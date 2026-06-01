4種類の海鮮ピザを1枚で楽しめる「シーフードBEST4」登場。“背徳級”の「山盛りチーズの明太子」も同時発売｜ナチュラルスマイルピザ

有限会社ナチュラルスマイル

有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）は、ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」にて、夏向け新商品「シーフードBEST4」と「山盛りチーズの明太子」を、2026年6月1日（月）より販売開始いたします。

販売開始にあわせ、2026年6月1日（月）～8月31日（月）まで、2商品をキャンペーン価格で販売いたします。

4種類の海鮮ピザを1枚で楽しめる新商品「シーフードBEST4」。サーモン＆シュリンプ、エビ＆マヨ、シーフードクイーン、エビとイカのペスカトーレを組み合わせたクォーターピザです。

ナチュラルスマイルピザでは、鹿児島市中山・武岡、日置市伊集院を中心に、店頭注文・電話注文・モバイルオーダーで気軽に楽しめるピザを展開しています。

今回販売開始する「シーフードBEST4」は、人気の海鮮系ピザ4種類を1枚で楽しめるクォーターピザです。

また、人気商品「山盛りチーズのホワイトソース」をベースに、明太マヨネーズと通常の3倍量のMIXチーズを使用した“背徳級”の濃厚ピザ「山盛りチーズの明太子」も同時発売いたします。

通常の3倍量のMIXチーズに明太マヨネーズを合わせた新商品「山盛りチーズの明太子」。濃厚なチーズ感と明太子の風味を楽しめる“背徳級”の一枚です。

人気の海鮮系4種類を1枚で楽しめる「シーフードBEST4」

「シーフードBEST4」は、「サーモン＆シュリンプ」「エビ＆マヨ」「シーフードクイーン」「エビとイカのペスカトーレ」の4種類を1枚で楽しめるクォーターピザです。

エビ・イカ・ホタテ・サーモンなど、人気の海鮮具材を使用し、ホワイトソース系からトマトソース系まで、味の違いも楽しめる内容です。

海鮮好きの方はもちろん、ご家族や複数人でシェアしながら楽しみたい方にもおすすめの商品です。

エビ・イカ・ホタテ・サーモンなど、人気の海鮮具材を使用した「シーフードBEST4」。ホワイトソース系からトマトソース系まで、味の違いを楽しめます。

シーフードBEST4 価格

通常価格

Mサイズ：1,980円（税込2,138円）

Lサイズ：2,480円（税込2,678円）

キャンペーン価格

Mサイズ：1,480円（税込1,598円）

Lサイズ：1,980円（税込2,138円）

“背徳級”の濃厚ピザ「山盛りチーズの明太子」

「山盛りチーズの明太子」は、人気商品「山盛りチーズのホワイトソース」をベースに、明太マヨネーズを合わせた濃厚系ピザです。

最大の特徴は、通常の3倍量を使用したMIXチーズです。

たっぷりのチーズが焼き上がることで、濃厚なコクと伸びるチーズ感を楽しめる一枚に仕上げました。

チーズ好きの方や、濃厚系ピザを好まれる方におすすめの商品です。

たっぷりのチーズが伸びる「山盛りチーズの明太子」。チーズ好きの方や濃厚系ピザを好まれる方におすすめの商品です。

山盛りチーズの明太子 価格

通常価格

Mサイズ：1,580円（税込1,706円）

Lサイズ：2,080円（税込2,246円）

キャンペーン価格

Mサイズ：1,080円（税込1,166円）

Lサイズ：1,580円（税込1,706円）

販売概要

販売開始日：2026年6月1日（月）

キャンペーン価格販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）

販売店舗：ナチュラルスマイルピザ

中山本店／武岡店／伊集院店

注文方法：店頭注文／電話注文／モバイルオーダー

※表示価格は税抜価格／（ ）内はお持ち帰り税込8％価格です。

※キャンペーン価格での販売は2026年8月31日（月）までです。

※この商品にクーポン券は使用できません。

ナチュラルスマイルピザについて

ナチュラルスマイルピザは、鹿児島市中山・武岡、日置市伊集院で展開するピザテイクアウト専門店です。

店内仕込みのピザ生地、自家製ソース、ゴーダチーズとモッツァレラチーズを使用したミックスチーズなど、素材にこだわったピザを提供しています。

年中無休10:30～20:00で営業し、モバイルオーダーによる事前注文にも対応しています。

会社概要

店舗情報

【中山本店】

鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

TEL：099-263-5777

【武岡店】

鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7 レジデンス武岡1階

TEL：099-284-8776

【伊集院店】

鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3517

営業時間：10:30～20:00（年中無休）

注文ページ：

https://naturalsmilepizza.com/free/chumon

公式サイト：

https://naturalsmilepizza.com/

会社概要

会社名： 有限会社ナチュラルスマイル

代表者： 代表取締役 浜 大祐

所在地： 〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容： ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営