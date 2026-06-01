【GRAND独自調査】「みんな休んでいる」は誤解だった-お盆7日間で76.1%、年末年始20日間で89.7%、GW14日間で85.2%が出社

GRAND株式会社

オフィスビルメディア『GRAND』を展開するGRAND株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：坂上仁／三菱地所グループ）は、独自調査の結果を本日公開しました。

お盆・年末年始・GWの3大休暇期間における出社実態を調査した結果、お盆7日間で76.1%、年末年始20日間で89.7%、GW14日間で85.2%のビジネスパーソンが1日以上出社していることが明らかになりました。特にお盆では7日間フル出社が13.2%、4日以上出社が41.2%に達し、短期休暇ほど“出社密度”が高まる実態が判明。「休暇期間は出稿を絞る」という広告業界の慣習に対し、定量的な再考材料となりえます。

調査の背景--『休暇期間 = 出稿価値が下がる』は本当か

広告主・代理店の多くは、年末年始・GW・お盆を「ビジネスパーソン不在」として、広告出稿予算を絞る運用を続けてきました。しかし、この前提は本当に正しいのか--。

GRAND株式会社は、東京都内で勤務する20代～60代以上のビジネスパーソン（GRAND接触者）を対象に、お盆・年末年始・GWの3期間の出社実態を定量化しました。

主要な2つの発見

発見1：年末年始20日間でも89.7%が出社--「ほぼ全員」がオフィスに来ている

最も「全員が休んでいる」と思われがちな年末年始（12月23日～1月11日／20日間）でも、ビジネスパーソンの89.7%が期間中に1日以上出社していることが判明しました。さらに、期間の半分以上にあたる10日以上出社した人が37.8%、15日以上出社（=ほぼ毎日出社）した人も11.3%に上りました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/57_1_943719268ad10373845c66823491615b.jpg?v=202606011151 ]

発見2：3大休暇期間すべて75%以上が出社--お盆は「短期間×高出社密度」が最濃厚

お盆・年末年始・GWの3期間すべて75%以上が1日以上出社。特にお盆7日間は、4日以上出社した人が41.2%、7日間フル出社が13.2%に達しました。期間が短いお盆ほど“出社密度”が上がり、短期間×高出社率という最も濃密な広告接触環境が成立しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/57_2_b6481b023dd161f8c1bd9299ab4d0256.jpg?v=202606011151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/57_3_ece6419129abf9deb0e53b18b2b32c26.jpg?v=202606011151 ]

「お盆＝みんな帰省・休暇」「オフィスに人はいない」「広告を出しても見られない」というイメージは、データで明確に覆されました。業界全体が出稿を絞るお盆こそ、出社者にリーチする最高の機会といえます。

なぜ休暇期間こそ出稿価値が高まるのか--2つの構造的根拠

根拠1：競合出稿の減少 → 記憶残存率の向上

休暇期間中は競合広告主の出稿量が減るため、同じ広告でも記憶に残る確率が上がります。広告ノイズが下がる期間は、相対的に効果が高まる構造です。

根拠2：出社者の「純度」が上がる

「あえて出社する人」は、決裁者・経営者・コア社員など意思決定権を持つ層に集中します。BtoB商材・高単価商材のリーチ対象として最適な接触環境が成立します。

期間限定キャンペーン：お盆週（8/10～8/16）は通常料金の40%（=60%OFF）で出稿可能

『GRAND』では、お盆期間中の出社実態（出社率76.1%、フル7日間出社13.2%、4日以上出社41.2%）という質的な広告接触環境を最大限に活用していただくため、2026年8月10日～16日（お盆週）のお申込に限り、表示料金の40%でご提供します。通常出稿の60%OFFに相当する特別料金です。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/57_4_14bf273bdb96ed3f8aa73bfc465e8a6e.jpg?v=202606011151 ]

※ 表示料金は税抜・グロス・1週間あたり。手数料込み。

※ 対象期間：2026年8月10日～8月16日のお申込

※ 丸の内ビジョンの放映はお盆週は対象外

※ お盆週は枠数限定のため、お早めにお申込ください

「BtoB決裁者リーチの質指標が高い期間」 × 「通常の60%OFF料金」 という二重メリットが成立する、年に一度の出稿機会です。

調査概要

詳細レポート（無料DL）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/57_5_46b99e6f85cbeff387988f4475fe2f10.jpg?v=202606011151 ]

本調査の全結果（休暇期間別の出社日数分布・グラフ・構造的根拠・オフィスビル広告媒体活用提言）を10ページにまとめた調査レポートを無料で公開します。

▶ 調査レポートDL：https://box.tokyo-grand.jp/p/grand/WP_2606Holiday

▶ GRAND媒体資料ダウンロード：https://box.tokyo-grand.jp/p/grand/ms2607_09

▶ お問い合わせ：https://tokyo-grand.jp/contact

今後の展望

GRANDは「使われていながら活かされていない空間」を、ビジネスパーソンへの新たなマスメディアへと転換するため、東京都心・関西・名古屋への拡大を進めています。今後も『設計する広報』時代の媒体選定を支援する一次データを継続的に公開し、BtoB広告主・代理店の出稿戦略最適化に貢献してまいります。

会社概要

社名：GRAND株式会社（三菱地所グループ）

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3-3-1 四谷安田ビル6階

代表取締役社長：坂上仁

事業内容：オフィスビルメディア『GRAND』の運営

URL：https://tokyo-grand.jp/

E-mail：ads@grd.inc

本件に関する報道関係者の問い合わせ先

GRAND株式会社 メディアセールス部

Email：ads@grd.inc