オリコ、網走信用金庫と事業性小口ローンの取り扱いを開始

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、網走信用金庫（北海道網走市、理事長：伴 道弘）と提携し、2026年6月1日より「新規就農者チャレンジローン」（以下「本ローン」）の取り扱いを開始いたします。

本ローンは、最大500万円まで借り入れ可能で、法人および個人事業主のお客さまの運転資金、設備資金にご利用いただけます。事業資金を必要とするお客さまの負担を軽減し、ニーズに迅速にお応えできる商品です。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84623/table/423_1_cc9c6accf3521572a9069e9d2bfa9e5c.jpg?v=202606011151 ]

オリコは、1983年より金融機関と提携した個人向け融資の保証業務を開始し、法人・個人事業主においては、事業性融資の保証商品を提供するなど、多くの金融機関にご導入いただいております。今後も金融機関との提携関係の一層の強化を図り、クレジット事業で培った豊富なノウハウで、お客さまに満足いただける商品・サービスを提供してまいります。