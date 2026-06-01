ドバイ不動産大手デベロッパー「Ellington Properties」が来日！東京・六本木ヒルズにて不動産説明会を開催

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C

BITEX Trust Real Estate L.L.C（以下、バイテックス）は、ドバイを代表するデザイン重視型デベロッパーであるEllington Properties（以下、エリントン社）と共同で、6月19日（金）・20日（土）東京・六本木ヒルズにてドバイ不動産説明会を開催いたします。

本説明会では、エリントン社のセールスディレクターであるヴィエンナ・リー氏が来日し、バイテックスと共同で登壇いたします。ドバイ不動産市場の最新動向、注目エリア、資産価値を重視した物件選び、そして海外不動産投資におけるリスクを抑えるためのポイントについてお伝えします。

■International Property Awards受賞デベロッパーによる来日講演

エリントン社は、2014年の創業以来、ダウンタウン・ドバイやパーム・ジュメイラなど、ドバイを代表するエリアで数多くの開発実績を持つデベロッパーです。不動産開発・建築・インテリアデザインの分野において高水準の成果を持つ企業を表彰する「International Property Awards」の受賞歴を持ち、世界的に認められたデベロッパーです。

今回の説明会では、「ドバイ不動産市場の魅力」「今後注目されるエリア」「長期的な資産価値を見据えた物件選び」について、エリントン社の視点から詳しくご紹介いたします。

■日本国内でエリントン社担当者から直接話を聞ける数少ない機会

お申し込みはこちら :https://biz-finder.jp/ellington/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral

エリントン社の担当者が日本で直接説明会を行う機会は多くありません。今回の来日講演は、ドバイ不動産に関心を持つ日本の投資家・購入検討者にとって、現地デベロッパーから直接情報を得られる貴重な機会です。当日はセールスディレクターのヴィエンナ・リー氏が、ドバイ市場の現状、今後の展望、注目プロジェクトについて解説いたします。

■資産価値が落ちにくい物件選びと失敗回避のポイント

ドバイ不動産投資では、エリア選定、デベロッパーの実績、物件の品質、将来的な賃貸需要、出口戦略など、購入前に確認すべき事項が数多くあります。本説明会では、エリントン社の経験をもとに、資産価値が落ちにくい物件選びや購入時の注意点を分かりやすくご説明いたします。

また、バイテックスからは、購入手続き・契約・管理運用面での実務的な情報についてもご案内いたします。

■賃貸利回り10％以上も期待できるドバイ不動産の可能性

エリントンが手掛ける物件の中には、エリアや運用方法によって賃貸利回り10％以上を期待できるケースもあります。

ドバイ不動産はデザイン性の高い住まいとしてだけでなく、インカムゲインを重視した投資先としても注目されています。本説明会では、賃貸需要の高いエリアの考え方や物件選定の着眼点についても解説いたします。

■ゴールデンビザ対象の8,000万円台物件からご紹介

説明会の詳細を確認 :https://biz-finder.jp/ellington/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral

ドバイ不動産では、一定条件を満たす物件購入により、長期滞在ビザであるゴールデンビザの取得を目指すことが可能です。

本説明会では、ゴールデンビザ対象となる8,000万円台の物件からご紹介いたします。「海外不動産投資」と「長期滞在・移住の選択肢」を同時に検討できる点は、ドバイ不動産ならではの魅力であり、将来的な海外拠点づくりを考えている方にもおすすめです。

■ドバイ現地の日系企業による実務サポート

説明会に申し込む :https://biz-finder.jp/ellington/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral

バイテックスは、ドバイ・アブダビを拠点に不動産売買・投資サポートを行う不動産会社です。

日本人を含む海外投資家に向けて、物件選定、購入手続き、契約、引き渡し後の管理まで、UAE現地での実務経験を活かしたサポートを提供しています。

今回の説明会では、現地不動産会社としての実務経験をもとに、日本人投資家がドバイ不動産を検討する際に知っておくべきポイントを、具体的にご案内いたします。

■開催概要

■会社概要

- 会場： 六本木ヒルズ森タワー 16F東京都港区六本木6-10-1- 日時： 6月19日（金）・20日（土）各日2部制（11:00～／14:00～）- 所要時間： 約90分（質疑応答含む）※セミナー後、個別相談も可能です。- 参加方法： 事前申込制（参加無料）- 登壇者： Ellington Properties / セールスディレクターヴィエンナ・リー氏説明会に申し込む :https://biz-finder.jp/ellington/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral

社 名：

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（アブダビ法人）(https://bitex-co.com/)

BITEX TRUST REAL ESTATE L.L.C（ドバイ法人）(https://bitex-dxb.com/)

代表取締役社長：上野 真司(https://note.com/shinji_ueno82/all)

日本連絡先：050-1720-4462

申込ページ：https://biz-finder.jp/ellington/lp4/(https://biz-finder.jp/ellington/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

お問い合わせ：customer@bitex-co.com