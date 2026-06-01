6月9日はたまごの日　殻むきゆでたまご「パクたま」シリーズ「スモーク風味」を全国で発売

デリア食品株式会社

サラダ・惣菜を製造・販売するデリア食品株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役社長：竹中 成人、以下デリア食品）は、6月9日の「たまごの日」に先駆け、2026年6月1日より、殻むき不要で袋を開けてすぐに食べられるゆでたまご「パクたま」シリーズから新たに「スモーク風味」を全国で発売いたします。

本シリーズは、半熟のゆでたまごがいつでもどこでもカンタンに味わえる商品です。忙しい毎日でも、たまご本来の良質なたんぱく質を手軽に摂取していただきたいという想いから開発されました。

殻むきの手間ゼロ！気分で選べる「3つの味わい」で毎日の食卓を楽しく

店頭でのPOPイメージ商品イメージ

「パクたま」シリーズは、袋を開けてすぐに

「パクっと」食べられる手軽さが魅力のゆでたまごです。殻をむく手間がなく、手も汚さないため、忙しい朝やオフィスでの間食、運動後のたんぱく質摂取にも最適です。

今回新登場の「スモーク風味」を加え、「ほんのり塩味」、「ほんのり醤油味」の3種類が揃いました。その日の気分やメニューに合わせて味を選べる楽しさを提供します。どの味も半熟加減にこだわっており、そのまま食べるのはもちろん、サラダや料理のトッピングとしても彩りと栄養をプラスします。

店頭でのPOPイメージ

(商品情情URL: https://www.deria-foods.co.jp/products/related_item1.html)

商品の概要は以下の通りです。

1． 商品名・価格・賞味期間

2．出荷日

2026年6月1日から全国へ出荷

※全国のスーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、生協などで販売

3．商品特徴

袋を開けたらすぐに食べられる

あらかじめ殻をむいた状態でパッケージされたゆでたまごです。袋を開けるだけで「パクっと」手軽に食べられるため、むく手間がかかりません。

白身はぷりっと、黄身はしっとり

独自のゆで加減により、白身は適度な弾力があり、黄身はしっとりとなめらかな理想の「半熟」状態に仕上げています。

その日の気分や献立で選べる３つの味わい

新登場の「スモーク風味」を加え、「ほんのり塩味」、「ほんのり醤油味」の計3種類が揃いました。やさしい味付けなので、そのままでおいしいのはもちろん、サラダや料理のトッピングとしても活躍します。

■デリア食品株式会社について

ほんのり塩味ほんのり醤油味スモーク風味

1975年設立のキユーピーグループの惣菜会社。社名はスペイン語の「毎日」を意味する「diaria」に由来します。全国6つのエリアに製造・販売拠点を持ち、スーパーマーケットやコンビニエンスストア等へサラダや惣菜を毎日お届けしています。

（コーポレートサイトURL：https://www.deria-foods.co.jp/ ）