家事代行マッチングプラットフォーム「タスカジ」、もっと便利にお得に使えるサブスクリプション型プランを正式導入--「新メンバーシッププログラム」を2026年6月1日より正式開始

株式会社タスカジ

家事代行マッチングプラットフォームを運営する株式会社タスカジ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：和田幸子）は、これまで試験的に導入していたメンバーシッププログラムを刷新し、2026年6月1日（月）より「新メンバーシッププログラム」として正式に提供開始いたします。

1. リニューアルの背景とコンセプト

本プログラムは、「もっと便利にお得に使えるサブスクリプションサービス」をコンセプトに開発されました。これまでのスポット利用型（V1.0）から、定額で充実した特典や割引が継続的に受けられる「会員優待型」のサブスクリプション（V2.0）へと戦略的アップデートを行い、ファミリー層を中心としたお客様の多様なライフスタイルを支援します。

2. 新メンバーシッププログラム サービス概要

お客様のニーズに合わせて、継続しやすい2つの期間設定（3ヶ月・6ヶ月）と、利用頻度に応じた3つのプランをご用意しました。どのプランでも、毎月1回のキャンセルプロテクションが50%OFFになる共通特典が付帯します。

■ コース設定（期間）

・3ヶ月コース（家事サポート）：短期集中・お試し利用に最適。

・6ヶ月コース（家事ゼロ）：家事を仕組み化し、自分時間や家族との時間を充実させたい方に最適。

※全プラン共通特典：月1回 キャンセルプロテクション 50%OFF

■ プラン詳細と料金

１. ベーシック（調整コース）

・利用頻度：月1回利用

・料金目安：1,000円/月

・3ヶ月コース（一括）：3,000円 【特典】1,300円引コード×1枚

・6ヶ月コース（一括）：6,000円 【特典】1,600円引コード×1枚

２. スタンダード（ゆとりコース）

・利用頻度：月2回利用

・料金目安：2,000円/月

・3ヶ月コース（一括）：6,000円 【特典】1,400円引コード×2枚

・6ヶ月コース（一括）：12,000円 【特典】1,700円引コード×2枚

３. プレミアム（安心コース）

・利用頻度：月4回利用

・料金目安：4,000円/月

・3ヶ月コース（一括）：12,000円 【特典】1,500円引コード×4枚

・6ヶ月コース（一括）：24,000円 【特典】1,800円引コード×4枚

※現メンバーシッププログラム登録者の方は、そのまま「3ヶ月ベーシックコース」へ自動的に移行となります。

3. サービス開始記念キャンペーン

新プログラムの開始を記念して、「家事ゼロ宣言！新メンバーシッププログラム開始キャンペーン」を実施いたします。

・キャンペーン名：家事ゼロ宣言！新メンバーシッププログラム開始キャンペーン

・期間：2026年6月1日（月）～ 6月30日（火）

・対象：全依頼者対象

・特典：対象コースにご登録いただくと、全プランで＋1か月無料延長となります。

タスカジは、新メンバーシッププログラムを通じて、料理や掃除をはじめとした家事の負担を軽減し、豊かな食卓や理想の暮らしの実現をサポートします。

新メンバーシッププログラムの詳細はこちら：

https://support.taskaji.jp/hc/ja/articles/58383288892697

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社タスカジ サポートセンター

URL: [https://support.taskaji.jp/](https://www.google.com/search?q=https://support.taskaji.jp/)

株式会社タスカジ 2つの事業について

家事代行マッチングプラットフォーム事業「タスカジ」

多彩な家事スキルを活かして働くハウスキーパー（タスカジさん）と、家事をお願いしたい人とをつなぐ、シェアリングエコノミーの家事代行マッチングサービスです。家庭内の家事負担が女性に偏っていることが理由で、望む人生やキャリアを築くのが難しいという、日本中の多くの女性が抱える社会課題を解決するために立ち上げました。2014年のサービスリリース以来、一貫して家庭のあらゆる家事の課題解決をサポートしており、培った知見をもとに「家事はクリエイティブな仕事である」ことを発信するなど、「家事代行は高価、家事は単純作業」という旧来型の家事意識の改革にも取り組んでいます。利用者数10万名以上。日経DUAL家事代行サービス企業ランキング2017１位、日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー2018 働き方改革サポート賞。

家事代行マッチングサービス「タスカジ」：https://taskaji.jp/

法人向けソリューション事業「タスカジ研究所」

株式会社タスカジの法人向けソリューション事業「タスカジ研究所」では、住宅、家電、食品、消費財などの企業様に向けて、プラットフォームに蓄積されたデータや知見を活用し、"家の中の生活行動"を起点としたリサーチ・商品開発・マーケティング支援を行っています。ハウスキーパー「タスカジさん」コミュニティと連携し、家庭という実生活の現場で得られるインサイトを定量・定性の両面から可視化できることが特徴です。これまでに、食品・住宅・日用品メーカー・自治体などとの共創プロジェクトやサンプリング実証、UX調査、AIを活用した生活データ分析などを通じ、家事・暮らし領域の新たな価値創出を支援しています。

タスカジ研究所：https://corp.taskaji.jp/services/taskaji-kenkyujo/

会社概要

株式会社タスカジ

所在地：東京都港区芝2-26-1 iSmartビル301

代表者：代表取締役CEO 和田幸子

設立：2013年11月

事業内容：

・家事代行マッチングサービス「タスカジ」

・法人向けソリューション事業「タスカジ研究所」

URL：https://corp.taskaji.jp