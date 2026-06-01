「しながわ水族館」リニューアルに向けたアイデア募集

写真拡大

品川区

　品川区は現在、品川区民、品川区在学・在勤者、しながわ水族館来館者を対象に、新しい「しながわ水族館」に対するアイデア（「こんな展示をしてほしい」「あんな企画やイベントを実施してほしい」など）を募集しています。皆様のご応募をお待ちしております。



品川区ホームページ（しながわ水族館　「新」水族館のアイデア募集中）


https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shisetsu/shisetsu-bunka/shisetsu-bunka-bunka/hpg000000320.html



- 募集概要

応募締切：6月30日（火）まで（しながわ水族館内専用ポストへの投函は6月29日（月）17時まで）


対象　　：品川区民、品川区在学・在勤者、しながわ水族館来館者


※品川区民、品川区在学・在勤者は、品川区電子申請サービス・郵送で受付


　https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=4285


※しながわ水族館来館者は、しながわ水族館内専用ポストへ投函


※応募者の中から抽選で35名に「しながわ水族館」ペアチケットをプレゼントします。



募集内容：展示部門（展示したい生物、水槽の特徴）、企画部門（特別展、体験プログラムなど）、サービス部門（グッズ、キッズルームなど）に分けて募集



その他　：9月下旬に、品川区ホームページにて部門別に最優秀賞の発表を予定






- しながわ水族館リニューアルについて

　皆様に愛されて、しながわ水族館は2026年10月19日に開館から35年を迎えます。35周年を迎える中で、2026年5月に「しながわ水族館リニューアル事業計画」を公表し、2033年度のリニューアルオープンを目指して計画を進めています。



- しながわ水族館について

　「しながわ水族館」は、品川が古くから海や川にゆかりがあることから1991年、水辺とのふれあいをテーマにオープンしました。魚や海獣（イルカ、アザラシなど）を身近に接し、観察し、学べる「遊体験」を楽しめる空間です。トンネル水槽など魚たちと一体となって海の世界にいるような、心うるおう時をお過ごしください。



　また、イルカショー・アシカショー・アザラシショー・水中ショーなど、生き物たちとスタッフのコンビネーションも見どころです。



※イルカ・アシカスタジアムのショープール補修工事により、2026年7月1日(水)～17日(金)の間イルカショーおよびアシカショーを休止いたします。



しながわ水族館


開館時間：午前１０時～午後５時　（入館は閉館３０分前まで）


休館日：火曜日


料金：大人（高校生以上）1,350円（800円）


　　　小・中学生　600円（400円）


　　　4歳以上　300円（200円）


　　　65歳以上　1,200円（700円）


　　　※区内在住・在勤・在学の方は各自、住所など確認のできるものの提示でかっこ内の料金になります。



しながわ水族館ホームページ


https://www.aquarium.gr.jp/