AI時代、マーケティング担当者の役割は変わる

Baymon株式会社

生成AI・AIエージェント時代において、人は「実行者」から「意思決定の監督者」へ。

Baymon株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松井直樹）は、AI時代におけるマーケティング構造の変化について、「マーケティングは“実行”から“意思決定”へ移行していく」という新たな考え方を公開しました。

生成AIやAIエージェントの進化により、コンテンツ生成、広告運用、分析、レポーティングなど、これまで人が担ってきた多くの実務は自動化され始めています。

一方で、「何を選ぶか」「どこに予算を投下するか」「どの戦略を採用するか」といった意思決定領域は、依然として人に依存しています。

Baymonは、この“意思決定”こそが、今後のAI時代において最も重要な領域になると考えています。

■背景｜AIによって「実行」は自動化され始めている

近年、生成AIやAIエージェントの普及により、マーケティング業務は急速に変化しています。

・広告コピー生成

・バナー制作

・分析レポート作成

・広告運用最適化

・データ分析

など、これまで専門人材が担ってきた実務は、AIによって自動化され始めています。

しかし現在のAIは、「実行」や「生成」を担う一方で、「何を選択するか」という意思決定そのものについては、依然として人間に依存しています。

■なぜ今、「意思決定」が重要なのか

情報量は増え続け、選択肢は複雑化しています。

同じ予算、同じ媒体、同じデータを使っていても、担当者によって成果が大きく変わる状況が発生しています。

つまり現在のマーケティングは、依然として個人の経験や感覚に依存した「属人的な意思決定」によって成立しています。

Baymonは、この属人的な判断こそが、今後のマーケティングにおける最大の課題だと考えています。

■マーケティング構造は変わる■ 意思決定は「感覚」から「構造」へ

Baymonは、意思決定を以下の4要素で構成される「構造」として定義しています。

意思決定の構造を設計することで、属人的な判断を、再現可能なプロセスへ変えることができると考えています。

■simon （サイモン）について

本アプローチは、Baymonが2026年7月公開予定の「simon Enterprise」において実装されています。

「simon Enterprise」は、マーケティング全工程を一貫して支援し、マーケティングにおける意思決定の構造化を実現するAI Marketing Decision Platformです。

■今後の展望

Baymonは今後、マーケティング領域にとどまらず、さまざまな意思決定領域において、構造化と自動化を進めていきます。

意思決定は、人の感覚に依存するものから、設計され再現可能なものへと進化していきます。

Baymon株式会社について

【会社概要】

Baymon株式会社

代表取締役：松井直樹

設立：2024年12月25日

HP：https://bay-mon.com/

お問い合わせ：info@bay-mon.com

より良い選択を、誰もができるように

私たちは、「意思決定の民主化」を実現していきます。