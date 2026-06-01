本日、2026年6月1日（月）より「うしごろグループ」から『夏季限定』のメニューが新登場

株式会社 サング

8年連続ミシュランガイド一つ星獲得店を運営する株式会社サング（https://sangue.co.jp/(https://sangue.co.jp/)）は、旬の味覚を随所にあしらった夏季メニューの提供を開始いたします。【2026年06月01日［月］～ 】

また、好評を博しているテイクアウト&デリバリーメニューも全店舗で提供しております。さらに、エリア限定で「UberEATS」や「menu」等の様々なアプリにも対応しております。（https://sangue.co.jp/togo/(https://sangue.co.jp/togo/)）【提供中】



【対象ブランド】

焼肉うしごろ（https://ushigoro.com/(https://ushigoro.com/)）

うしごろエス（https://ushigoro-s.com/(https://ushigoro-s.com/)）

うしごろ貫（https://ushigoro-kan.com/(https://ushigoro-kan.com/)）

『焼肉うしごろ』

生雲丹と和牛のタルタル 3,500円 【焼肉うしごろ】

艶やかな和牛ユッケに鮮度抜群の生雲丹を贅沢に添えた、見た目も華やかな逸品です。生雲丹のとろける食感と赤身の凝縮した旨みをご堪能いただける、贅沢な組み合わせのタルタルです。

和牛とトウモロコシの石焼ガーリックライス 2,600円 【焼肉うしごろ】

甘みが強い旬のとうもろこしに和牛をあわせて、熱々の石鍋で提供いたします。混ぜるたびに広がる醤油とガーリックの香ばしさ、美味しい音色が食欲をそそる、夏にぴったりな〆の逸品です。

厳選部位の焼きしゃぶ 胡麻ポン酢 【焼肉うしごろ】 ※価格は部位ごと枚数によって異なります

赤身肉をレアに焼き上げ、凝縮した旨みを閉じ込めました。胡麻の香りとポン酢の爽やかな酸味に、みょうがと紫蘇スプラウトがアクセントを添え、きゅうりの瑞々しい食感が重なります。特製の胡麻ポン酢とともにお召し上がりください。

『うしごろエス』

トリュフと焼きとうもろこし、牛ヒレの土鍋ご飯 （夏のKコース） 【うしごろエス】

特製出汁で炊き上げた土鍋ご飯に鮮やかな和牛と旬の北海道産ゴールドラッシュを敷き詰め、仕上げにトリュフを贅沢に添えました。和牛の旨みと焼きとうもろこしの甘み、トリュフの高貴な香りが織りなす華やいだ〆をご堪能ください。

鰻と厳選部位の土鍋ご飯 （夏のQコース） 【うしごろエス】

身はふっくら、皮はパリッと焼き上げた“鰻”と旨みたっぷりの和牛を炊き立ての土鍋ご飯に添えました。ひつまぶしを「USHIGORO S.」流にアレンジした至高の土鍋ご飯です。

和牛のタルタル 青唐辛子（夏のKコース） 【うしごろエス】

和牛の旨みを引き出したタルタルに、青唐辛子の爽やかな辛みとほのかな酸みを重ねました。上には香り豊かなエシャレットを添え、サクッと焼き上げたデニッシュブレッドとともにお召し上がりください。

『うしごろ貫』

和牛ヒレカツ 自家製ウスターソース 1,500円 【うしごろ貫】

絶妙な加減で火入れしたレアの和牛ヒレカツの旨みと玉ねぎの甘みを最大限まで引き出した自家製ウスターソースを合わせた至高の逸品です。相性抜群のからしと合わせてお召し上がりください。

梅と新生姜の和牛タルタル 1,500円 【うしごろ貫】

厳選した和牛赤身に梅と新生姜、オクラを合わせ、清涼感に溢れたなめらかで口どけの良いタルタルに仕上げました。和牛赤身の濃厚な旨みを“梅”と“生姜”のさわやかな香りがさらに引き立てる逸品です。

