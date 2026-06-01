“うそ探偵トマント”がヨシケイ50周年記念アンバサダーに就任～各コースの人気メニューが集結「50周年記念ミールキット」も期間限定で販売～

ヨシケイ開発株式会社

つくる人から笑顔に。をテーマに全国でミールキット宅配サービスを提供するヨシケイグループ（所在地:静岡県静岡市/代表取締役: 平野 圭吾）は、このたび50周年記念企画の一環として、サンエックスとファンワークスが共同で手掛けるキャラクター「うそ探偵トマント」を、“ヨシケイ50周年記念アンバサダー”に起用いたしました。今後1年間、「うそ探偵トマント」がヨシケイ50周年を盛り上げるアンバサダーとして、キャンペーン企画やSNS施策、特設サイト、限定コンテンツなどに登場予定です。さらに、6月22日週～7月13週号限定で、ヨシケイ各コースの人気メニューを厳選した「50周年記念ミールキット」を販売。購入者限定キャンペーンとして、抽選で3,000名様にヨシケイオリジナルキャラクターヨシケイ先生×うそ探偵トマントのぷっくりシールをプレゼントします。

■「かわいい×ミステリー」で人気の“うそ探偵トマント”がアンバサダーに

「うそ探偵トマント」は、サンエックスとファンワークスが共同で展開する、“かわいい×ミステリー”をテーマにしたキャラクターコンテンツです。

“まっ赤なうそ”を見抜く探偵・トマントを中心に、野菜や果物をモチーフにした個性豊かなキャラクターたちが登場し、SNSやショートアニメなどを通じて注目を集めています。

普段は少し気にしぃな性格ながら、事件に向き合うと“まっ赤なうそ”を見抜く探偵として活躍するユニークな存在です。

今回のコラボでは、食に関わるモチーフを持つキャラクターたちと、“毎日の食卓”を支えてきたヨシケイとの親和性から実現しました。

■共働き世帯の増加、時短ニーズ拡大、“その日の夕食”を支えて50年

近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの変化により、“時短”と“栄養バランス”を両立できる食事ニーズが高まっています。

ヨシケイは1975年の創業以来、毎日の献立提案と食材宅配を通じて、日本の食卓を支え続けてきました。

50周年という節目を迎える今年は、「毎日の食事時間をもっと楽しく」という想いのもと、幅広い世代から人気を集める「うそ探偵トマント」とともに、記念企画を展開してまいります。

■期間限定で各コースの“人気メニュー”を厳選した「50周年記念ミールキット」を販売

50周年記念企画として、6月22週号～7月13週号限定で、「50周年記念ミールキット」を販売します。「Smiley Meal」「Cut Meal」「Balance Meal」など、ヨシケイの各人気コースから好評メニューを厳選。“ヨシケイの人気メニューを一度に楽しめる”特別企画です。

「複数のコースを体験・比較しながら、納得して自分に合ったコースを選びたい」そんなお客様にもおすすめの内容となっており、ライフスタイルや食の好みに合わせた“自分にぴったりのコース探し”を楽しめます。

さらに対象商品購入者の中から抽選で3,000名様に「ヨシケイ先生×うそ探偵トマント」のぷっくりシールをプレゼントします。

月曜日：Smiley Meal「とろとろ親子丼」、火曜日：Cut Meal「包丁いらず！煮込みハンバーグ」、水曜日：Balance Meal「野菜たっぷり蒸し回鍋肉」、木曜日：Fun Meal「ほりにし唐揚げ」、金曜日：Standard Meal「さばのみそ煮」、土曜日：スペシャルメニュー「温玉で食べるごごちそうすき焼き」(スペシャルメニューはヨシケイを既にご利用いただいている方限定のメニューです)※地域によって価格が異なる場合がございます。

■今後の展開

ヨシケイでは今後も、50周年記念企画としてさまざまなキャンペーンや限定コンテンツを展開予定です。

50周年キャンペーンサイトおよび特設サイトでは、今後展開する各種企画や最新情報を順次公開してまいります。

【50周年キャンペーン】

https://yoshikei-dvlp.co.jp/50cp/

【ヨシケイ50周年特設サイト】

https://yoshikei-dvlp.co.jp/50th/

※6月1日午後オープン予定

■ミールキット宅配サービスのパイオニアのヨシケイ

ヨシケイグループは、50年近くにわたりライフスタイルの変化に対応したメニューを開発し続け、日本の食卓をサポートしてきました。2019年には、再配達ゼロの取り組みが「COOL CHOICE LEADERS AWARD 2018」の最優秀賞である環境大臣賞を受賞。日本流通産業新聞社より発表された2026年2月26日号「食品宅配 売上高ランキング」では1位を獲得し、17年連続で首位独占しました。また、2023年9月には、自社便を使った利便性と環境に配慮したサービス展開が高く評価され、日本食糧新聞社主催の第32回「食品安全安心・環境貢献賞」を受賞。2023年11月には、子育て世帯が選ぶ便利な役立つサービスとして、一般社団法人日本マザーズ協会主催の「マザーズセレクション大賞2023」を受賞しました。2024年12月には約50年にわたりフードロス削減に寄与したことが評価され、公益財団法人食品等流通合理化促進機構が主催する第12回「食品産業もったいない大賞」で「食品産業もったいない大賞審査委員会審査委員長賞」、2025年9月には「第８回エコプロアワード」を受賞しました。これからも「楽しい食卓・明るい家庭」を実現するため、グループを挙げて安全安心と美味しさをお届けします。

【ヨシケイグループ本部 会社概要】

社名：ヨシケイ開発株式会社

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目8番30号

代表取締役：平野 圭吾

URL：https://yoshikei-dvlp.co.jp/

●Instagram：https://www.instagram.com/yoshikeigroups/

●X ：https://x.com/yoshikei_gr

●Facebook ：https://www.facebook.com/yoshikei.gr/