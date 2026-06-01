健康・美容の最新トレンドが今年も集結「からだにいいこと大賞2026」本日よりエントリー開始！“あなたの愛用＆NEXTアイテムを教えてプレゼントキャンペーン”も同時開催中

株式会社セントラルメディエンス

心と体のヘルスケアに関する情報発信事業を展開する株式会社セントラルメディエンス（本社：東京都港区、代表取締役：中川隆太郎、以下「当社」）は、当社が運営するWebメディア「からだにいいこと」が主催する「からだにいいこと大賞2026」のエントリーを、本日6月1日より開始いたしましたのでお知らせいたします。

■「からだにいいこと大賞」とは

「からだにいいこと大賞」は、女性のための健康Webメディア「からだにいいこと」が、本当にからだにいいと認定した商品・サービスに贈るアワードです。それぞれの選考を通過したすべての商品を編集部、読者、有識者が試し「使い勝手がよく、続けられる」「楽しく健康生活がおくれる」「機能性を信頼できる」といった視点から賞を授与いたします。賞を受賞した商品は、Web・公式SNSにて掲載されます。

2025年の選考の様子（一部）

生活者の目線で次のヒット商品・サービスを発掘！

また本アワードは、単なる商品評価にとどまらず、その年の健康・美容市場を象徴するトレンドを発掘・発信する場としても注目されています。近年は、腸活、睡眠ケア、フェムケア、更年期ケア、プロテイン・栄養補給、メンタルウェルネスなど、生活者の健康意識の変化を反映した商品・サービスが数多くエントリーしており、健康・美容業界の最新動向を知る指標の一つとなっています。

厳正な審査の結果、2025年度の大賞には株式会社明治の「カカオボーテ」を選出。受賞商品は、Webメディア「からだにいいこと」での紹介にとどまらず、商品パッケージや店頭POP、チラシなどに「からだにいいこと大賞」の受賞シールを掲示いただくなど、信頼の証として多くの消費者の目に触れ、販促シーンでも広く活用されています。

今年の「からだにいいこと大賞2026」は、約半年をかけて選考が行われ、受賞商品は、2026年12月16日（水）にWeb「からだにいいこと」内の特設サイトで発表。

エントリー応募締め切りは、2026年6月30日（火）23:59まで！ ぜひ奮ってご参加ください！

昨年度の結果はこちら：https://www.karakoto.com/award/taisho/

■エントリーするといいこと 4選！

１. 予選を通過した商品は、すべて読者と編集部がお試し！

企業様からのエントリーは2023年度は178社・358商品、2024年度は223社・446商品、2025年度は256社・567商品と年々増え続けています。

エントリーの中から予選を通過された企業様の商品は、審査員として選ばれた読者（30～50代女性・健康関心層）と編集部がしっかり商品をお試しします！





２. 一次選考を通過した商品は、有識者審査員がお試し！

からだにいいこと大賞では、医師・管理栄養士・美容家・健康系タレントなど、様々な有識者を審査員としてアサインしています。

からだにいいこと大賞の一次選考を通過した商品だからこそ、信頼して商品をお試ししてくださり、そのまま審査員のお気に入りになることもあります！





３. Web投票で「からだにいいこと」読者以外の興味関心度もアップ♪

二次選考の1つとして一般ユーザーからのWeb投票期間を設けています。

「Web投票のお願い」は各企業様から発信することも可能なので、既存顧客へのアプローチやニュース発信にも最適です。

４. 各賞の受賞後は、話題作り・販売促進に最適！

からだにいいこと大賞の各賞受賞後は、受賞ロゴ（有償）、テキスト（無償）を活用し、各企業様から発信いただくことが可能です。

Webサイト・公式SNS・プレスリリース・店頭・営業用資料・顧客向けメルマガなど、毎年様々な場所でご活用いただいています。

■ 「からだにいいこと大賞2026」選出～発表までの流れ

※スケジュールは変更になる可能性がございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32609/table/114_1_39c76809de5bd7ba70192a4184f9e314.jpg?v=202606011151 ]

■ エントリー概要

エントリー締切： 2026年6月30日（火）23:59まで

エントリー資格：エントリーする商品のメーカー、もしくは正規販売店・PR代理店であること。

※一般読者の方はエントリー不可です

エントリー費用： 無料

【エントリー方法】 下記リンク先の「エントリーについて」をご確認の上、ご応募ください。

https://www.karakoto.com/85411/

エントリーフォームはこちら :https://forms.gle/q5P81qF9Se4AGD3m8







■エントリー部門について

エントリー時、商品が該当する部門またはエントリーしたい部門を2つまでお選びください。

中からケア部門／オーラルケア部門／ビューティーケア部門／アクティブケア部門／

睡眠・リラックスケア部門／フェムケア部門／ヘアケア部門／次世代トレンド部門



※あくまでエントリー時の部門になります。

※それぞれの部門で「大賞」「準大賞」等が決定するわけではございません。





■からだにいいこと大賞2026 各賞について

大賞（1点）／準大賞（2～3点）／審査員賞（点数未定）／編集部賞（点数未定）／その他受賞（点数未定）／Web特別賞（1～3点）

■あなたの愛用＆NEXTアイテムを教えてプレゼントキャンペーンの同時開催！

「私の推しも知ってほしい！」そんな一般のみなさまの声を集めるキャンペーンも同時開催！これぞ「からだにいいこと大賞2026」にふさわしい！ と思う、あなたの健康・美容ガチ愛用品や、今年発見したおすすめ商品を、からだにいいこと編集部に教えてください！

ご応募いただいた方の中から抽選で8名様に、昨年「からだにいいこと大賞2025」で賞を受賞した商品をプレゼントいたします。ぜひ奮ってご参加ください！

あなたの愛用＆NEXTアイテムを教えてプレゼントキャンペーン(https://forms.gle/waXEVQYCAq3CYucY8)

応募締め切り：2026年6月10日（水）23：59

■からだにいいこととは

女性のための健康Webメディア「からだにいいこと」には、2,000記事以上の医師や専門家による監修記事が登録されています。近年増加する間違った情報や不確かな情報で“健康情報迷子”になっている人に、「迷ったらココ！」と安心して頼りにしていただけるメディアを目指しています。

また、健康意識の高いユーザー組織「からだにいいことアンバサダー」は1,000名を超えました（2026年6月現在）。ユーザー目線にたった企画や記事、体験談のほか、アンケートデータを通じてより多く発信できる場を広げていきます。



からだにいいこと：https://www.karakoto.com/







〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉

社 名：株式会社 セントラルメディエンス

所在地：東京都港区港南2-12-32 SOUTH PORT品川 8階

代表取締役：中川隆太郎

URL：セントラルメディエンス：https://centralmedience.com/