し、EC運営全体を最適化することが特徴です。また、単なる業務代行ではなく、「どうすれば運営負荷を減らせるか」「どうすれば属人化を防げるか」まで踏み込んだ、業務設計・改善提案も行います。

■ 「NEO EC support」の主な対応業務

- 商品登録- AI説明文生成- ささげ対応- 在庫管理- カスタマーサポート- データ分析- ページ更新

EC運営全体だけでなく、一部業務のみの切り出しにも対応可能です。

■ AI活用により、EC運営の負荷を軽減

たとえば、商品登録業務では従来30～60分かかっていた作業を、AI活用によって5～10分程度まで短縮可能です。 また、商品説明文についても、AIによる生成を活用することで、品質の平準化やSEO対応を支援します。

さらに、更新業務や運営フローを仕組み化することで、「担当者しか分からない」という属人化リスクの軽減にもつなげます。

なお、「NEO EC support」は、“AI活用を大規模に推進するサービス”というよりも、「EC運営をもっと効率化したい」「AIも少しずつ取り入れたい」という企業に向けた、現実的なAI活用支援サービスとして展開します。

■ サービス概要

- サービス名：NEO EC support- 提供開始日：2026年6月1日【BASICプラン】- 月額132,000円（税込145,200円）- 契約時間：30時間／月- 契約期間：6ヶ月

また、業務内容や運営体制に応じたカスタマイズにも対応しています。

▼サービスの詳細・ご相談はこちら

https://cast-er.com/neo-ec-support/(https://cast-er.com/neo-ec-support/?utm_campaign=neoecc_pr_release_260601&utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_content=pr&utm_term=link)

■ 今後の展開

キャスターでは、AI FIRST戦略のもと、AIと人による業務支援サービスを展開してまいります。AI活用が進むほど、AIを前提とした業務設計の重要性や、“AIだけでは完結しない業務”への対応ニーズはさらに高まると考えています。

キャスターは、AIによる効率化だけでなく、現場業務・運用設計・業務改善まで含めた支援を通じて、企業の持続的な生産性向上を支援する「NEO」シリーズをさまざまな領域へ展開し、AI時代における新しいBPaaSの形を提示してまいります。



＜展開中のNEOシリーズ＞

■ キャスターについて

- NEO assistant専門人材×AIによる業務支援サービスhttps://cast-er.com/neo-assistant/(http://neo-assistant.cast-er.com/?utm_campaign=neoasi_pr_cross_common&utm_medium=referralutm_source=prtimesutm_content=pr&utm_term=link)- NEO AccountingSlackでの指示を起点にAIが会計処理を自動実行する経理専門サービスhttps://neo-accounting.cast-er.com/(https://neo-accounting.cast-er.com/?utm_campaign=neoacc_pr_cross_common&utm_medium=referralutm_source=prtimesutm_content=pr&utm_term=link)

キャスターは、ミッション「創り変える。働くの全てを。」のもと、AI×BPaaSを通じて企業の生産性向上と持続的成長を支援しています。2014年の創業以来、全社フルリモートで事業を展開し、オンラインアシスタント「CASTER BIZ」シリーズ（導入企業数No.1（※1））などを通じて、累計6,300以上のアカウントを支援してきました。AI時代において、私たちは新しい働き方を先導し、AIとヒトの協働によって“働く世界”を創り変えていきます。

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社キャスター

上場市場 ：東京証券取引所グロース市場 証券コード 9331

代表者 ：代表取締役 中川 祥太

本社所在地 ：東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエア ウエストタワー1・2F LIFORK大手町 R06

設立 ：2014年9月

事業内容 ：オンラインアシスタントをはじめとした人材事業運営

URL ：https://caster.co.jp

※1:国内主要リモートアシスタントサービス・オンラインアシスタントサービス導入企業数比較による自社調べ（2026年4月）

※2:当社が運営する継続提供サービスにおいて、契約実績のあるアカウントの累計件数