【DMM競輪】toreta+ が全国のミニストップで販売開始！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM ）が提供する競輪投票サイト「DMM競輪」は、サービス内で使用できる専用電子マネー『toreta+ （トレタプラス）』を、2026年6月1日（月）より、全国のミニストップ店舗で展開されているスマートフォン専用決済サービス「モバイルPOSA」にて販売開始いたします。

■ より便利で安心なチャージ手段として「モバイルPOSA」でのチャージに対応

これまでも様々な決済手段を提供してまいりましたが、このたび「クレジットカードを使わずに、近くのコンビニで手軽にチャージしたい」「必要な分だけ計画的に購入したい」というユーザーのニーズにお応えし、全国のミニストップ店舗で手軽に購入できる「モバイルPOSA」でのtoreta+ の販売を決定いたしました。

スマートフォンで金額を選び、レジでバーコードを提示するだけで完結する「モバイルPOSA」を導入することで、カードの売り切れの心配なく、24時間いつでもスムーズなチャージが可能となります。

■ 商品概要

ご予算に合わせて、4つの券種からお選びいただけます。

販売店舗： 全国のミニストップ店舗

販売券種（全4種類）：

・2,000円

・5,000円

・10,000円

・49,800円

※本商品は「DMMポイント」とは異なります。「DMM競輪」の車券購入専用の電子マネーとなります。

■ 「モバイルPOSA」での購入・チャージ方法（4ステップ）- モバイルPOSAサイトを利用してコンビニでお支払いミニストップのモバイルPOSA専用サイトでご希望の券種を選択し、店頭レジにてお支払いいただきます。なお、お支払い時に画面上でメールアドレスの入力が必要となります。- PINコードの受け取りお支払い完了後、画面がPINコード表示画面に切り替わります。※ステップ1で登録したメールアドレス宛にも同じ内容のPINコードが届きます。- 引き換えサイトでのPINコード入力モバイルPOSAの引き換えサイトにアクセスし、受け取ったPINコードを入力します。- 『toreta+』番号の発行・チャージ完了引き換えが完了すると、画面に『toreta+』のPIN（＝toreta+ 番号）が発行されます。このPINをDMM競輪内のtoreta+ チャージ画面にて登録してください。※DMM競輪にログイン後、画面右上の「チャージ」ボタンから「toreta+ 番号」を選択してください。▼詳細はこちらから▼

https://ministop.mobileposa.jp/ministop/products/dmmtoreta

▼新規登録でお得にポイントがゲットできるキャンペーンも随時開催中です▼

登録はこちらから：https://keirin.dmm.com/lp/entry

「DMM競輪」サービス概要

DMM競輪は、スマートフォンやパソコンでいつでもどこでもカンタンに競輪投票やチャリロト・Dokanto!の購入ができるサービスです。

公式サイト：https://keirin.dmm.com/

合同会社 DMM.com について

会員数6,012万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2026年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/