檸檬冷麺 800円 【うしごろ貫】

岩手県から取り寄せたコシがあるこだわりの冷麺にまろやかな自家製の和出汁と生レモンを合わせました。貫の職人技が随所に施された清涼感のある夏らしい〆のひと品です。

『テイクアウト&デリバリー』

好評を博しているテイクアウト&デリバリー商品をおひとつからロケ弁当など、大口のご注文まで対応して提供しております。テイクアウト&デリバリー専用に料理人が趣向を凝らして開発した逸品の数々をご自宅やオフィスでご堪能いただけます。また、エリア限定で「Uber Eats」や「menu」等のデリバリーアプリにも対応しております。さらに店舗でお客様にお受け取りいただく「ウシゴロテイクアウト」は最もお得な価格でお客様に提供し、WEB注文・WEB決済にも対応しております。

テイクアウト&デリバリーの詳細はWEBサイト（https://sangue.co.jp/togo/）でご確認ください。

提供店舗（夏季メニュー・テイクアウト&デリバリー）：《焼肉うしごろ》

［西麻布本店］ 東京都港区西麻布2-24-14 Barbizon73 1F／03-3406-4129

［銀座店］ 東京都中央区銀座1-8-19 ONE GINZA 7階／03-3538-1129

［銀座並木通り店］ 東京都中央区銀座5-4-9 ニューギンザ5ビル 7F／03-3572-1129

［表参道店］東京都渋谷区神宮前5-50-3 アーバンテラス青山 2F／03-3400-4129

［横浜店］神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-15 CRANE YOKOHAMA 5F／045-322-4129

［新宿三丁目店］東京都新宿区新宿3-17-10 HULIC & New SHINJUKU 12階／03-3358-4129

［池袋店］東京都豊島区東池袋1-23-3 アスライン池袋 1-2階／03-5992-4129

［梅田店］大阪府大阪市北区大深町5番1号 うめきたグリーンプレイス3F（305区画）／06-6372-1129

※京都店では、夏季メニューとテイクアウト&デリバリーのご提供はございません。

提供店舗（夏季メニュー）：《USHIGORO S. （うしごろエス）》

［NISHIAZABU（西麻布）］ 東京都港区西麻布2-24-14 Barbizon73 B1F／03-6419-4129

［GINZA（銀座）］ 東京都中央区銀座7-7-7 GINZA777 ADC BUILDING 6F／03-3289-1129

［SHINJUKU（新宿）］ 東京都新宿区新宿3-17-10 HULIC & New SHINJUKU 11階／03-3341-1129

提供店舗（夏季メニュー・テイクアウト&デリバリー）：《うしごろ 貫》

［恵比寿本店］ 東京都渋谷区恵比寿南1-8-1 STM恵比寿ビル 1F／03-5725-2929

［五反田店］ 東京都品川区西五反田1-17-1 第2東栄ビル 2F／03-3490-2929

※表示価格はすべて税込です。

※プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

株式会社サング

2011年4月「焼肉うしごろ 西麻布本店」オープン以来、A5ランクの黒毛和牛を中心にセレクトした最高級のお肉とこだわりの逸品を通じて、お客様に驚きと感動を提供しています。配信日現在、多様化するお客様のニーズやライフスタイルに合わせて7ブランド計20店舗（東京都：17店舗・横浜市：1店舗・大阪市：1店舗・京都市：1店舗）を展開し、「肉割烹 上」は8年連続ミシュランガイドの一つ星を獲得しています。



※株式会社 サング（https://www.sangue.co.jp/）

●公式 Instagram（https://www.instagram.com/ushigoro_yakiniku）

●公式 YouTube（https://www.youtube.com/@sangue2011）

●公式 TikTok（https://www.tiktok.com/@ushigorogroup）

●公式 Xアカウント（https://x.com/ushigoro_group）