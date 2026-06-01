瀬戸内の企業の「働きがい」を、現場チームが「自分の言葉」で語る　「瀬戸内お仕事百科・Teams’ Voices」プロジェクトを始動

株式会社瀬戸内海放送

KSB瀬戸内海放送（高松本社:香川県高松市／岡山本社:岡山県岡山市）は、地域の若者の、大学進学時・就職時に顕著な「転出超過」という課題に取り組むため、2026年6月1日にプロジェクト「瀬戸内お仕事百科・Teams’ Voices」を立ち上げました。

本プロジェクトでは、学生が就職活動で必要としている企業情報のうち、給与や福利厚生といった情報ではなく、職場の中での「人と人の関係」にフォーカスした対談型の記事を掲載します。長年、地域企業の情報を取材・編集・発信してきた地元放送局の強みを生かしたインタビューを行い、職場における人と人のコミュニケーションを通して、社員がどのように学び合い、助け合い、そして成長し、やりがいを感じているのか、その実態を掘り起こしています。

ウェブサイト等を通じて、岡山・香川で就学している大学生、岡山・香川の高校から県外に進学した大学生に記事を届け、「都市部の企業に就職すること」と、「岡山・香川県内の企業に就職すること」を比較検討する機会を提供することを目指しています。

ウェブサイトはこちら :https://parkksb.com/setouchi-oshigoto/公式Xはこちら :https://x.com/oshigotohyakka

【主なカテゴリー】

- 瀬戸内をよりよい瀬戸内にする仕事(https://parkksb.com/setouchi-oshigoto/better-setouchi/)- 瀬戸内から日本を元気にする仕事(https://parkksb.com/setouchi-oshigoto/energize-japan/)- 瀬戸内から世界を元気にする仕事(https://parkksb.com/setouchi-oshigoto/energize-world/)- 瀬戸内で社員たちを元気にする仕事(https://parkksb.com/setouchi-oshigoto/energize-team/)- 出演者おすすめの瀬戸内スポット

本件に関するお問合せ

KSB瀬戸内海放送 瀬戸内お仕事百科担当 （メール oshigoto@ksb.co.jp）