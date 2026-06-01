【京都外国語大学×京都府立図書館】ワシントン直筆書簡からヘミングウェイまで。京都外国語大学で、アメリカ独立250周年記念・稀覯書展示会「自由への羅針盤」がいよいよ公開！

学校法人 京都外国語大学

京都外国語大学(https://www.kufs.ac.jp/)（京都市右京区、学長：北 寿郎）は、2026年6月5日（金）から6月14日（日）までの10日間、本学付属図書館が所蔵する貴重な資料を中心に京都府立図書館所蔵の資料と同時に稀覯書（きこうしょ）展示会『自由への羅針盤 ―アメリカ250年を刻む書物たち CHRONICLES OF LIBERTY』を、京都外国語大学キャンパス内で開催します。

本展は、1776年のアメリカ独立宣言から250周年を迎える2026年を記念した特別企画です。4月に実施された京都府立図書館会場に続き、いよいよ本学キャンパスを会場として、大学が誇る世界的なコレクションの数々を一般公開します。

■ 大学の「知」に触れる、特別な10日間

今回の本学会場での展示では、4号館6階を特設会場とし、京都外国語大学付属図書館と京都府立図書館が長年かけて収集してきた貴重な文学作品や歴史的資料、約60点を展示します。

建国の父ジョージ・ワシントンの直筆書簡や、アメリカ文学の巨匠たちの初版本を間近に鑑賞できる貴重な機会となります。後半の本学会場では、日米の歴史と自然を視覚的に体感していただける貴重な資料を特別に追加公開いたします。言葉が紡いできた「自由」の軌跡を、ぜひキャンパスの雰囲気とともに体感してください。

■ 主な展示資料（予定）

その他、ホーソン、メルヴィル、オルコット、サリンジャーなどの著名作家の作品や、ペリー提督に関する伝記など、約60点。

世界屈指の稀覯書コレクションから、選りすぐりの資料を公開。

○M・トウェイン『トム・ソーヤーの冒険』

アメリカ文学の金字塔。

○E・ヘミングウェイ『武器よさらば』

戦争と愛、そして個人の自由を問う名作。

○E・ポー『鐘ほか詩集』

晩年の傑作である詩『鐘』をはじめとする詩集。

○ジョージ・ワシントン直筆書簡

建国の父が記した生の言葉。

〇一惠斎芳幾『亜米利加国大船之図 其余五箇国大船之写生遠景』

幕末の浮世絵が捉えた、開国後の衝撃と緊迫感を今に伝える錦絵。国芳門下の鬼才が横長3枚続の大胆な構図で、海上に展開する外国艦隊の威容を描き出しています。

〇J・J・オーデュボン『アメリカの鳥類』（復刻版）

世界最高峰にして最大級と評される鳥類図鑑。鳥たちを等身大で描くため、高さ約1メートルにもおよぶ巨本として仕立てられた博物画です。

■ 開催概要（京都外国語大学会場）

会 期： 2026年6月5日(金) ～ 6月14日(日)

時 間：月～金曜：10:00～18:00

土・日曜：10:00～17:00

入場料： 無料（事前予約不要・どなたでもご入場いただけます）

会 場： 京都外国語大学 4号館6階（京都市右京区西院笠目町6）

アクセス： 阪急京都線「西院」駅、地下鉄東西線「太秦天神川」駅より徒歩約15分。または市バス「京都外大前」下車すぐ。