ユースキン製薬が2026年7月25日（土）に夏休み親子向けイベントを開催　ユースキン製薬 夏休みこども実験室

ユースキン製薬株式会社

ユースキン製薬株式会社（本社／神奈川県川崎市、代表取締役社長／野渡毅之）は、夏休み期間中の2026年7月25日（土）に、お肌のしくみを学び、水と油を混ぜてクリームを作る実験ができる親子イベント『ユースキン製薬 夏休みこども実験室～お肌のしくみを学んでクリームを作る実験をしよう～』を開催します。4回目となる今年も、リアル開催（川崎本社・午前）と、全国どこからでも参加できるオンライン開催（午後）を実施します。

当日は、夏休みの自由研究のテーマにも使える「クリームを作る実験」ができるほか、お肌のしくみやハンドケアの大切さを学べるプログラムを用意しています。

なお、本イベントは定員制で、本社開催は21組42名の親子、オンライン開催は50組の親子を募集します。応募者多数の場合は抽選となります。

イベントの参加費は、お子様1名（オンラインは実験キット1個）につき1,100円（税込）。

昨年から導入したオンライン開催も好評で、参加者アンケートでは「自宅から気軽に参加でき、楽しく学べた」「遠方からでも参加できて嬉しい」といったお声をいただいております。また、回答者全員が「またユースキン製薬のオンラインイベントに参加したい」と回答され、満足度の高いイベントとなりました。※イベントの詳細・募集要項については、下記をご参照ください。

■イベント概要

リアル開催（川崎本社）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62511/table/133_1_6e8eb6d771956533cb634a269fe36221.jpg?v=202606011151 ]

オンライン開催

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62511/table/133_2_988496521c42a5a4f048791b6c9b6ac0.jpg?v=202606011151 ]

■募集要項

リアル開催（川崎本社）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/62511/table/133_3_2cc111099d893157f222bdb5b8b6b242.jpg?v=202606011151 ]

オンライン開催

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/62511/table/133_4_f07a3c8fa2ef1d116e4a9a20b04e0a34.jpg?v=202606011151 ]

ユースキン製薬では、子どもの頃から、肌に対する知識やスキンケア習慣を身につけ、楽しみながら健やかな肌を育むことが重要だと考えています。そのためにできる活動のすべてを「肌育」と呼び、2018年に商標登録しました。

「肌育」を通じて、すべての人が健やかな肌を手に入れ、そして幸せになることを願っています。

https://yuskin.co.jp/fun/

■問い合わせ先

＜一般のお客様＞ユースキン製薬株式会社 お客様相談室 0120-22-1413

土・日・祝日を除く10:00～16:00 （12:00～13:00は受付休止）