カラッと揚げた天ぷらを、おろし大根でさっぱりと。ほっかほっか亭の「おろし天丼」など3品が6月1日（月）より新発売！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、2026年6月1日（月）より「おろし天丼」をはじめ、夏の人気メニュー「おろしシリーズ」の発売を開始いたします。

ほっかほっか亭の「おろし天丼」など3品が6月1日（月）より新発売！

暑さが増し、食欲が減退しがちなこれからの季節。毎年お客さまから「さっぱりと食べられる」とご好評をいただいている夏の人気メニュー「おろしシリーズ」が、今年もラインナップを充実させて、2026年6月1日（月）より登場します。

今年の目玉は、ボリューム満点の「おろし天丼」。プリップリのえびをはじめ、やわらかな いか、ジューシーな豚つくね、風味豊かなごぼう、彩りを添えるいんげん、定番のちくわ磯辺といった、バラエティ豊かな6種7品の天ぷらに、ふんわり甘いたまごやきを添えました。

ほっかほっか亭オリジナルの天ぷら粉を使用し、店内でカラッと揚げた天ぷらと、店内で炊き上げるふっくらごはんを、コクと深みのある特製天丼のたれ、さわやかなおろし大根と共にさっぱりとお楽しみください。

また、食欲やシーンに合わせて選べるよう、さらにボリュームを求める方におすすめの「かきあげ付おろし天丼」や、バランス良くおかずが食べられる「おろし天ぷら御膳」もご用意しました。

● おろし天丼：640円（税込）

えび、いか、いんげん、ごぼう2本、ちくわ磯辺、豚つくねという6種7品のバラエティ豊かな天ぷらに、ふんわり甘い厚焼き玉子を添えました。おろし大根と合わせて、ボリュームがありながらもさっぱりとお楽しみいただけます。

おろし天丼● かきあげ付おろし天丼：740円（税込）

おろし天丼に、さくさく食感がたまらない野菜かきあげをプラスしました。思う存分天ぷらを楽しめる、大満足の一杯です。スタミナをつけたい日にどうぞ。

かきあげ付おろし天丼● おろし天ぷら御膳：850円（税込）

えび、いか、いんげん、ごぼう2本、ちくわ磯辺の天ぷら盛り合わせを、おろし大根と天つゆでさっぱりといただく、少し贅沢な御膳です。

根菜の甘辛煮、なすの甘辛だれ、たまごやき、椎茸昆布を副菜として揃え、バランス良くおかずが食べられます。

おろし天ぷら御膳

※西日本店舗での仕様と価格になっています。一部、店舗によって金額が異なります。

※秋田県、岩手県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年6月で創業50年を迎えます。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国713店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy