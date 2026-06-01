大阪経済大学　広告キャンペーン「人と人が、磨きあう。」2026年6月1日（月）より、ＴＶＣＭ・Ｗｅｂ・ＳＮＳ広告を開始

学校法人大阪経済大学

大阪経済大学（学長：山本俊一郎／所在：大阪市東淀川区）は、本年度広告キャンペーン「人と人が、磨きあう。」を、TVCM・Web・SNS広告・交通広告で、2026年6月1日（月）から展開します。

「OB・OGからのメッセージ」就活篇

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=USfdSikuEXE ]

「OB・OGからのメッセージ」ゼミ篇

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SEYoTfwn9F4 ]

本学は100周年ビジョン「DAIKEI2032」で「生き続ける学びが創発する場となり、商都大阪から、社会に貢献する“人財”を輩出する」を掲げています。その土台となっているのは、教職員と学生、学生同士の距離が近く、関わり合いが日常的に生まれる環境です。SNSなどが習慣化しコミュニケーションが希薄化する時代だからこそ、受け継がれる少人数ゼミ教育や年間1万件を超えるマンツーマンの就職指導など、人と人との深い関わりから生まれる学びと創発を大切にしています。

今年度のプロモーションでは、卒業生・在学生・教員・職員が一体となって参加し、「人と人が、磨きあう。」中での等身大の姿を描きます。

TVCMでは、2024年度卒業生2名にご出演いただき、「OB・OGからのメッセージ」就活篇とゼミ篇を展開。在学中の経験と、その中での成長、そして現在の姿を描きます。実際に伺った数々のお話の中から、特に象徴的なエピソードを厳選し、映像化しました。

Webサイトでは、TVCMでは取り上げきれない多様な卒業生にご登場いただき、本学での学びがどのように社会へとつながっているかを具体的に伝えます。

交通広告では、キャンパスにおける「人と人が、磨きあう。」日常を、ダイレクトに切り取った6種類のビジュアルを展開します。

「OB・OGからのメッセージ」ゼミ篇15秒「OB・OGからのメッセージ」ゼミ篇15秒阪急電車 車内ドア横「OB・OGからのメッセージ」就活篇15秒「OB・OGからのメッセージ」就活篇15秒阪急大阪梅田駅 壁面パネル

2026年度広告キャンペーン「人と人が、磨きあう。」 概要

＜ＴＶＣＭ＞

■放映時期

１.2026年6月1日（月）～6月21日（日）

２.2026年7月6日（月）～7月17日（金）

３.2026年7月27日（月）～8月7日（金）

■放映地域

関西（大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県）

中四国（鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・徳島県・愛媛県・高知県）

北陸（富山県・石川県・福井県）

東海（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県）

九州（福岡県・鹿児島県）

沖縄県

■内容

2024年度卒業生2名が出演。実際の在学中の経験と現在の姿を中心に、成長の模様を描く。

・「OB・OGからのメッセージ」就活篇15秒

・「OB・OGからのメッセージ」ゼミ篇15秒

＜Webサイト＞

■公開ＨＰ：https://www.osaka-ue.ac.jp/graduate-interviews/

■内容

多様な卒業生が登場し、本学での学びがどのように社会へと繋がっているか、

具体的に語っていただいたインタビューコンテンツが中心。

＜ＳＮＳ広告＞

■広告期間：2026年6月1日（月）～8月7日（金）

■放映地域：TVCM同様

■掲出媒体：Instagram／TikTok

■内容：TVCM同様、「OB・OGからのメッセージ」就活篇15秒・ゼミ篇15秒を展開。

＜交通広告＞

■掲出期間：2026年7月6日（月）～7月19日（日）

■掲出媒体：阪急大阪梅田駅 壁面パネルセット（宝塚線）阪急電車 車内ドア横額面B3ポスター

■内容：教員・職員・在学生それぞれの関係性が最も魅力的に映る校内各所で撮り下ろしを行い、

6種類のビジュアルで展開します。

大阪経済大学

▼本件に関するお問い合わせ先

大阪経済大学 企画・総務部 広報課

住所：大阪府大阪市東淀川区大隅2-2-8

TEL：06-6328-2431

E-mail： kouhou@osaka-ue.ac.jp