元プロ野球選手も驚く「ストレッチ」！特別審査員に中畑清さんを迎え『Dr.stretch(ドクターストレッチ)』技術No.1トレーナーを決める大会を開催！

株式会社nobitel元プロ野球選手の中畑清さんとファイナリスト12名

国内外300店舗以上展開のストレッチ専門店『Dr.stretch（ドクターストレッチ）』は、（本社：東京都新宿区、代表取締役：黒川 将大・正木 俊介）は、5月26日（火）にDr.stretchの技術向上と組織力強化を目的としたイベント『D1ワールドグランプリ』を開催しました。

■ Dr.stretch技術の頂上決定戦 / ストレッチ・ワールドグランプリ

Dr.stretchの独自技術「コアバランスストレッチ」の世界No.1を競うバトル「STRETCH WORLD GRANDPRIX（通称：SWGP）」。己の知識・技術を高め、最高のストレッチをお客様へ提供できるトレーナーをバトルの中で育成していきます。世界2,500名の中から、ファイナリストとして勝ち残った12名がステージ上でわずか1分間の中で、審査員の身体の状態を見極めて適切なストレッチをおこないました。

今大会は特別審査員として元プロ野球選手の中畑清さんが登場しファイナルラウンドが開始。トップトレーナー達によるパーソナルストレッチを実際に体験して「本当に気持ちがいい！私も今年72歳です。体が硬くなる・縮んでくるのは、寂しい。いろんな筋肉を伸ばしてくれる私にピッタリのドクターストレッチは、いい出会い。新しい世界だった！」と、プロスポーツチームにも導入されている独自技術のストレッチについて興奮気味にコメント。退場時には会場にいる1,000名のトレーナーに向かって「頑張れよ！」とエールを送った。



＜上位入賞者＞

優勝 武藤トレーナー（仙川店/東京）

２位 坪田トレーナー（あべのキューズモール店/大阪）

３位 白旗トレーナー（マルイファミリー溝口店/神奈川）

４位 前田トレーナー（あまがさきキューズモール店/兵庫）

５位 青松トレーナー（博多マルイ店/福岡）

６位 瀬戸口トレーナー（デュオこうべ店/兵庫）

■大会概要 / D1ワールドグランプリとは

国内外300店舗以上展開する、ストレッチ専門店「Dr.stretch」のNo.1店舗・トレーナーを決定する株式会社nobitel主催のイベント。2008年に初開催して以降、年に1～2回実施され、今大会で22 回目を迎えました。Dr.stretchのサービス・技術向上とブランドとしての組織力強化を目指すことを目的としながら、トレーナー達の競争と協力が共存する文化を醸成しています。

■ 10代～70代まで幅広い層が支持。ストレッチ専門店「Dr.stretch」

国内外300店舗以上を展開し、総来店者数は168万人を超える業界No.1の店舗数のストレッチ専門店。身体のお悩みを感じている方、運動不足・筋力不足を補いたい方、スポーツパフォーマンスUPさせたい方に、プロアスリートやプロスポーツチームにも導入されている独自技術「コアバランスストレッチ」を提供し、理想の体づくりや体質改善をサポートしています。

＜導入実績＞

プロサッカーチーム「FC東京」「横浜FC」・ジャパンラグビーリーグワン「横浜キヤノンイーグルス」・及川栞（ホッケー女子日本代表）・須崎優衣（東京オリンピック レスリング女子 金メダリスト）など多数。

■会社概要

社名：株式会社nobitel

代表者：代表取締役会長 黒川 将大、代表取締役社長 正木 俊介

所在地：東京都新宿区大京町22－1 グランファースト新宿御苑2F

設立：1993年10月

資本金（資本準備金を含む）：39億5,005万9,995円

社員数：1658名（アルバイト含）

事業内容：Dr.stretch事業/Dr.stretch FC事業/WECLE事業/ホテル・トラベル事業

公式サイトURL：https://corporate.nobitel.co.jp/

Dr.stretch公式サイト：https://doctorstretch.com/