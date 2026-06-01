【オーセントホテル小樽】新CM『つなぐ』篇を公開

株式会社ＳＨＫライン

オーセントホテル小樽（北海道小樽市稲穂2丁目15番1号）は、新CM『つなぐ』篇を公開いたしました。海と大地、歴史と文化、 生産者が育てる食材と、料理人がつくる一皿――。 さまざまなものを織りなして、 お客様と共につながる旅をします。

【オーセントホテル小樽】新CM2026「つなぐ」篇 30秒VER(https://www.youtube.com/watch?v=_QB_Q8_Q9GU)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_QB_Q8_Q9GU ]

【オーセントホテル小樽】新CM2026「つなぐ」篇 15秒VER(https://www.youtube.com/watch?v=ChcfrsoHHa8)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ChcfrsoHHa8 ]

本CMでは、４つの『つなぐ』を描いております。

■ 海と大地をつなぐ

フェリー入港のシーン

明治より北海道交易の要として栄えた港町「小樽」。

北前船の往来により、多くの人や文化、物資が行き交い、港とともに発展してきました。

その歴史を受け継ぐように、グループ会社である 新日本海フェリー(https://www.snf.jp/) を利用し北海道を訪れるお客様の滞在先として誕生したのが、オーセントホテル小樽 です。

創立28周年を迎えた本CMでは、これまでご愛顧いただいたお客様への感謝を込め、

物語は、小樽港へ入港するフェリーから、お客様が小樽へ降り立つシーンより始まります。

■ 歴史と文化をつなぐ

11F トップラウンジ「ポールスター」

ガラス工芸や、小樽市内に今も残る歴史的建造物。

運河沿いに佇む石造建築や、港町ならではの風景は、時を超えて小樽の歴史を今に伝えています。

オーセントホテル小樽 でお愉しみいただける小樽の歴史や文化に触れる滞在

●北前船が運んだ、出汁香る【和朝食膳(https://www.authent.co.jp/pickup/post-7763/)】

●小樽ガラスの器を用いた【小樽 Nostalgic Afternoon Tea(https://www.authent.co.jp/special-offers/post-8492/)】

●小樽芸術村コラボレーション【ライトランチブッフェ(https://www.authent.co.jp/special-offers/post-7785/)】

■生産者が育てる食材と、料理人がつくる一皿をつなぐ

11F レストラン「カサブランカ」

生産者が旬の出荷時期まで育て上げた食材は、料理人の手に託されて、

お客様に召し上がっていただく一皿となります。

海と山に囲まれた北海道ならではの恵み、時には生産者や漁港から直接届く旬の素材を

11F レストラン「カサブランカ」でお愉しみいただけます。

■人と人とをつなぐ

2F メインバー「キャプテンズバー」

あたたかな出逢いや語らいが交差し、旅の思い出となるホテルであり続けたい――。

その想いを込め、CMでは2F メインバー「キャプテンズバー」で過ごす穏やかなひとときを描きました。

オーセントスイート

▍オーセントホテル小樽

小樽観光滞在の戻る場所、ホテルでありたいと、シンボリックなデザインで建てられました。ホテルは港と運河を向いて交易の街を望みます。小樽市内に残されている歴史的建造物に調和し、クラシックでありながら、現代にも通じるデザインで、現代の旅する人が求める「浪漫の街、小樽らしさ」を感性でとらえ、港町・小樽の香りを表現しました。館内には北海道の四季の美味しさを提供する3つのレストランの他、バー、ラウンジ、ベーカリーをご用意しております。



HP：https://www.authent.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/AuthentHotelOtaru?locale=ja_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/authent_hotel_otaru/

グルメInstagram：https://www.instagram.com/authent_hotel_items/

【施設概要】

・施設名：オーセントホテル小樽

・所在地：〒047-0032 北海道小樽市稲穂2丁目15番1号

・アクセス：JR小樽駅徒歩5分

・客室数：175室

・Tel：0134-27-8100

【運営会社】

オーセントホテルズ株式会社は、北海道と本州を結ぶ4つの航路（舞鶴‐小樽、敦賀‐苫小牧東、新潟‐小樽、敦賀‐ 新潟‐秋田‐苫小牧東）を運航する新日本海フェリー株式会社のグループ会社です。

北海道小樽市のオーセントホテル小樽、ニセコ羊蹄の宿 楽 水山を運営しています。